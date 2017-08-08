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LG 2017公益活動 希望導師曾沛慈兌現承諾
"小馬路通往陌生國度，小馬路有幾棵樹，…在小馬路夢想一段旅途，小馬路我不服輸，看塵土在逆風飛舞，如果有你 就不孤獨" LG 2017 公益活動希望導師曾沛慈兌現承諾，在 8月6日的午後，與台灣 LG 電子金載承董事長，與屏東科技大學的學生一起於身處山中的南投縣信義鄉隆華國小，分享築夢的心路歷程，以自彈自唱的歌聲，陪伴偏鄉孩童，一起找夢想，一起玩耍，一起學習，讓 13個小小希望，從此飛翔。
【2017年08月08日，台北訊】LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動歷經多年的耕耘，今年擴大目標，以「希望起飛」為主題，從四月一日起跑，經過徵件，評選，訓練等過程，今年入選的 5組大學生團隊，在七、八月的暑假期間，前往包括桃園、南投、高雄與花蓮等地區 5所偏鄉國小，完成以啟蒙偏鄉孩童才藝潛能的營隊活動。8月初出發的國立屏東科技大學「隆光煥發」團隊，更在希望導師曾沛慈以及台灣 LG 電子金載承董事長的陪伴下，不僅幫助偏鄉孩童探索夢想，更啟發孩子未知的潛能，讓希望起飛活動更具意義。
在 2017 LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動起跑之初，希望導師曾沛慈曾在徵件影片中說道：「我可以和他們一起去嗎?」，為了兌現承諾，即便前進偏鄉前一天演唱會直到深夜才收工，曾沛慈仍於隔天一大早，就踏上前往南投縣信義鄉隆華國小的旅程，與13位偏鄉孩童分享自己如何實現當歌手與發專輯的夢想。曾沛慈於課程中分享：「夢想對一個人的一生十分重要，把喜歡的事情當作養分，保持相信自己可以做的到的態度，不要放棄。」啟發孩童希望的同時，希望導師曾沛慈也帶領小朋友一同製作希望紙飛機，許下自己的希望。除了分享心路歷程，曾沛慈也獻上自創曲「小路亂撞」祝福小朋友，大學生與小朋友一同合唱，畫面十分溫馨感人。本身就特別喜歡小朋友的希望導師曾沛慈，與小朋友相處的過程中，得知身旁兩位小男孩今年就要離開家鄉到外地就讀國中，曾沛慈溫柔的在孩子身旁提醒：「無論到哪裡，都要為自己的夢想持續努力，答應姊姊，千萬不能變壞喔！」感受到曾沛慈的關心，兩位小男孩點點頭，答應沛慈姐姐的殷切叮嚀。
希望導師曾沛慈以及台灣 LG 電子金載承董事長，陪伴 8月初出發的國立屏東科技大學「隆光煥發」團隊，共團前往南投縣信義鄉的隆華國小，幫助偏鄉孩童探索夢想，啟發孩子未知的潛能，讓希望起飛活動更具意義。
希望導師曾沛慈獻上自創曲「小路亂撞」祝福小朋友，大學生與小朋友一同合唱，畫面十分溫馨感人。
「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」希望起飛，邀請歌手曾沛慈擔任希望導師，曾沛慈帶領小朋友一同製作希望紙飛機，許下自己的希望。
本身是虔誠基督徒的台灣 LG 電子金載承董事長，對於台灣 LG 電子連續多年舉辦「希望。傳愛」公益活動，更是充分支持。此次也親身下鄉，對台灣偏鄉孩童表達關懷，活動中聽到小朋友分享自己未來的希望，金載承董事長表示：「聽到孩子們大聲說出自己的夢想，讓我感到相當的感動，祝福各位小朋友，未來的路上能持續朝著自己的目標前進。」
屏東科技大學「隆光煥發」團隊，由一群由不同科系大一學生所組成，因其中一位土木工程系的同學偶然到隆華國小水土勘查，發現隆華國小不僅環境偏僻，附近的便利商店都要 3-5公里的距離以上，並因身處山中，每逢颱風皆受到劇烈影響，從賀伯颱風毀損、九二一大地震震垮，直到 90年好不容易重建完成，卻又因莫拉克風災一夕之間被摧毀，至今已因為損害被迫搬遷 3次，此事件讓同學印象深刻，偶然看到了 LG 正號召希望團隊進入偏鄉服務的計畫，萌生了投稿的念頭。
屏東科技大學的輔導計畫以「潛能開發」、「城市探索」與「多元發展」為主軸，「潛能開發」，以團康遊戲幫助孩子學習與同儕互動，也在團體生活中學習合作與良性競爭；「城市探索」，因隆華國小身處偏鄉，地理位置遙遠，平時無法經常離開家鄉探索外面的世界，隆光煥發團隊特地安排前往台中國家歌劇院與台灣美術館參訪，開啟孩童視野；「多元發展」，透過樂器烏克麗麗的教學，讓孩童認識樂理與開發音樂潛能。
以「希望起飛」為主題的 2017 LG 公益活動，此次一共評選出包括國立屏東科技大學、國立台北藝術大學、國立台灣大學 (2組)、國立彰化師範大學等 5組服務團隊，台灣 LG 電子提供每一團隊五萬元希望基金，讓團隊有更充裕的資源，為偏鄉孩童提供較完整的需要。5所大學團隊均在今年 7-8月期間前進偏鄉，完成屬於 2017 夏日最熱血的希望起飛計畫！
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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