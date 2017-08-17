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LG OLED TV再度榮獲EISA大獎 最新電視機種及Sound Bar獲得業界專家一致肯定
【2017年08月16日，台北訊】LG OLED電視今年榮獲歐洲影音協會(EISA)評比為最佳OLED電視，同時也創下LG OLED技術蟬聯六屆的優勝記錄。今年度的EISA OLED TV 2017-2018大獎，由LG OLED超薄電視(OLED65E7)奪得，完美畫質搭配寬廣觀影視角，獲得極佳讚賞。此外，EISA評審團一致推薦此款頂級電視能支援HDR 10以及Dolby Vision™，為消費者提供了劇院等級的震撼音效。
其他LG產品如LG SUPER UHD TV系列55SJ850V搭載LG Nano Cell™奈米顯示科技，色彩飽和真實，提供廣闊視角以及直覺性操作的webOS3.5智慧電視平台，深受EISA LCD TV 2017-2018大獎肯定。更支援 LG Active HDR高動態範圍技術，呈現零死角的絕美畫面，打造栩栩如生的觀影體驗。
LG OLED電視今年榮獲歐洲影音協會(EISA)評比為最佳OLED電視，
同時也創下LG OLED技術蟬聯六屆的優勝記錄。
除此之外，LG Sound Bar SJ9憑藉Dolby Atmos杜比全景聲音效技術，結合至臻完美的經典設計與清晰明亮的音效輸出，獲得EISA Soundbar 2017-2018大獎殊榮。搭載Dolby Atmos杜比全景聲音效，將聲音傳遞到室內各個角落，甚至連聽眾上方也被震撼音效包圍，帶來身歷其境的環繞音響體驗。
LG OLED65E7、LG SUPER UHD TV 55SJ850V、LG Sound Bar SJ9
皆以優異的功能榮獲EISA獎項肯定。
LG家庭娛樂公司總裁Brian Kwon表示：「LG在此感謝EISA大獎評審團再次肯定LG在家庭娛樂產品所發展的OLED先進技術，LG OLED電視將透過先進技術與令人驚豔的畫質清晰度，以及卓越設計，持續引領頂級電視市場趨勢。」
享譽盛名的EISA大獎為年度獎項盛事，其評審團由來自20個歐洲國家、美國與澳洲等地，極具影響力的影音雜誌編輯所組成，產品評比標準囊括技術、設計與創新等項目。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
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