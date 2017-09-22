超進化 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機 全方位淨化 環形設計結合清淨循環扇 大坪數空間速淨零死角

【2017年09月22日，台北】近年空汙問題日趨嚴重，消費者越來越重視提升室內空氣品質。台灣 LG 電子不斷創新空氣清淨科技，滿足消費者對空氣品質的各項需求，今 (22) 日宣布推出全新 PuriCare™ 360° 空氣清淨機，首度配備清淨循環扇以及 360度環形機身設計，能快速、零死角濾淨室內空氣，再創空氣清淨機市場標竿。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機同步推出單層及雙層機種，貼近家庭中各成員需求；搭載雙重顯示科技，透過 PM1.0 懸浮微粒感應器以及異味偵測器，精準偵測空氣懸浮微粒數值，並以四色燈號顯示空氣品質，精準監測居家空氣汙染指數，為家人的健康把關。此外，PuriCare™ 360° 空氣清淨機更配備三合一高效率濾網，6 大類過濾系統，過濾主要污染源，將有害氣體一次清淨，提供純淨好空氣。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機已於 9月上市，AS951DPT0 雙層款售價 NT$36,800元；AS601DPT0 單層款售價 NT$25,800元。即日起至 2017年10月31日，凡購買 LG PuriCare 360° 空氣清淨機指定型號，隨貨送「三合一高效率濾網」1組 (售價 $2,280)，憑購買發票及保證書正本，郵寄回函或網路登錄還可兌換送 7-11 商品卡 2000元，數量有限，送完為止。

LG 生活家電與空調產品部文京珍總監表示：「秋冬時節來臨，隨著季風挾帶霾害汙染物，讓空氣品質拉警報。LG 秉持帶給消費者更美好生活的品牌宗旨，自 2016年以來陸續推出多款空氣清淨機產品，深獲消費者支持並創造銷售佳績。今年推出更進化的 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，360度環形機身設計結合清淨循環扇，大幅提升空氣清淨效率，預期將成功搶進大坪數需求及頂級空氣清淨機市場。」

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層機種售價 NT$36,800元，型號 AS951DPT0。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機單層機種售價 NT$25,800元，型號 AS601DPT0。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，首度配備清淨循環扇以及 360度環形機身設計，能快速、零死角濾淨室內空氣。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機 360度全方位淨化 速造居家好環淨

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，結合五大業界領先科技「360° 空氣淨化」、「清淨循環扇」、「嬰幼兒照護」、「大空間速淨」、「智慧 Wi-Fi 功能」，聰明優化家中空氣品質。LG 觀察市場及消費者需求，創新推出空氣清淨機結合清淨循環扇設計，能加速空氣循環，增強淨化功效。清淨循環扇可將乾淨空氣最遠吹送至 7.5公尺，而智慧模式可自動偵測空氣品質狀況自動判斷適當的模式運轉，使循環扇最大傾斜升立 55度，旋轉幅度左右達 70度，將清淨空氣吹送到室內每個角落；單層機種可淨化最大範圍達 18坪，雙層機種可淨化最大範圍達 28坪，大坪數居家空間能夠快速淨化，達到強力空氣濾淨功能。而 360度零死角環形機身設計，榮獲 2017CES 創新獎、德國紅點設計獎、IF 設計獎、日本 GOOD DESIGN、韓國 PIN UP DESIGN 等多項國際設計大獎，完美的 360度環形簡約設計，讓空氣淨化零死角，更使居家空間更完美。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機守護各式家庭空氣品質需求

單層機種快速智慧清淨、雙層機種進階嬰幼兒照護功能

LG 以創新科技引領生活家電市場，為消費者帶來更優質的生活品質，LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機能全方位淨化空氣，吸收來自四面八方的污染物質，同時將淨化過的空氣吹送至家中各個角落，共有單層、雙層兩款機種同步上市：

◎ 多重淨化模式

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機能強力過濾髒污空氣，搭配清淨循環扇，快速提升室內空氣品質；單層與雙層機種，更進階分別具有 3種與 4種不同的淨化模式，其中「智慧模式」可自動調節運轉模式與風速，淨化空氣；「循環扇模式」能搭配循環風扇向上升立運作、更快淨化室內空氣；亦可選擇「雙/單層模式」或「標準模式」，分別上下層同步淨化或獨立開啟下層/單層淨化功能。

◎ 嬰幼兒照護功能

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層機種獨有嬰幼兒照護功能，透過機身下層出風口將淨化後的乾淨空氣吹送至寶貝所在的低處位置，讓家中嬰幼兒也能享有好品質的清新呼吸。

三合一高效率濾網徹底淨化 智慧雙重顯示 精準偵測好空氣看的見

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機搭配三道高科技防護濾網，能過濾懸浮微粒、有害氣體與異味分子。強力的過濾系統榮獲得英國過敏協會、韓國過敏協會、韓國空氣清淨協會等國際認證。同時能主動釋放抗菌奈米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

● 抗菌保護濾網：第一層抗菌保護濾網，可去除頭髮、動物毛髮、棉絮等大型汙染物。

● 頂級抗敏 HEPA 濾網：第二層採用頂級抗敏 HEPA 濾網，能去除過敏原、大灰塵、沙塵暴、極細粉塵，濾網極致淨化至 0.02µm，還可過濾極細粉塵高達 99% 以上。

● 多重高效率濾網：最後一層多重高效率濾網，有效去除有害氣體，包含生活異味 (乙醛、阿摩尼亞)、新家異味 (甲醛、甲苯) 以及霧霾和空氣汙染源。

LG Puri-Care 空氣清淨機讓消費者輕鬆看的見，獨創智慧顯示器面板，透過 PM1.0 懸浮微粒感應器以及異味感應器，可清楚顯示即時檢測的空汙數值，利用懸浮微粒光感應科技來分析空氣中的懸浮微粒，達到精準偵測效果，即時呈現懸浮微粒濃度，獨家雙重顯示技術同時藉由燈號變化簡易分辨空氣狀況，從乾淨到髒污分別以「綠」、「黃」、「橘」、「紅」四色展現，空汙數值與燈號同時提醒，讓消費者精準監控家中空氣品質，輕鬆掌握居家生活健康。

SmartThinQWiFi 遠控 智慧生活守護家中空氣品質

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，搭載智慧 WiFi 功能，即使外出也能透過 LG SmartThinQ App 確認家中空氣品質，並遠端遙控家中空氣清淨機，在到家前先行啟動淨化居家空氣。LG SmartThinQ 更提供濾網管理功能，在需要更換濾網時進行通知，輕鬆掌握家中空氣淨化狀況，讓家人擁有純淨的空氣品質。同時，LG 更提供安心 2年到府維修保固，消費者不必親自送小家電到服務站，即可輕鬆維修。

LG 獨創智慧顯示器面板，空汙數值與燈號同時提醒，讓消費者精準監控家中空氣品質。

LG 推出更進化的 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機，360度環形機身設計結合清淨循環扇，大幅提升空氣清淨效率。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機能強力過濾髒污空氣，搭配清淨循環扇，快速提升室內空氣品質；單層與雙層機種，更進階分別具有 3種與 4種不同的淨化模式。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機搭配三道高科技防護濾網，能過濾懸浮微粒、有害氣體與異味分子，同時能主動釋放抗菌奈米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機雙層機種的嬰幼兒照護功能，透過機身下層出風口將淨化後的乾淨空氣吹送至寶貝所在的低處位置，讓家中嬰幼兒也能享有好品質的清新呼吸

LG PuriCare™ 360°空氣清淨機產品規格表

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。