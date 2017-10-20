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看好物聯網商機 LGCordZero™ WiFi 版清潔機器人新品上市 新增防跨越磁條 自訂範圍居家清潔更便利 搭載全新 LG HomeChat 功能台灣全球獨家上線
【2017年10月19日，台北】IoT 物聯網時代來臨，LG 電子看好物聯網商機，於去年推出多款智慧小家電，今年初更推出全系列 IoT 大小家電，以齊全的智慧家電產品線讓消費者感受便利生活。其中，去年上市的 CordZero™ 遠控小精靈清潔機器人在台灣市場廣受好評，為了因應不同消費者的需求，LG 今年再推生力軍，推出操作介面更便利且價格更親民的 CordZero™ WiFi 版清潔機器人。全新機款新增「防跨越磁條」功能，利用擺置磁條，界定清掃範圍，讓清潔機器人打掃指定區域，打掃路徑不被卡住、不刮傷家具，讓消費者可以更放心、便利的進行居家清潔；此外 LG 因應物聯網趨勢，新款 WiFi 版清潔機器人不僅可以藉由 LG 專屬物聯網平台 SmartThinQ APP 串聯進行遠端操控，更推出與通訊軟體 LINE 合作的 LG HomeChat 功能，居家環境清潔可輕鬆用 LINE 下指令，操作介面上更為便利，即日起全球獨家在台上線，打造更便捷的智慧居家生活。
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人建議售價 $23,900元，10月上市，即日起至 12月14日前購買指定型號，買就送 HEPA 濾網以及超纖細抹布，上 LG 官網登錄再送研磨咖啡保溫杯，數量有限，送完為止。
台灣 LG 電子生活家電產品部石宗訓總監表示：「為了讓台灣消費者可以擁有更便利的居家清潔體驗，LG 在物聯網創新上不斷努力，為滿足更多消費者的需求，擴增 CordZero™ 清潔機器人產品線，推出全新 WiFi 版清潔機器人。除了原本清潔機器人的優異功能外，新品也貼心推出『防跨越磁條』功能，界定清掃範圍，讓消費者在使用上更為輕鬆。此外更領先業界與通訊軟體 LINE 合作，全球獨家增加 LG HomeChat 功能，僅用快捷 LINE 貼圖即可輕鬆下指令。LG 持續為台灣消費者創造更美好舒適的居家生活，一同實現 Smart Home 美好智慧生活遠景。」
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人全新上市，建議售價 NT$23,900元，型號 VR66713LVM，桃紅款。
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人全新上市，建議售價 NT$23,900元，型號 VR66715LVM，銀灰款。
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人，智慧雙鏡頭定位導航，清掃模式切換，搭配防跨越磁條，界定出清掃範圍，大幅提升清掃效率，此型號為 VR65713LVM，桃紅款。
推出全球獨家的 LG HomeChat 功能，只要透過 LG SmartThinQ APP 註冊清潔機器人並由 APP 連結 LG HomeChat 帳號為 LINE 好友，即可透過 LINE 更直覺式的介面操控 LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人。
可運用 LINE 直覺式的操作介面，運用快捷貼圖輕鬆快速地使用各種常用功能，進行遠端操控清潔家中環境。
LG HomeChat 提供較熟悉 LINE 介面的使用者操作，讓智慧功能更貼近使用者習慣。
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人防跨越磁條清潔居家更智慧、更便利
LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人，除了延續 IoT 智慧生活概念搭載WiFi科技，提供多樣智慧科技功能外，為讓消費者擁有更安心、便利的清潔體驗，新增「防跨越磁條」功能，將磁條擺放在地上，界定出清掃範圍，透過清潔機器人前端感應器，感應磁條磁力，避開障礙物以及家具，讓清潔機器人在指定範圍清掃，避免清潔機器人清掃時被電線、傢俱等卡住也避免刮傷家中傢俱；此外還可搭配廣受使用者好評的「我的空間」模式，透過 LG 清潔機器人特有的雙眼鏡頭掃描定位，利用遙控器遠控框出指定打掃區域，區域範圍內欲避開的桌腳、電線等零星障礙物再搭配使用防跨越磁條設定，可全方位管理打掃空間，精準定位使清潔更有效率。
在清潔力表現上，智慧變頻馬達可因應不同的地板材質調整不同清掃吸力，最強勁吸力可應付較難清理的地毯材質、一般吸力不僅適合一般居家打掃，更能減少電力耗損加長續航力；特有自我學習模式可記憶清掃區域的障礙物和階梯位置，下次清潔同區域時，可減少碰撞、提升清潔效能，提供乾淨無塵的居家環境；此外，LG Smart 角落清潔，運用加長邊刷及清潔機器人特有的方型機身設計，解決一般清潔機器人在居家角落清潔力不佳的問題，機身底部可加裝抹布的設計，讓清潔力更加倍，LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人不僅清潔力優異，僅 60分貝低噪音的貼心靜音設計，更是提供消費者安靜的居家清潔享受。
● 防跨越磁條
新增防跨越磁條，藉由擺放磁條，界定出清掃範圍，防止機器人清掃途中因障礙物卡住或者刮壞傢俱。
● 智慧雙鏡頭定位導航，清掃模式切換，提升清掃效率
因應不同清潔需求，切換清掃模式，透過 LG 特有雙眼鏡頭掃描定位，可設定自我學習模式、我的空間模式，提升清潔效率，提供無塵乾淨的居家空間。
● 乾淨清掃 - 加大抹布拖地
底部添加抹布板設計，吸塵後同步拖地，清潔效果更加倍，只要開啟 WiFi 版清潔機器人，清掃拖地一次搞定，輕鬆迎接乾淨環境。
● 智慧變頻馬達 10年保固
採用 LG Smart Inverter Motor™ 智慧變頻馬達，超越傳統式碳刷馬達，智慧變頻馬達採用無碳刷設計，效能更提升，減少馬達磨損更耐用，還提供10年保固，享受優良家電品質。
● 機身獨有方型設計，加長邊刷，清掃無死角
LG 特有的機身方型設計，讓前端刷頭可向外延伸，清掃無死角，加上刷頭加長 1.5公分的設計，可以更輕易掃除灰塵，提升角落清潔力。
● 60分貝低噪音，乾淨又安靜
低噪音、不干擾，提供消費者安靜有效率的清潔體驗。
LG SmartThinQ 物聯網平台 串聯社群軟體 LINE 智慧生活更便利
2017年起，LG 以 Smart Home 智慧大小家電產品，持續引領智慧家電市場，智慧 WiFi 遠控功能已是基本配備，透過 LG SmartThinQ 物聯網平台，將家電與平台進行串聯，隨時隨地都能掌握家電動態。LG 一直致力在物聯網領域不斷的創新與進步，此次領先業界與在台灣擁有逾 1,800萬使用者的行動通訊軟體 LINE 合作，推出全球獨家的 LG HomeChat 功能，只要透過 LG SmartThinQ APP 註冊清潔機器人並由 APP 連結 LG HomeChat 帳號為 LINE 好友，即可透過 LINE 更直覺式的介面操控 LG CordZero™ WiFi 版清潔機器人，讓使用者擁有更獨特的使用體驗，即使不在家中，也能利用快捷貼圖下達操控指令，如開始打掃、充電、選擇清潔模式等，便於較熟悉 LINE 介面的使用者操作，讓智慧功能更貼近使用者習慣。未來推出的清潔機器人機型將也可運用 LG HomeChat 功能，提供更便利、智慧的居家生活給台灣消費者。
● 智慧清掃 - 遠端設定清潔模式、查看清潔日誌
透過 SmartThinQ APP 可以遠端預約清潔排程、選擇清潔模式、控制打掃方向，更可以透過清潔日誌將過去清掃紀錄彙整，清楚了解機器清潔路徑及時間，有助於後續設定更佳的清潔路徑。
● LG HomeChat 功能
新增加 LG HomeChat 帳號為 LINE 好友，消費者即可利用 LINE 簡易的介面，隨時隨地與清潔機器人對話，並利用快捷貼圖，包含開始打掃、充電、機器狀態、停止、模式選擇、設定，輕鬆快速地使用各種常用功能，進行遠端操控清潔家中環境。
LG CordZeroTMWiFi版清潔機器人產品規格
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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登錄LG產品註冊會員 月月抽全家Fami霜淇淋35元兌換券 2017年9月得獎名單 17/10/2017
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