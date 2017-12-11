「我在這裡擔任教職多年，發現偏鄉孩童需要的不僅是資源挹注，更需要的是對未來希望的描繪，還有對自己追求目標的自信…」2017年 LG 公益活動受惠偏鄉小學廬山國小教務主任分享。

【2017年12月11日，台北】台灣 LG 電子傳遞「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」的公益精神從未間斷，連續五年「送希望到偏鄉」，至今全台已經有超過 3,000名的孩童因為這個計畫受惠。同時，因為長期對偏鄉孩童的關注，台灣 LG 電子每年都會發展更聚焦主題，希望對偏鄉孩童產生實質性的助益。2017年台灣 LG 電子的公益計畫，是以職涯探索、才藝發展為主題，募集大學生希望團隊於暑假前進偏鄉，以音樂、舞蹈、戲劇、資訊等多元課程，帶領孩童「希望起飛」。並且，在歲末年終之際，LG 特地邀請最佳希望團隊與其服務國小走出家鄉，北上歡度聖誕派對，更邀請今年的希望導師曾沛慈化身希望啟蒙者，帶領偏鄉孩童於錄音室挑戰小小歌手初體驗，為今年度 LG 公益活動畫下完美句點。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「Life's Good 一直是 LG 的品牌精神，無論是透過產品創新，帶給消費者更美好的生活，還是帶給社會上需要幫助的團體更正向的鼓勵，都是我們一直堅持並努力的方向。台灣 LG 電子長期對偏鄉孩童關注，也不斷尋找各種可能，期待將資源集中，發揮更大的力量，對偏鄉孩童有實質性幫助，並且喚起社會大眾的共鳴。未來，LG 會持續耕耘，開啟孩童視野、啟發天賦，陪伴孩童在希望中成長。」

外型甜美清新，個性卻熱情奔放的實力派歌手曾沛慈，今 (11) 以台灣 LG 電子公益活動「希望導師」的身分，活力現身記者會現場。

希望導師曾沛慈，從年初的號召大學生徵件宣傳，到暑期親身前進偏鄉，透過歌手曾沛慈實踐希望的勵志故事，帶給偏鄉孩童正向的啟發。

年度公益形象大使的歌手曾沛慈，現身台灣 LG 電子公益活動，分享一整年參與希望起飛公益活動與偏鄉孩童互動的點滴。

希望導師曾沛慈亂入偏鄉小學南投縣仁愛鄉廬山國小的小朋友們肢體展演「洗衣機」中，於舞台上扮演「延長線」一角，引發眾人大笑，場面熱鬧溫馨。

LG 希望導師曾沛慈一次猜中南投縣仁愛鄉廬山國小小朋友表演主題「洗衣機」，開心的在舞台上與孩子們合影。

台灣 LG 電子金載承董事長頒發 2017年最佳希望團隊獎狀，給予國立彰化師範大學山地服務社同學們鼓勵。

攜手大學生前進偏鄉 以潛能探索發掘偏鄉孩童天賦

「送希望到偏鄉」是台灣 LG 電子連續五年推動的公益計畫，不但跟喜憨兒基金會合作，捐贈偏鄉國小「破萬」愛心營養餐盒，同時也超過三千名偏鄉孩童因這項計畫而受惠。除了資源挹注，更發揮啟蒙教育，從 2015年開始的敢夢計劃，到今年的「希望起飛」，LG 每年持續贊助大專院校年輕學子於暑期前進偏鄉，今年提供 $50,000元基金，讓大學生從企劃、評選到實際下鄉陪伴偏鄉孩童，鼓勵這些為偏鄉關懷盡一份心力的大學生。同時，LG 也藉由青年學子的熱情參與，更了解偏鄉孩童的實際需要，長期計畫的延續，LG 發現偏鄉孩童有時不僅是資源需求，甚至因為對於未來職涯缺乏想像，缺乏堅定希望的方向，因此，LG 2017年訂定職涯、潛能探索為主題，募集到以舞蹈、音樂、戲劇、資訊等多元才藝課程的希望團隊，透過暑假前進偏鄉啟蒙偏鄉孩童天賦，透過影片，發現孩子從才藝基礎練習，到實際完成一整段表演，天賦由一次次練習中嶄露。

今年榮獲最佳希望團隊的國立彰化師範大學山地服務社，分享今年暑假到南投縣仁愛鄉廬山國小服務，全校學生皆為賽德克族原住民，天性相當熱情活潑，對事物充滿好奇並富有創意，但因缺少於公眾展現自我的經驗，當實際站上舞台，反而因大家的關注感到害羞怯場，掩蓋了自身美好的特質。所以大哥哥大姐姐們在營隊中特別安排肢體展演課程，透過身體探索，讓小朋友逐漸學習自在表達，更實際走出戶外化身小小記者，走向人群、正式溝通。今日記者會，LG 特別為廬山國小的孩童們打造表演舞台，讓孩子們展現暑期所學。舞台上，廬山國小孩童絲毫不怯場，發揮創意結合主題，以肢體合體成最「先進的冰箱」，自信的一一解說產品構造，獲得現場一致肯定與讚賞，廬山國小同學也分享：「努力表演後受到得到掌聲真的很開心，未來我們會努力表現得更好。」LG 期許透過眾人力量，一步步帶領偏鄉孩童挖掘天賦、建立自信，實踐希望起飛的第一步。

希望導師歌手曾沛慈驚喜現身 引領偏鄉孩童小小歌手初體驗

2017年 LG 希望導師歌手曾沛慈表示：「希望，對一個人的一生十分重要，如果不能夠早點知道自己想做什麼，可能就會錯過一個時機點」，自認很晚才找到目標的歌手曾沛慈，花了七年的時間才達成出專輯的希望，因此，沛慈十分開心在今年 8月能與台灣 LG 電子一同前進偏鄉，跟小朋友親身分享努力過程，幫助偏鄉孩童對未來產生希望、獲得啟發。歌手曾沛慈也特地排開手邊工作，於歲末年終記者會驚喜現身，與最佳希望團隊與廬山國小孩童歡度聖誕，同時也帶領偏鄉孩童們進入錄音室「初試啼聲」，體驗小小歌手的一天。從發聲練習，到錄完歌曲實際播放，孩子們興奮的表示：「原來我們聽到的專輯是這樣做的！」台灣 LG 電子持續深入服務，開拓視偏鄉孩童視野、發覺天賦，並鼓勵在希望起飛的道路中，堅定目標、努力實踐，未來，LG 將繼續投入偏鄉關懷服務，用行動為社會帶來善的推進。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。