展現極致電影藝術 LG V30拓展行動裝置新視界 LG第三代V系列智慧型手機無與倫比的功能與選項 將設計質感與高階內容創作提升至全新境界

【2017年8月31日，柏林】LG電子於今日發表眾所矚目V系列旗艦智慧型手機最新力作LG V30。LG V30提升了V系列手機的優勢，提供全新的行動體驗及最佳的多媒體功能。LG V30擁有許多業界創新功能，例如：首創F1.6大光圈鏡頭、首創Crystal Clear Lens玻璃鏡頭、首創OLED FullVision顯示螢幕、可錄製電影規格影像的Cine Video拍攝模式、配備先進的Hi-Fi Quad DAC的頂級音質、經過B&O PLAY校正的音效以及語音辨識。V30為高階智慧型手機的發展樹立了新的標準。

具備F1.6大光圈的玻璃鏡頭和Cine Video拍攝模式的專業攝錄功能

LG V30具有強大的影像功能，使其成為智慧型手機影像攝錄時代的領導者。V30後置的主相機搭載F1.6大光圈，能帶來更多透光度、提升動態拍攝解析度；配備的玻璃鏡頭能呈現比塑料鏡頭更精準清晰的色彩及影像，LG V30是擁有最優質影像拍攝功能的智慧型手機。V30主相機雙鏡頭當中的第二個鏡頭為升級版的1300萬畫素廣角鏡頭，能比V20減少三分之二的邊緣扭曲。

LG全新的Cine Video模式由於具有強大的Cine Effect和Point Zoom功能，讓每個人都可以製作出猶如專業電影等級的影片。現在使用者只要用智慧型手機，就能拍攝高畫質影片，並且加上不同風格的電影濾鏡，讓影片增添多種氛圍。一般的相機通常只能放大畫面的中央處，而LG另一項業界首創功能Point Zoom可讓無論物體是否位在畫面中央，使用者都能夠使用Zoom Slider來順利地放大任何影像。同時Cine Effect提供15種預設濾鏡，讓影片獲得獨特的電影氛圍；包含的效果像是浪漫喜劇、夏日票房電影、懸疑片、驚悚片以及經典電影等，還有更多其他濾鏡可供選用。

LG V30支援LG-Cine Log，在拍攝影片時能夠以更高度的彈性發揮創意。透過保有更寬廣的動態範圍與色域，LG-Cine Log影片檔保留更為準確的影像細節。LG-Cine Log也讓使用者能夠使用對數咖瑪曲線錄製影片，讓使用者在進行後製時能夠取得最大的彈性，獲得想要的視覺效果。

全新V30的拍照功能更加先進。相機中的專業模式讓Graphy相機應用程式能夠發揮無與倫比的全新威力。任何攝影愛好者只要使用Graphy，選擇影像後按下快門，就能拍出高畫質相片。在專業模式下，使用者能夠從Graphy網站或手機app選擇專業級的影像，並將白平衡、快門速度、光圈以及ISO值等配置套用至使用V30所拍攝的相片。

洗鍊機身結合輕巧纖薄的設計以及OLED FullVision顯示螢幕

LG V30在令人驚豔的輕巧機身中，將OLED FullVision顯示螢幕的優點發揮得淋漓盡致。就算搭載了大型的6吋18:9 OLED FullVision顯示螢幕，比起前代手機，V30的機身長度縮短8mm，而厚度減少3mm，能帶來更為牢靠的握持手感。V30的厚度僅為7.3mm，而重量是輕得讓人難以置信的158克，是目前最輕的6吋以上智慧型手機。機身前後都覆蓋強化玻璃，並且沿著邊緣呈現滑順弧線，讓外觀更具時尚質感。

先進的雙鏡頭模組具有一個1600萬畫素的標準鏡頭，以及一個1300萬畫素的廣角鏡頭，尺寸比V20的相機模組更小，讓V30的機背更接近完全平坦。為了獲得最為銳利細膩的影像，主相機標準鏡頭支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）以及混合式自動對焦Hybrid Auto Focus，並且皆結合雷射偵測自動對焦與相位偵測自動對焦功能。

QHD+ (2880 x 1440) OLED FullVision顯示螢幕能夠提供更快的反應速度，在觀賞充滿動作張力的電影，或是玩畫面移動快速的遊戲時，殘影情形會降至最低。強大的Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform提供快速的反應時間與無與倫比的畫面，而V30更是將這些特質發揮得淋漓盡致，並且支援Google的高畫質行動虛擬實境平台Daydream，讓使用者能夠使用Daydream探索全新的世界，享受身歷其境的個人專屬VR虛擬實境劇院及遊戲體驗。

具有Hi-Fi Quad DAC支援的個人化絕佳音效

LG在V30上搭載經過世界知名音響品牌B&O PLAY的音效工程師調校的Hi-Fi Quad DAC，能夠提供忠實呈現的優質音效體驗；並隨盒附上同樣經過專業調校的B&O PLAY耳機，可提供最佳聆聽體驗1。數位濾波器會透過三種使用者能夠選取的濾波器，來調整音樂脈衝回應的前振鈴與後振鈴現象。四種混合了不同頻率與分貝量度的預設值，能夠產生專業耳機級的音質。

V30是全球第一款支援MQA（Master Quality Authenticated）技術的智慧型手機，能夠串流擷取原始工作母帶音質的高解析度音訊檔，並將其壓縮成較小的檔案，以便讓高解析度音訊能夠輕鬆進行串流。V30的錄音能力同樣獲得升級，搭載的兩個受話器可作為麥克風使用，能夠收錄從喁喁低鳴到如雷振鼓等各式更寬廣的音訊內容。

搭載Google Assistant及語音辨識

LG V30的Google Assistant具備獨特的專屬功能。說出「Ok Google，take a romatic Cine Video」可將Cine Video模式的預設選項改為Romantic。說出「Ok Google，take a wide angle selfie」可啟動相機應用程式，並將前相機設定為廣角模式。V30所搭載的Google Assistant利用先進的訊號處理技術，即使在現場音樂聲量較大的時候，使用者依然可以使用語音指令「Ok Google」。另外，在使用V30與Google Home時，包含洗衣機、乾衣機、冰箱、空氣清淨機、烤箱、空調以及清潔機器人在內的多種特定LG家電也都相容於Google Assistant。使用者可以說出「Ok Google，talk to LG to wash my clothes」便能夠開始清洗衣物。

在過去的V系列智慧型手機上便利的第二螢幕，現在已進化為全新的Always-on Display（AOD）功能以及Floating Bar。當螢幕關閉時，AOD能以捷徑連至Quick Tool快速工具及Music Player音樂播放來取代第二螢幕，不需開啟螢幕也能使用。半透明的選單Floating Bar則是能夠自訂最多五個最常用的應用程式以便輕鬆使用。當不需要Floating Bar時，也可以隨時從螢幕中拉至側邊，不會佔用任何螢幕空間。

繼承LG旗艦手機的傳統，堅固耐用和安全性

LG V30現在透過四種不同的選項，讓手機安全性來得比過往都更加先進。只要透過前相機，不用按下任何按鈕，V30即使在螢幕關閉的狀態下，也可透過臉部辨識立即進行解鎖。語音辨識會結合使用者的聲音以及使用者定義的關鍵字（三到五個音節效果最佳）來解鎖V30。位於手機後方可靠的指紋感應器，能夠提供快速準確的安全性功能。而Knock Code只要以固定的模式輕敲螢幕，就能解鎖V30。

V30將高度耐用性與安全性結合在輕巧纖薄的設計中。V30採用了H-Beam（H型鋼）結構，這種經常用於現代建築中將邊緣及金屬框架整合在一起的建築技術，做為提升耐用性和抗拉強度的方法之一。手機在機身前後皆搭載康寧第五代大猩猩強化玻璃。V30符合美國國防部的耐用標準，通過14個MIL-STD 810G運送掉落測試項目，符合軍規標準。

LG在V30當中採用熱導管與冷卻墊，能夠快速排熱。V30具有IP68防水防塵等級，可在任何情況下放心使用。這款手機能夠完美隔絕灰塵，並且能夠浸入深達1.5公尺的水中長達30分鐘的時間，而不會影響功能。同時具備Quick Charge 3.0快速充電，只需約30分鐘內就能將沒電的V30充至50%的電量。V30更支援無線充電，提供極致的便利性。

LG電子行動通訊公司總裁Juno Cho表示：「V系列一直展現最新且實用的行動通訊技術，讓使用者能創作高品質內容，而V30同樣遵循這項傳統。LG V30搭載F1.6大光圈的Crystal Clear Lens鏡頭以及Cine Video模式，目地就是在幫助使用者能不用透過複雜的專業過程，來創作專業級的影音內容。」

LG V30的使用者下載由WRKSHP出品的超人氣Beat Fever遊戲時，可得到價值100美元遊戲金。消費者可以透過這款遊戲，盡情享受LG V30給人身歷其境的OLED FullVision顯示螢幕以及高音質音效體驗。

V30將於9/21日起在南韓上市，之後會在北美、亞洲、歐洲、非洲以及中東等各大主要市場陸續上市。V30擁有64GB ROM，將有四款美麗顏色可供挑選：黑、銀、藍以及紫2；而具備128GB儲存空間的LG V30+只會在特定市場推出。

我們歡迎IFA 2017的訪客拜訪LG柏林展覽中心Hall 18的展位，親自體驗令人興奮的LG V30。

LG V30 主要規格：3

晶片：Qualcomm ® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Snapdragon™ 835 Mobile Platform 顯示螢幕：6.0吋 18:9 QuadHD+ OLED FullVision 螢幕（2880 x 1440 / 538ppi）

記憶體：

V30：4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.0 ROM / MicroSD（高達2TB）

V30+：4GB LPDDR4x RAM / 128GB UFS 2.0 ROM / MicroSD（高達2TB）

相機：

主相機：1600萬標準鏡頭（F1.6光圈/ 71°) / 1300萬畫素廣角鏡頭（F1.9光圈/ 120°）

前相機：500萬廣角鏡頭（F2.2光圈 / 90°）

電池：3,300mAh

作業系統：Android 7.1.2 Nougat

尺寸：151.7 x 75.4 x 7.3mm

重量：158克

網路：LTE-A 4 Band CA

連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0（相容於3.1）

顏色：黑 / 銀 / 藍 / 紫

其他功能：IP68防水防塵 / MIL-STD 810G規範 / Crystal Clear Lens / 32位元Hi-Fi Quad DAC / HDR10 / Daydream / Google Assistant / UX 6.0+ / 語音辨識 / 臉部辨識 / 指紋感測器 / Qualcomm® Quick Charge™ 3.0技術 / 無線充電

1 僅於特定市場提供。

2 並非所有市場都會推出所有顏色款式。

3 在某些特定市場可能會變更規格。

Qualcomm與Snapdragon為Qualcomm Incorporated在美國與其他國家/地區註冊的商標。Quick Charge為Qualcomm Incorporated所屬商標。

Qualcomm Snapdragon與Qualcomm Quick Charge為Qualcomm Technologies, Inc.的產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。