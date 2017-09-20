LG Q6 玩美不受框限就是愛羨 LG 打造全螢幕智慧行動生活體驗 大視界一手掌控

【2017年09月20日，台北訊】全螢幕手機如今蔚為風潮，儼然成為 2017 旗艦智慧型手機中的必備元素，台灣 LG 電子今日宣布推出全新 Q 系列手機 LG Q6，以平易近人的價格、搭載具備 18:9 FullVision 大螢幕與極窄邊框，讓消費者輕鬆一手掌握玩美視界。LG Q6 建議售價 NT$7,990元，推出蜜光金、燦光銀、暮光黑等三色，10月1日起於中華電信以及各大經銷通路開始販售。9/23 及 9/24 在信義區 NEO 19 前廣場舉辦 LG Q6 消費者搶先體驗會，現場預購 Q6 並預付訂金 NT$1,000元以上或完成購買者，即贈送價值超過 N$1500元的三重驚喜好禮，包括 SanDisk Ultra 64G 記憶卡、新光三越禮券以及 ONPRP 2.4A 2 埠充電器，數量有限送完為止。

台灣 LG 電子行動通訊事業部部總監鄭相天表示：「LG 首推 18:9 FullVision 的 LG G6，上市之後即受到市場好評及消費者青睞，LG 觀察到年輕消費族群不只重視手機的影像及拍照功能，更在乎產品是否具有高 CP 值，同時希望能夠擁有一支具備個人風格的智慧型手機，為滿足市場需求及符合更多消費者的使用需求，此次推出首支 Q 系列手機 LG Q6，搭載全螢幕設計與極窄邊框與卓越性能，讓消費者即使用中階手機，也能享受旗艦機的功能，同時 LG Q6 具備的價格競爭力，將引領更多消費者感受智慧型手機頂尖功能。」

18:9 FullVision 全螢幕目前已成為高階智慧型手機必備設計，LG 也將此功能放入 Q6 當中，搭載 18:9 的 5.5吋 IPS FULL HD+ FullVision 全視野顯示螢幕，並以寬度 69.3mm 的輕巧時尚外型搭配絢麗時尚的金屬機身，讓消費者能夠輕鬆一手掌握的使用手機。同時使用 AL7000 系列的鋁合金邊框以及全新設計且安全可靠的溫控散熱設計，在使用上更增添安全性。另外 LG Q6 配有 1,300萬畫素的主相機鏡頭以及 500萬畫素的 100度廣角前鏡頭，不論是拍攝美景或是要與朋友一起自拍大合照，都能輕鬆完成。且新增具有獨特性的臉部辨識解鎖功能，更快喚醒休眠中的手機，使用更加便利。

LG Q6 建議售價 NT$7,990元，推出蜜光金、燦光銀、暮光黑等三色，10月1日起於中華電信以及各大經銷通路開始販售。

LG Q6 的 18:9 全視野螢幕為消費者帶來猶如劇院般的視覺感官享受，即使具備 5.5吋的超大螢幕，機身只有 69.3mm，符合人體工學的設計，讓手機完美操控更顯華麗身手。

LG Q6 打造全螢幕智慧行動生活體驗，搭載 18:9 FullVision 大螢幕與極窄邊框，讓消費者輕鬆一手掌握玩美視界。

搭載 18:9 FullVision 全視野螢幕 Q 系列 LG Q6 玩美視界一手掌握

優異相機功能結合方形相機模式 創意美照輕鬆拍

LG Q6 配備 5.5吋 18:9 IPS FULL HD+ FullVision 顯示螢幕 (解析度達 2,160*1880，內嵌式觸控顯示器)，帶給消費者寬闊無比的全新視野，不論是想要熬夜追劇或是手遊激戰，都能夠享受 FullVision 全螢幕帶來的視覺震撼。並且配有 1,300萬畫素的主相機鏡頭以及 500萬畫素的 100度廣角前鏡頭，更結合 LG 獨特的方型相機模式，不只能夠邊拍邊預覽，更能使用有趣的相機功能輕鬆拍攝獨具巧思與創意的照片。

● 18:9 FullVision 顯示大螢幕 單手掌握寬廣視界

LG Q6 是首支搭載 18:9 FullVision 顯示螢幕的 Q 系列手機，不僅帶給消費者猶如劇院般的視覺享受之外，瀏覽網頁時也能享有更多的視覺內容，使用手機觀看影音內容時能更加享受寬廣影像帶來的震撼視野。即使具備 5.5吋的超大螢幕，機身卻只有 69.3mm，不只符合人體工學設計，讓消費者感受絕佳握感以及單手操控玩美視界，更顯華麗身手。

● 優異相機功能 絕佳畫面完美呈現

LG Q6 承襲 LG 獨有的專業相機技術，配有 1,300萬畫素的主相機鏡頭以及 500萬畫素的 100度廣角前鏡頭，讓消費者不論是想要拍攝浩瀚美景或是與三五好友一同自拍趣味多人的大合照，都能夠輕鬆捕捉壯闊景色，輕鬆拍攝令人驚豔的精采美照。

● 創意方形相機模式 獨特照片輕鬆照

LG 獨有的方型相機模式，內建多種拍照功能，「Snap Shot」可以讓消費者邊拍攝變確認照片，直接欣賞並選取最滿意的獨家作品；「匹配拍攝」可以讓具有巧思的消費者輕鬆結合兩張不同的照片，拼接出讓人發噱或是有趣作品；「網格拍攝」可以自由組合相片或影片創作特殊影像，玩轉相機呈現不同的創意景象；「拍攝指南」讓消費者可以參考自己喜愛的照片，任意拍出屬於自己的風格美照。

LG Q6 承襲 LG 獨有的專業相機技術，配有 1,300萬畫素的主相機鏡頭以及 500萬畫素的 100度廣角前鏡頭，讓消費者不論是想要拍攝浩瀚美景或是與三五好友一同自拍趣味多人的大合照，都能夠輕鬆捕捉精彩時刻。

LG Q6 特別配備 5.5吋 18:9 IPS FULL HD+ FullVision 顯示螢幕，提供消費者更寬廣的全新螢幕視野，讓無論想追劇或手遊激戰的消費者更能享受視覺震撼。

時尚 AL7000 金屬機身秀靚麗 輕薄好握更流利

全新安全散熱設計 操作更安心

LG Q6 具備人體工學設計，前後皆採用流線優雅的外型，並且搭配柔和圓角設計，讓消費者在持握手感上更顯舒適，同時使用 AL7000 金屬機身，以及圓弧邊框螢幕，堅固耐用性及美觀。全新安全可靠的溫控設計以及 PCB 散熱墊設計，並以比國際標準更加嚴格的測試標準，大幅提升使用智慧型手機的安全性。

● AL7000 金屬機身 強化手機耐用性

LG Q6 使用廣泛應用於飛機或遊艇上的剛性框架金屬 A7000 作為機身，並採用H型鋼性設計，有效提供手機的穩定性及強度。同時採用圓弧邊框螢幕，可吸收並分散手機滑落時的衝擊，不易損壞螢幕。

● 全新安全散熱設計 延長手機壽命

LG Q6 最新的溫控設計，採用 PCB 散熱墊代替熱導管，進行熱傳導，更增加手機內散熱空間以保留足夠的空隙，有效解決手機過熱問題，更延長手機壽命。並且經過嚴苛的電池檢測，使用起來更無後顧之憂。

● 臉部辨識解鎖 精進使用者體驗

LG Q6 搭載全新的臉部辨識解鎖功能，不用輸入密碼、按壓指紋或是手繪圖案即可喚醒休眠中的手機，快速方便更簡單操控。

● 三卡槽設計 雙卡雙待好便利

LG Q6 具備三個卡槽，除可以外加 SD 記憶卡，大幅增加手機記憶體容量之外，更能自由切換兩個門號，行動精采生活隨時掌握。

LG Q6 使用廣泛應用於飛機或遊艇上的剛性框架金屬 A7000 作為機身，有效提供手機的穩定性及強度。

LG Q6 具備人體工學設計，前後皆採用流線優雅的外型，並且搭配柔和圓角設計，讓消費者在持握手感上更顯舒適。

LG Q6 最新的溫控設計，採用 PCB 散熱墊代替熱導管，進行熱傳導，更增加手機內散熱空間以保留足夠的空隙，有效解決手機過熱問題，更延長手機壽命。

LG Q6 消費者搶先體驗會限時預購送三重好禮

● 活動名稱：LG Q6 搶先體驗會

● 時間：2017/09/23 - 09/24

● 活動地點：信義區 NEO19 前廣場

● 活動辦法：

- 凡於 LG Q6 搶先體驗會現場完成預購，並預付訂金 NT$1,000元以上或結帳者，即贈送 LG 獨家三重好禮。

- 第一重：SanDisk Ultra 64G 記憶卡。

- 第二重：新光三越禮券 NT$500元。

- 第三重：LG 台灣 Mobile 粉絲團 (https://www.facebook.com/lgmobile.com.tw/) 粉絲限定好禮，ONPRP 2.4A 2埠充電器。

● 限時預購詳細活動辦法請參閱網址：www.lg.com/tw/promotions/2017Q6

LG Q6 規格表

● 機種：LG Q6

● 顏色：蜜光金 / 燦光銀 / 暮光黑

● 尺寸：142 x 69.3 x 7.9mm

● 重量：160g

● 顯示器：5.5吋, 18:9 FHD + 內嵌式觸控顯示器 (2,160 x 1,080 pixel)

● 處理器：MSM8940 1.4GHz 八核心處理器

● 作業系統：Android 7.1.1

● SIM卡類型：Dual Nano SIM (雙卡雙待) 4G+3G

● 儲存空間：

RAM - 3GB / ROM - 32GB

擴充槽 - microSD™ 記憶卡 最高支援 2TB

● 通訊協定：

2G - 850/900/1800/1900 MHz

3G - 850/900/1900/2100 MHz

4G LTE - 700(B28)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41)

TD-SCDMA - 1900(B39)/2000(B34)

● 傳輸介面：Bluetooth 4.1、USB 2.0、Wi-Fi 802.11 b/g/n

● 相機：

主相機 - F2.2 1300萬畫素

前相機 - F2.2 500萬畫素 100度廣角

一般相機 - 相機卷軸/網格/自動/畫面凸顯/SNAP/全景拍攝/慢動作/360全景拍攝/縮時攝影/美食模式 (調整白平衡)/內建補光模式/快拍模式

方型相機 - Snap拍攝/匹配拍攝/網格拍攝(4張照片或4個3秒影片儲存為一相片或影片)/拍攝指南/內建8種濾鏡/自拍

● 電池：Typ.: 3,000mAh 不可拆鋰電池

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。