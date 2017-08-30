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LG智慧生態系統 與AMAZON ALEXA與GOOGLE ASSISTANT平台相容 LG的開放智慧家庭策略將延伸至兩大熱門智慧個人助理
【2017年8月30日，台北訊】LG電子持續拓展智慧家庭結盟策略，盡可能與眾多智慧平台及服務合作。LG為實現自身對開放合作關係、開放作業平台與開放連結策略的承諾，藉由一系列智慧產品來打造其智慧生態系統，不僅包含生活家電，更推出可迎賓、清潔及除草的機器人，並於2017年IFA大展中亮相。
LG針對2017年所有生活家電皆內建WiFi功能，讓消費者可輕而易舉地與裝置連線互動。LG Smart InstaView Door-in-Door™門中門冰箱搭載webOS智慧平台，內建具備超過15,000種功能的Amazon Alexa語音服務，可操控數千種智慧家庭裝置、播放音樂、管理車用服務、設定計時器等。
2017年新的Google Assistant現已支援所有LG智慧家電裝置，消費者可使用Google Home、相容的Android手機或iPhone，以免手持模式連接家電。使用者可藉由Google Assistant執行各種工作，如查看洗程剩餘時間或告訴冰箱製作更多冰塊等指令，同時由於Google Home的Assistant可辨別個別語音差異，因此全家人都能輕鬆執行指令。
LG也採用如同Amazon Alexa和Google Assistant的自家獨有語音系統Deep ThinQ™。SmartThinQ Hub在LG智慧家電平台中扮演重要角色，可經WiFi、Zigbee與藍牙來蒐集智慧家電與裝有SmartThinQ感應器的傳統裝置上的資訊。相關資訊將以通知格式顯示於LCD螢幕上，或透過其內嵌揚聲器播放。
LG以平易近人的Hub Robot領軍，首度於IFA大展展出智慧機器人產品。Hub Robot不只是私人助理，能採用語音辨識科技連接其他LG智慧裝置，藉此減輕家務工作的負擔，只需下達語音指令，即可讓機器人執行各種工作，例如將乾衣行程從高溫調整為適溫，或開啟另一個房間的空調。
LG家外服務機器人則以機場導覽機器人與機場清潔機器人為主，透過LG專屬語音辨識平台，機場導覽機器人具備韓文、英文、中文與日文等目前仁川國際機場最熱門的四種語言。機場導覽機器人只需快速掃描旅客登機證，即可提供航班資訊以及目的地城市的時間與天氣預報。該款友善的機器人目前已於韓國最大的機場全面運作，提供旅客親切的問候，並引導旅客快速前往登機門。
LG的草皮整理機器人此次將於IFA首度在歐洲市場亮相，草皮整理機器人可精準修草，值得信賴更兼具安全性，同時也搭載機場機器人具備的許多先進感應器，可隨時辨識其所在位置，追蹤所有障礙物，如樹木與籬笆，使除草效能最大化。
LG電子生活家電與空調公司的總裁Song Dae-hyun表示：「語音辨識技術的發展，在LG IoT及智慧科技領域中扮演關鍵的角色。秉持對開放作業平台的理念，LG提供消費者在業界無與倫比的各種優勢與服務，藉由深耕與Google、Amazon及其他同領域業者的關係，我們在第四次工業革命中將創造更優異的表現。」
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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