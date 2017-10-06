「第一次看見孩子們隨著音樂擺動，那自在奔放的肢體動作，讓我們感到驚艷，這麼好的天賦如果加上技巧的訓練，相信他們會是一顆閃亮的星星。」參與 2017 LG 希望起飛的台灣大學兒童青少年舞蹈服務社同學表示，「看到孩子們從一開始打打鬧鬧，隨著難度增加，開始認真專注記著每個舞步，到最後終於完成整支舞時，臉上開心的笑容，讓我們十分感動，從來沒想過，有一天自己可以啟發另一個人…」

【2017年10月6日，台北】台灣 LG 電子長期推動「Life's Good with Hope 希望。傳愛」公益活動，連續三年攜手大學生走入偏鄉，今年更深化聚焦以「希望起飛」為活動主軸，獲選的五組大學生希望團隊，分別以戲劇、樂器、舞蹈…等客製化課程設計，帶領偏鄉孩童發掘自我天賦與潛能。另外，從年初即參與 LG 公益活動的歌手曾沛慈，以希望導師身分，於大學生暑期服務期間驚喜現身南投縣隆華國小，分享自身的圓夢經歷，帶給偏鄉孩童希望與鼓勵。歷經五個月的徵件、提案、評選與營隊服務，五組希望團隊從一百多所大專院校中脫穎而出，經過整個夏天的熱血服務，深入偏鄉並將與孩童互動的點滴，剪輯匯製成精華影片，希望透過影像與大眾分享。為此，台灣 LG 電子於 10月1日 ~ 10月31日舉辦「希望起飛感動大票選」活動，邀請大家踴躍至「Life's Good with Hope 希望。傳愛」活動網站觀賞精華影片，並投下支持的一票，給予偏鄉孩童與大學生最直接的鼓勵，票選第一名的希望團隊，LG 將幫助此隊偏鄉孩童再次圓夢！投票還可週週抽炸雞兌換券。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「台灣 LG 電子長期關注偏鄉孩童，希望透過與大學生合作計畫，帶給偏鄉孩童開拓視野的途徑。三年來，我們一次次感受到偏鄉孩童透過這個活動看見自我價值，大學生也從服務中獲得使命感，這正是 LG 期待看見的雙向正循環。未來，我們也將持續關注偏鄉孩童的發展，並給予最大的支持。」

台灣 LG 電子於 10月1日 ~ 10月31日舉辦「希望起飛感動大票選」活動，邀請大家至活動網站觀賞影片，並投下支持的一票，票選第一名的團隊，LG 將幫助此隊偏鄉孩童再次圓夢。

臺灣大學資訊管理學系的同學與孩子分享故事帶來的力量。

臺灣大學兒童青少年舞蹈營，與孩子一同以青春活力的姿勢留下美麗回憶。

臺北藝術大學藝術服務隊，與孩子秀出自己的藝術作品開心合影。

屏東科技大學隆光煥發團隊帶孩子們出遊，大家比著愛心手勢開心留念。

彰化師範大學山地服務隊大學生，耐心地指導廬山國小的孩子寫作業。

攜手大學生邁入三年 希望起飛啟蒙偏鄉孩童看見自我價值

台灣 LG 電子觀察到偏鄉孩童有別於都市小孩，較少有機會廣泛接觸各式才藝，對於未來的想像十分有限，故以潛能開發、才藝發展以及城市探索為主題，號召大學生設計一系列課程，透過體驗互動，提升孩童對自我天賦的探索。五組大學生於七、八月期間前進偏鄉，將自身專長帶入小學，並將過程紀錄下來。「資訊無遠弗屆，電腦讓世界是平的」，影片當中，臺灣大學資訊管理學系的同學引導孩子分享家鄉特色，透過隊輔一步步的指導，專注的建構屬於自己的網頁天地；臺北藝術大學藝術服務隊，影片中孩子伸展肢體認識自己，在黑夜中演出劇場，於動畫中配音，每一天的新嘗試讓孩子們既好奇又興奮，感受著藝術的能量；屏東科技大學隆光煥發團隊，小朋友專注的學習各項手工藝，橡皮章、編繩，以及烏克麗麗樂器，每一個第一次都讓他們對世界的探索更進一步；彰化師範大學山地服務隊，大型壁畫、戲劇排演、營火搭建，每個環節都可以看見大學生用心的身影，也看見因為這些努力而展現的孩童笑顏；臺灣大學兒童青少年舞蹈營，基礎拉筋、律動練習，隨著節奏掌握度越來越好，孩子們專注也越高，開心地與大學生團隊舞動熱情。完整希望團隊精彩影片皆在 LG 公益活動官網中呈現 http://www.lghope.com/2017/vote.php。

希望導師曾沛慈驚喜現身 偏鄉傳愛花絮大公開

「我可以跟他們一起去嗎?」LG 今年邀請清新歌手曾沛慈擔任年度公益活動希望導師，曾沛慈在活動起跑時，就表達自己也想參與希望起飛的暑期營隊，更在首場大型演唱會隔天現身南投縣隆華國小。用滿滿的活力與熱情與孩子們打成一片。「我的夢想是成為歌手發行自己的專輯，為了這個夢想，我等了七年」，曾沛慈分享為了追求理想曾遇到許多挫折，但也在達到目標時感受到不可言喻的感動與滿足，藉機勉勵孩子「在努力的路上會很辛苦，但要把每一刻的學習都當作未來成功的養分，總有一天希望就會實現。」偏鄉的小朋友在曾沛慈的分享中獲得啟發，於紙飛機上也寫下自己的希望，並勇敢的上台與大家分享。此次前往偏鄉的完整活動以側拍方式紀錄，剪輯成精采花絮與大眾分享。花絮影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Gs65kmiJLAY&feature=youtu.be

LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」- 感動大票選 即日起開始投票

感動大票選活動網址 http://www.lghope.com/2017/vote.php

投票辦法

- 投票時間：2017年10月01日 00時00分起～2017年10月31日 23時59分止

- 投票方法：不限年齡、性別、國籍，凡喜愛大學生希望團隊影片的你，都可為參賽的學生團隊投下支持的一票，你的一票，將會成為偏鄉孩童及參賽同學完成希望最大的動力。

- 投票者需登入 Facebook 臉書帳號，每個帳號每天限投單一作品乙次。

感動票選週週抽

- 即日起至 10月31日止，於在「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」LG 2017 希望起飛感動大票選頁面為喜歡的希望團隊投票加油、打氣。凡投票並留下基本資料者，都有機會週週抽肯德基咔啦脆雞兌換券1張！

- LG 每週隨機抽出 20名幸運得主。得獎名單將於每週五公布於 LG 官網 (10/06、10/13、10/20、10/27、11/03)。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。