LG於2017 IFA大展首度展出 與Dolby及Technicolor攜手打造之電視產品 獲獎加持的OLED TV 以頂尖影像處理技術完美呈現所有內容，引領業界潮流

【2017年09月01日，台北訊】LG於2017 IFA大展上正式發表與Dolby®及Technicolor合作打造的全新電視產品。LG展示以Technicolor Expert Mode使用模式為特色的2017年OLED TV產品，在Technicolor色彩專家團隊的努力之下，此系列產品搭載媲美好萊塢超高畫質內容等級的最佳化色彩顯示。從今年10月開始，LG將會於2017 OLED電視系列的影像設定選單中加入Technicolor Expert Mode的選項，也可望能搭載於2017年的SUPER UHD電視產品系列中。LG OLED電視產品的絕佳效能除獲得業界一致認可，更贏得Technicolor的青睞，在製作好萊塢強檔鉅片《Logan》以及電視影集《Sense 8》的家庭劇院版本時，選擇LG OLED TV作為參考依據。Technicolor的肯定，顯示LG OLED TV能賦予消費者最高品質的觀影體驗。

Technicolor資深色彩專家Tony Dustin表示：「在進行Netflix影集《Sense 8》第二季的色彩處理作業時，LG的OLED技術扮演了相當重要的角色。遠在美國另一端的劇作家兼導演Lana Wachowski以及駐好萊塢攝影師John Toll，透過OLED技術的純黑顯示、色彩飽和度與深度，使各地製作團隊確保彼此所看到的顏色一致。我們相當期待LG OLED TV於市場推出，讓消費者透過LG OLED TV的影像畫質，確保我們精心打造的畫面能準確並完美的呈現在居家使用的消費者眼前。」

在2017 IFA上，LG OLED TV透過微軟Xbox One S及Turn 10的Forza Horizon 3遊戲機，展示4K HDR擴增色彩效能的強大遊戲處理能力。有了HDR的加持，透過OLED的獨立顯色技術（Pixel Dimming），能讓遊戲中映照在賽車上的燦爛陽光更加細緻，即便是照耀在深色車輛上，也能讓光線閃亮鮮明不失真。輸入時間低於21.3毫秒，能使專業玩家在使用微軟Xbox One S與LG OLED TV的HDR電玩模式（HDR Game Mode）時，確保搖桿動作即時反應於螢幕畫面上。

LG於2017年推出的所有OLED與SUPER UHD TV皆搭載Active HDR高動態顯示技術，當電視顯示 HDR 內容時，能帶來更明亮的視覺效果，陰影處的細節加倍精緻。透過搭載Active HDR高動態顯示技術，LG 電視以每個影像產生動態影像資訊，並同樣以每個影像為單位優化視覺效果。此外，2017 LG OLED TV以及SUPER UHD TV也支援多種HDR格式，包括Dolby VisionTM、HDR10以及HLG (Hybrid Log Gamma）技術；同時2017 LG UHD電視型號更全數支援HLG技術。除此之外，LG計畫在未來支援Technicolor的進階HDR技術標準。LG採用動態影像資訊處理HDR10與HLG的內容，並以逐個影像為單位進行調整，因此即使在開放標準的HDR格式下，也能提供理想的視覺體驗。內建HDR Effect模式，可改善亮度與對比值，提升動態影像範圍內容標準，增添LG電視產品的多元性。此次2017 IFA大展，LG於現場HDR展位展出包括BBC 4K HLG內容、Amazon HDR10以及Netflix Dolby Vision內容。

隨選串流服務提供大量支援Dolby Vision的內容，目前已有超過100家製片商採用。全球消費者也可利用 Ultra HD藍光光碟觀賞支援Dolby Vision的內容。

LG於IFA大展上，以LG TV連結Amazon Echo喇叭，首度展示增強的Alexa聲控功能。隨著Amazon Alexa 開放支援LG的webOS智慧平台的電視，消費者將能不透過雙手或遙控器，輕鬆完成各種電視功能，如選台、調整音量、控制方向、搜尋內容以及開啟智慧型電視應用程式等。

令人驚豔的LG SIGNATURE OLED TV W於2017年IFA大展中首次亮相，此款搭載頂尖工程技術的電視在 2017 CES大展時橫掃各大電視獎項，更榮獲今年的Best of the Best大獎殊榮。另一款LG E7 OLED TV也同樣受到關注，除了在歐美廣受業界認可之外，今年也得到了紐約第14屆Annual CE Week TV Shootout 的「2017 電視之王（2017 King of TV）」，獲勝的三個類別分別為Studio Light-ing /HDR 家庭劇院/串流性能，同時也被歐洲影音協會(EISA)評選為「最佳 OLED TV」。

LG家庭娛樂事業部總裁Brian Kwon表示：「很開心在2017 IFA大展上發表2017年卓越的電視產品，與 Technicolor及Dolby等大廠的合作，顯示了LG不斷致力於突破電視技術的種種限制，使消費者有機會體驗到無與倫比的影像效能。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。