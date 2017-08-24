邁向永續未來 LG家電引領環保新生活 冰箱、洗衣機、空調 多項產品榮獲節能/省水標章認證 夏季優惠不間斷 寵愛家人多重好禮大方送

【2017年08月24日，台北訊】炎熱溫度屢創新高，全台用電量直逼限電警報，LG深耕家電市場多年，家電產品兼顧優異性能與節能環保，多項商品均通過政府節能標章認證，讓消費者在便利生活中更能一同愛護地球。LG直驅變頻上下門冰箱，今­年度全面搭載直驅變頻壓縮機，線性式運作大幅降低能源耗損，冷卻速度增快35%；LG Smart Inverter智慧變頻直立式洗衣機系列，獲得節能、省水標章，智慧變頻馬達經VDE認證可省電高達36%；LG DUAL COOL雙迴轉變頻空調系列，雙迴轉變頻壓縮機恆溫省電，2017新機種並獲得CSPF能效一級認證，LG綠能家電為消費者帶來舒適生活品質，更兼顧環保。

LG直驅變頻上下門冰箱GN-L397C，不僅節能，更擁有一級能效認證

LG上下門冰箱全系列搭載頂級直驅變頻壓縮技術 效能鮮度再升級

LG今年度將過去僅搭載於頂級系列冰箱的直驅變頻壓縮機，全面運用於所有上下門冰箱產品。LG直驅變頻壓縮機，能減少內部摩擦，大幅降低能源耗損與噪音，使溫差控制在正負5度C內，達到保鮮穩定性，為消費者帶來更好的降噪、節能效果。此項核心技術使用了四方吹冷流+(LINEAR Cooling™)，提供冷卻性能、穩定的溫度控制，達到均冷的效果，冷流出風口位於邊門及冰箱左側，能使冷流至較難觸及的空間，讓溫度可以更平均分佈，使冷卻速度增快35%。LG直驅變頻上下門冰箱GN-L397C，不僅節能，更擁有一級能效認證，搭配簡約俐落的外型與低調內斂的「沉穩藍」色調，為家裡帶來穩定恬靜的最佳體驗。

LG直驅變頻上下門冰箱GN-L397C，簡約俐落的外型與低調內斂的「沉穩藍」色調，

為家裡帶來穩定恬靜的最佳體驗

LG洗衣機展現卓越效能 節能、強效、耐用三大保證

夏天悶熱易流汗，為避免衣物累積帶來異味，許多消費者提高洗衣次數，避免細菌滋生。LG多項洗衣機種，榮獲節能、省水標章，讓消費者盡情保持潔淨清爽。LG Smart Inverter智慧變頻直立式洗衣機WT-ID157SG，搭載智慧變頻馬達，經德國科學與技術協會(VDE)測試認可，擁有高省電效能，和傳統LG洗衣機相比，直立式洗衣機可節省高達36%的用電量；LG TWINWash雙能洗洗衣機F2721HTTV TWINWASH，獨特的上下分開洗特色，能讓消費者用小容量空間清洗少量、精緻衣物，減少用水消耗，上方滾筒洗衣機搭載的TurboWash™勁速洗技術，能減少14分鐘的洗衣時間，卻保有相同的潔淨效果。此外，LG蒸善美Smart極窄版系列，6MOTION DD直立式變頻洗衣機WT-SD117HSG中的DD直驅變頻馬達帶動筒轉，創造六道瀑布水流，讓洗劑快速溶解滲透衣物，省下16.4%的用水量，搭配Turboshot™潔勁噴射產生更佳的洗淨力，縮短洗衣時程，有效節能11.6%。

LG Smart Inverter智慧變頻直立式洗衣機WT-ID157SG，經德國科學與技術協會(VDE)測試認可，和傳統LG洗衣機相比，可節省高達36%的用電量

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調 榮獲最新標準CSPF能效一級節能認證

正值高溫炎夏，LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調，不僅帶來舒適溫度，更獲CSPF能效一級認證。LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調LS-1017DHP搭載雙迴轉變頻壓縮機，擁有較大轉動頻率，與傳統定頻空調相比，最高能節省70%以上的能源，冷卻速度加快40%，並有效降低運轉帶來的噪音；智慧節能模式，可依照家中人數選擇冷流吹送的程度，控制壓縮機轉速有效減少耗電量；散熱片採用抗鏽蝕金散熱片，表面擁有抗鏽蝕塗料，提升抗鏽蝕性與耐用性，延長空調使用壽命，減少廢料產生。此外，消費者只要透過LG SmartThinQ app，就能使用手機連結空調內建Wifi，即便人在外面也可隨時掌控家中溫度，一指預約開關機，再也不擔心忘記關閉冷氣而造成的能源浪費。

LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調LS-1017DHP，與傳統定頻空調相比，能節省70%以上的能源，

冷卻速度加快40%

LG夏季優惠活動 多重好禮寵愛家人

LG於2017/06/01至2017/08/31期間推出「寶貝家庭 快樂送」雙重優惠活動，凡於活動期間選購指定商品，即可享好禮二重奏。第一重的「寶貝好禮 買就送」，凡購買旗艦系列之指定家電，即可獲得超值好禮；第二重的「寶貝好禮 買再抽」還可以參加獎項總價值超過百萬的頂級商品抽獎活動。即日起至10/31，凡購買LG DUAL COOL雙迴轉變頻空調回函或登錄送7-11商品卡$2000元。完整活動內容請見LG官網：http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。