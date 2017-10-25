歡喜慶周年 LG極致禮讚秋送好禮 多款生活家電盛大優惠 買再抽A9無線吸塵器 OLED TV買就送360o全景相機 拓展極美視界

【2017年10月25日，台北訊】全球家電領導品牌 LG 歡慶在台 16周年，為感謝台灣消費者支持，回饋推出多款動人優惠。LG 電子生活家電優惠活動「極致禮讚，秋送好禮」，包含 LG 冰箱、洗衣機、Styler 智慧電子衣櫥、CordZero 吸塵器等搭載最新科技的智慧家電好禮買就送；同時為讓消費者在秋季能體驗最完整的影音娛樂饗宴，包含 OLED TV、SUPER UHD TV 等多款電視買就送 4K 影音好禮。全家電與消費者一同慶周年強檔送，快趁此入手頂級家電，打造舒適、美型的居家生活！

凡於 2017/10/01 至 2017/12/14 活動期間，購買 LG 生活家電指定型號，立即享有第一重「極致好禮 買就送」優惠活動，最高可兌換送 7-11 商品卡 $6,000元，另外還有好禮三選一例如陶瓷不沾湯鍋、負離子吹風機、瑞士陶瓷不沾五件組等多項優惠。第二重好康優惠「極致好禮買再抽」，於活動期間內購買 LG 指定生活家電，登錄官網註冊成功，有機會再抽明星商品 CordZero A9 無線吸塵器，最多可享有三次抽獎機會，越早購買，中獎機會越高，現在就是輕鬆入手頂級家電的最好時機！另外，於 2017/11/30 前購買指定 LG OLED TV 即刻送 Garmin 360度 4K 全景相機或 4K 電視乙台，讓消費者輕鬆體驗 360度極美視界！

台灣 LG 電子家電營銷部羅時景副總表示：「LG 家電在台 16年，一直以來不斷創新研發，盡心產製多樣化高品質智慧家電，期待為消費者帶來更好的居家品質及生活品味；此次為回饋消費者，特別推出秋季好禮優惠，包含電視跟多款生活家電皆推出超值優惠，要與消費者一同歡慶週年。」

LG 電子生活家電優惠活動「極致禮讚，秋送好禮」，包含旗艦對開冰箱、Styler 智慧電子衣櫥、LG 滾筒洗衣機、清潔機器人等搭載最新科技的智慧家電好禮買就送。

回饋消費者更好的影音視覺饗宴，推出「擁有360 體驗360」優惠活動，包含 OLED TV、SUPER UHD TV 等多款電視買就送 4K 影音好禮。

慶周年活動期間購買旗艦對開冰箱指定型號 (GR-DBF855 / GR-DBF80G)，登錄兌換送市價 NT$22,900元的 CordZero A9 無線吸塵器一台 (A9DDFLOOR)，此型號為 GR-DBF855。

LG 慶周年推出 TWINWash 雙能洗組合送，購買組合指定型號，上網登錄成功再送市價 NT$12,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS 或 PS-V329CG)乙台，此型號為 WD-S19TVC + WT-D250HV。

LG 針對生活家電獻出第二重「極致好禮 買再抽」優惠活動，於活動期間購買 LG 指定生活家電，至官網註冊會員及商品，就有機會獲得 CordZero A9 無線吸塵器 (A9MASTER2X)。

大方送!購買指定精緻生活家電送千元商品卡、吸塵器、陶瓷不沾湯鍋等好禮不間斷！

LG 持續以優質的生活家電商品深獲消費者青睞，為回饋消費者長期對 LG 的支持，推出「極致禮讚 LG秋送好禮」雙重優惠活動，第一重「極致好禮 買就送」，活動期間購買 LG 指定精緻生活家電，兌換送 7-11 商品卡，此外還有多款好禮如好禮三選一優惠組合，包含 Neoflam Carat 24cm 陶瓷不沾湯鍋、Tescom 負離子吹風機、瑞士 MONCROSS 陶瓷不沾 5件組，或是 FORUOR 研磨咖啡保溫杯等多樣好禮大方送。

針對精緻生活家電，慶周年 LG 好禮大方送，其中門中門魔術空間多門冰箱採用遠端智慧管理，可隨時透過 WiFi 掌握冰箱狀況，是一款兼具節能、除菌及強大收納功能的旗艦級產品，獨特的門中門魔術空間及 Smart 鮮淨過濾系統，食物新鮮更持久，一次解決多項惱人問題，提供最便利的智慧生活，LG 回饋消費者，活動期間購買旗艦對開冰箱指定型號 (GR-DBF855 / GR-DBF80G)，登錄兌換送市價 NT$22,900元的 CordZero A9 無線吸塵器一台 (A9DDFLOOR)，其他冰箱指定型號可享有好禮三選一優惠組合。另外，針對秋冬衣物護理，Styler 智慧電子衣櫥採用獨家蒸氣護理技術，輕鬆解決秋冬衣物無法天天洗的困擾，凡於活動期間購買 Styler 智慧電子衣櫥指定型號 (E523BR / E523WR / E523FR)，登錄兌換送市價 NT$12,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS、PS-V329CG) 一台及 7-11 商品卡 NT$2,000，LG 精緻生活家電滿滿驚喜好禮優惠不間斷！

組合送！TWINWash 雙能洗指定組合買就送智慧空氣清淨機！

LG 體貼消費者工作辛勞，節省清洗衣物的時間與精力耗費問題，推出 TWINWash 雙能洗組合送優惠，減輕消費者家務時間。TWINWash 雙能洗為 LG 全球首創一部雙機的洗衣新方案，提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下置迷你洗衣機可處理日常洗滌中需要被獨立清洗的衣物，可運用上下雙機同時完成輕鬆洗淨，上下一起洗，節省時間雙倍好效率。凡於活動期間購買 TWINWash 雙能洗組合指定型號，登錄最高可兌換 7-11 商品卡 NT$6,000元；購買 TWINWash 雙能洗 21 或 19公斤組合指定型號，上網登錄成功再送市價 NT$12,900元的空氣清淨機-大龍捲風蝸牛 (PS-V329CS 或 PS-V329CG) 乙台。貼心的組合優惠「送」到心坎裡，科技品味盡情享受。

LG 秋送好禮加碼送！任選 Slim/Match 窄版冰箱 好康優惠驚喜不斷！

LG 以頂尖創新科技及高品質設計享譽生活家電市場，LG Slim/Match 窄版冰箱獨特客製化設計深受消費者一致肯定，提供消費者隨心所欲自由搭配，更大大提升空間靈活度，LGMatch 窄版冰箱使用直驅變頻壓縮機大幅增加省電、保鮮、靜音及耐用等效果，消費者能按需求選擇單台冷藏或單台冷凍，達到生、熟食分開的需求，為全家人的健康做把關。為感謝消費者長期對 LG 生活家電的支持，凡於 2017/10/01 至 2017/12/14 活動期間購買 Slim/Match 窄版冰箱，上活動網站登錄兌換最高可獲得 4,000元 7-11 商品卡。

此外，LG 針對生活家電特別獻出第二重「極致好禮 買再抽」優惠活動，凡於 2017/10/01 至 2017/12/14 活動期間購買 LG 指定生活家電，至官網註冊會員並註冊商品，就有機會獲得 CordZero A9 無線吸塵器 (A9MASTER2X)，最多可有三次抽獎機會，LG 每次會抽出五位中獎者，總共 15個獲獎名額，越早購買，中獎機會越高，馬上體驗專業級的家居清潔效能。

優惠送！買指定 LG OLED TV 機型就送 Garmin 360度 4K 全景相機

LG 為消費者創造革命性的絕佳視聽體驗，回饋消費者更好的影音視覺饗宴，推出「擁有360/體驗360」優惠活動。LG OLED TV 將影像色彩及亮度細節以最高品質呈現，首創電視觀看 360 VR 影片，以 USB 存取 360度影片以及照片檔案，即可在電視上播放並且以智慧滑鼠遙控器瀏覽 360度內容，搭配 Dolby Atoms 杜比全景聲，360度環繞音效造就壯闊音場，將昇華視聽者所有的感官體驗。即日起至 11/30 日止，凡購買指定 LG OLED TV 指定型號 (OLED65E7T / OLED65B7T) 上網登錄即可申請兌換優惠好禮，包含 Garmin 360度 4K 全景相機或 49型 4K 電視 (49UJ630T) 乙台。除了頂級 OLED TV 外，受消費者青睞的 SUPER UHD TV、UHD TV 系列，也推出買就送好禮，購買 SUPER UHD 4K TV 指定型號 (86SJ957T)，上網登錄即可兌換 LG G6 手機或 43型 4K 電視 (43UJ630T) 乙台；購買 UHD 4K TV 系列則可以獲得 LiTV VOD 60天隨選影片餐電子兌換序號乙組。讓消費者享受全方位的影音娛樂享受，在家也能輕鬆體驗 360度的極美視界。

極致禮讚 LG 秋送好禮－好禮買就送

● 活動時間：2017/10/01 - 2017/12/14

回函申請期間：2017/10/01 - 2017/12/21 截止 (以郵戳為憑)

線上申請期間：2017/10/01 凌晨 0:00 - 2017/12/15 23:59

● 活動內容：凡於活動期間購買 LG 指定生活家電產品，即可獲得指定好禮。

● 活動網站：https://www.lgevent-tw.com/branding/2017OctSp/

● 贈獎方式：(詳情請見活動網站)

1. 隨貨送：贈品隨購買商品配送，不需回函或線上申請。

2. 兌換送：採回函申請或線上申請二選一。

● 活動辦法：

極致禮讚 LG 秋送好禮－好禮買再抽

● 活動日期：2017/10/01 - 2017/12/14

● 活動內容：活動期間凡購買 LG 指定家電 (不含 IT、手機產品)，至 LG 官網 (www.lg.com/tw) 登錄並成為會員即可參加「LG CordZero A9 無線吸塵器」抽獎，最多可享有三次抽獎機會，每次抽出 5名中獎者 (共 15名)，愈早購買，中獎機會越高。

登錄時間：2017/10/01 凌晨 00:00 - 2017/12/15 晚上 23:59 止

● 抽獎獎項：「LG CordZero A9 無線吸塵器」，獎項總價值超過百萬，詳情請參考 LG 活動網頁。

● 兌獎方式：中獎名單統一於 LG 官網活動網頁公布，並於一週內以電話及 email 通知。中獎者需於通知後一週內檢附以下文件寄到【極致禮讚 LG秋送好禮】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。

● 活動網站：https://www.lgevent-tw.com/branding/2017OctSp/rule.html

LG OLED TV「擁有360/體驗360」

● 活動日期：2017/10/01 - 2017/12/10

購買日期：2017/10/01 - 2017/11/30

● 活動內容：活動期間凡購買 LG 指定電視型號，至 LG 官網 (www.lg.com/tw) 登錄購買商品資訊即可兌換指定好禮。

登錄時間：2017/10/01 凌晨 00:00 - 2017/12/10 晚上 23:59 止

● 活動網站：http://www.lg.com/tw/promotions/2017OLEDSP4Q

● 活動辦法：

● 活動專線：0809-066-669 (星期一至星期五，09:00~12:00、13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。