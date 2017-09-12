【2017年09月11日，台北】台灣 LG 電子在地深耕，致力帶給消費者美好生活，更以身體力行回饋社會，多年來持續推動「Life's Good with hope 希望。傳愛」公益活動，關注偏鄉弱勢孩童。從 2013年開始，連續五年攜手喜憨兒基金會舉辦「送希望到偏鄉」計畫，贊助偏鄉孩童營養餐盒，累計至今年，愛心營養餐盒已經超過 10,000個，估計全台有 2,500位偏鄉孩童受惠。此外，台灣 LG 電子董事長金載承，更率領北中南員工，挽袖擔任一日志工，用心陪伴憨兒度過美好午後。

台灣 LG 電子連續五年攜手喜憨兒基金會舉辦「送希望到偏鄉」計畫，贊助偏鄉孩童營養餐盒，累計至今年共捐出破萬個，估計全台 2,500位偏鄉孩童受惠。

台灣 LG 電子董事長金載承，率領北中南員工，挽袖擔任一日志工，用心陪伴憨兒度過美好午後。

五年愛心挹注不間斷破萬餐盒送暖 2500位偏鄉孩童

喜憨兒基金會長期籌辦由憨兒親手製作愛心營養餐盒，提供偏鄉部落的國小孩童，讓孩童於學期持續獲得營養補充，喜憨兒基金會對於偏鄉孩童關懷與照顧的理念，正與台灣 LG 電子不謀而合。自 2013年起，台灣 LG 電子與喜憨兒基金會共同攜手「送希望到偏鄉』計畫，將一份愛心傳遞兩份希望，除了希望透過營養餐盒帶給偏鄉兒童溫暖，也使憨兒們透過餐盒製作，以勞力的付出自助並助人。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「剛來到台灣時，了解台灣 LG 電子長期關懷偏鄉孩童，更持續與喜憨兒基金會合作，舉辦一日志工以及送希望到偏鄉計畫，去年實際參與後深受感動，今年再次號召北中南的員工共同響應一日志工活動，給予最大的支持。」台灣 LG 電子多年來投入公益活動，盼能給予偏鄉孩童更全面的協助，除連續五年與喜憨兒基金會共同舉辦「送希望到偏鄉」計畫，持續挹注愛心營養餐盒之外，更於三年前開始舉辦「Life's Good with hope 希望。傳愛」-希望起飛，支持大學生服務性社團，於暑假期間前進偏鄉，用實際的陪伴，為偏鄉孩童種下希望種子。

今年台灣 LG 電子北部員工更參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，由憨兒擔任餅乾製作助教，透過餅乾教學與參與的志工互動，強化憨兒社會化的經驗。過程中，憨兒的認真教學示範，每個步驟都不馬虎，LG 員工也專注聆聽並用心執行，雙方的互動從一開始的生疏，逐漸熱絡，教室間充滿此起彼落的笑聲，十分溫馨。參與多年的 LG 員工表示：「有別於以往，今年多了好多時間與憨兒實際互動，每次看見他們總是用 100分的努力做好每一件事，讓我非常感動，這也是每年都參與最大的動力。」此外，中、南部員工也不落人後，同樣用心於烘焙工廠協助中秋節出貨包裝，為憨兒分憂解勞，將愛串連全台，讓愛延續。

台灣 LG 電子員工從憨兒們手中拿到剛出爐的手工餅乾，開心的留下合影。

台灣 LG 電子董事長金載承，去年參與喜憨兒一日志工服務後深受感動，今年再次號召員工一同響應，給予最大的支持。

今年台灣 LG 電子北部員工參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，由憨兒擔任餅乾製作助教，透過餅乾教學與參與的志工互動，強化憨兒社會化的經驗。

台灣 LG 電子員工用心學習，透過老師與憨兒的指導，順利的完成了餅乾製作。

三度攜手大學生團隊 盼偏鄉孩童希望起飛

除了與喜憨兒基金會長期合作，台灣 LG 電子為落實偏鄉孩童全面性的關懷，三度攜手大學生服務性團隊，於暑假期間前進偏鄉，帶給偏鄉孩童希望起飛的可能。今年五組希望團隊皆已於 7、8月完成營隊服務，相關的希望起飛活動花絮以及照片，都已公布在 LG 台灣官方 Facebook 粉絲專頁上。後續大學生們也將以更生動的影片花絮，呈現最感人的成果，傳遞愛與希望，讓更多人知道偏鄉孩童的故事。「Life's Good with hope 希望。傳愛」- 希望起飛活動網址 http://www.lghope.com/2017/。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。