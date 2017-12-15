LG V30+絕美影音旗艦正式上市 三大網購平台搶先預購 多媒體影音功能全新進化 盡享震撼視聽饗宴 開拓行動影音新視界 再創絕佳智慧體驗

【2017年12月14日，台北】台灣LG電子今日宣布2017年備受市場期待已久，承襲V系列優異影音功能的絕美影音旗艦機LG V30+將於12月22日正式開賣。LG V30+具備OLED FullVision全視野螢幕，相機規格搭載F1.6大光圈晶透鏡頭、前後雙廣角設計與Cine Video專業電影模式，讓消費者輕鬆拍出具戲劇性風格作品，展現出猶如電影般的敘事效果，同時支援Hi-Fi Quad DAC頂級音效，提供消費者絕佳的聽覺享受，獲得各界一致盛讚，LG V30+完整體現卓越工藝以及創新設計的能力，並以最高規格引領影音旗艦機的優質行動體驗。

LG V30+在台推出異想紫、魅影藍兩色，建議售價NT$24,900元，12/22起於各大經銷通路開賣。2017/12/15日起至YAHOO奇摩購物中心、PChome購物中心、momo購物網三大網路購物平台預購LG V30+，即可分別獲贈獨家限量預購好禮組合，贈品詳情以通路公告為基準，數量有限，送完為止。

台灣LG電子董事長金載承表示：「在行動影音需求漸趨提升的時代，為了能全面提升與滿足消費者的需求，LG V30+結合優良工藝設計並搭載頂級規格配備，打造創新的絕美影音旗艦機，並以多層嚴謹的安全性測試全面提升LG一直以來最在乎的使用者體驗，相信能提供喜愛LG的消費者們煥然一新的優異感受，帶來卓越的行動影音體驗。」

洗鍊絕美外型與絕佳操作體驗 OLED FullVision全視野螢幕 寬闊視界一手掌握

LG V30+配備6吋的18:9 QHD+(2880 x 1440) OLED FullVision全視野螢幕與極窄邊框設計，具有令人驚豔的顯真色彩及更寬廣且逼真的視覺體驗。此外V30+加入全新的Floating Bar浮動功能選單帶給消費者個人化的行動操作體驗，提供更多客製化選項，並延續Always-On Display功能，帶給消費者嶄新的行動生活經歷。全新的OLED FullVision以更精進的顯示螢幕技術提供極細緻畫面，展現V30+栩栩如生的螢幕生動效果，讓消費者在感受追劇張力與遊戲刺激感時，讓行動娛樂更臻完美。

●OLED FullVision全視野大螢幕 隨手掌握行動劇院體驗

LG V30+搭載6吋的 18:9 OLED FullVision全視野大螢幕，提供更寬廣的視覺感受，並以幾近真實的鮮豔色彩及生動畫質，使消費者能夠隨時享受猶如親臨現場的視覺體驗與完美畫面。

LG V30+配備6吋 18:9 QHD+ OLED FullVision全視野螢幕，具有令人驚豔的顯真色彩及更寬廣且逼真的視覺體驗。

●輕薄流線機身 時尚握感更舒適

LG V30+即使搭載6吋大螢幕，機身仍僅重158克，為市面上最輕的6吋以上大螢幕智慧型手機，且厚度僅為7.3mm，加上無接縫的曲線設計，提供消費者更舒適的手持握感，輕巧時尚的機身更顯魅力不凡。

LG V30+提供消費者更舒適的手持握感，輕巧時尚的機身更顯魅力不凡。

●Floating bar浮動功能選單及Always-on Display功能 直覺操作好便利

LG V30+以全新的Floating bar浮動功能選單取代第二螢幕，提供消費者挑依造個人喜好挑選常用功能進行客製化選單，當不使用時只需要拖曳至螢幕側邊，完全不佔用手機畫面，而廣受好評的Always-on Display功能，則精選多種應用程式，常設為快捷鍵，如: 音樂播放器、相機、Quick Memo、Wi-Fi開關等，提供消費者直覺且便利的操作體驗。

LG V30+具備時尚絕美外型與絕佳操作體驗，帶給行動影音世代全新感受。

廣角拍照更出色 F1.6大光圈晶透鏡頭 引領拍攝新浪潮

秉持LG過往最受歡迎的前後雙廣角配置，此次LG V30+相機規格上再進化，在主相機標準鏡頭搭載了F1.6大光圈晶透鏡頭，拍照時展現更絕佳的透光度，在影像呈現色彩的對比與飽和度更顯細膩，讓消費者無論是出遊街拍或是夜景拍攝，都能輕鬆操作。

●F1.6大光圈晶透鏡頭 絕美夜景完美呈現

LG V30+主相機標準鏡頭搭載F1.6大光圈晶透鏡頭，帶來更好的透光度及更真實的色彩呈現，大幅提升動態範圍以及低光源環境的拍攝能力，不管身處何種環境皆能拍出優異照片，更顯真的絕佳畫質及強大的夜拍表現連耶誕夜景或跨年煙火都能完美入鏡。

●出色前後雙廣角設計 時刻拍照更驚豔

LG V30+出色的相機模組再升級，雙主相機鏡頭分別採用1600萬畫素的71度標準鏡頭與1300萬畫素的120度廣角鏡頭，同時前相機鏡頭也搭載500萬畫素的90度廣角鏡頭，讓消費者不論是與眾多好友自拍或是捕捉浩瀚美景，皆可寬廣且清楚的擷取更多細節。此外，廣角鏡頭與前代相比，在拍攝時能夠減少三分之一邊緣扭曲，真實呈現美麗景象。除了令人驚豔的相機鏡頭外，為了提供消費者更細緻逼真的影像內容，主相機標準鏡頭支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）以及混合式自動對焦Hybrid Auto Focus，且皆結合雷射偵測自動對焦與相位偵測自動對焦功能，輕鬆拍出精彩畫面的瞬間。

●Graphy拍攝參數指南 影像表現超強大

LG V30+相機中的Graphy應用程式展現出無可比擬的全新威力，消費者在此專業模式下能夠從Graphy網站或手機app隨意選擇專業級影像拍出高畫質相片，並將白平衡、快門速度、光圈及ISO值等中繼資料預設值套用至V30+所拍攝的相片。

LG V30+相機規格全新進化，搭載F1.6大光圈晶透鏡頭，引領拍攝新潮流。

影片攝錄再進化 Cine Video專業電影模式 輕鬆揮灑影像創意

LG V30+此次增加了全新Cine Video專業電影模式，具有Cine Effect和Point Zoom定點縮放雙強大功能，專業級風格影片輕鬆擁有。透過內建的預設效果，就能夠隨時為影片添加不同的動人氛圍，豐富影像內容。首創的Point Zoom定點縮放功能更能以輕鬆的移動方式，任意放大畫面中的任一物體，搖身一變好萊塢等級的攝錄大師。

●Cine Effect預設風格濾鏡 電影效果輕鬆拍

LG V30+內建15種不同的電影風格與專業色彩設定，讓消費者在拍攝影片時可以依造需求，隨意變化不同情境，盡情發揮創新想法；例如，在耶誕跨年或甜蜜節日時，情侶若想拍攝屬於兩人的甜蜜影片，只要加上浪漫愛情片效果，就可以輕易拍出溫馨唯美的幸福滋味。

●Point Zoom定點縮放 完美攝錄順暢操作

業界首創的Point Zoom定點縮放功能可針對畫面上任一物體進行縮放，無論拍攝主體在畫面任何位置，都可輕鬆縮放影像，更為流暢且俐落好操作的移動方式，使消費者能如同專業導演一般錄製風格影片。

●LG-Cine Log檔案格式 自由編輯影像創作

LG V30+更可以將專業模式所拍攝出的影片儲存為LG-Cine Log檔案，能夠保留完整的影像細節，在拍攝影片時能夠以更高度的彈性發揮創意，更能增加後期製作的靈活性，讓消費者猶如專業電影導演一般自由編輯創作，展現出個人特色影片。

優質音訊原音重現 32位元Hi-Fi Quad DAC 頂級聲效細膩感動

LG V30+配備32位元Hi-Fi Quad DAC，並經過頂級音響品牌B&O PLAY的音效工程師調校，能讓消費者享有如臨現場的美聲體驗，隨盒附上同樣經過專業調校的B&O PLAY耳機，能夠時刻感受極致動人的聽覺震撼，陶醉在音樂帶來的絕佳快感。

●32位元Hi-Fi Quad DAC驚豔音效 細緻音質更動人

LG V30+所提供的頂級聲效，搭載32位元Hi-Fi Quad DAC，完美聲效預設與數位濾波器，將行動影音聲效提高至近乎完美，傳送更豐富飽滿與層次分明的音樂至消費者耳裡，帶來最佳聆聽體驗。

●聲音預設模式及數位濾波器 個人化音樂感動

LG V30+能以完美的預設音樂模式，包括增強、細節、現場演奏及低音等不同選項，帶給消費者不同層級的音樂享受；並透過三種可自由選取的濾波器效果，能清楚傳送聲音特色，播放具有空間感、自然及清晰的音樂，提供多樣化的音訊效果。

超強完美堅固設計 卓絕耐用提升安全性

LG V30+導入建築技術中的工藝手法，採用H-Beam(H型鋼)結構，並整合薄型金屬框架與無接縫曲線設計，另在機身前後使用康寧第五代大猩猩強化玻璃，且符合美國軍規防護測試，大幅提高手機整體的耐用性。同時採用熱導管專利散熱技術及冷卻墊，並具備IP68防水防塵功能，完美保障V30+的安全堅韌性。

●軍規防護認證 隨心操作更安心

LG V30+通過美國軍事等級MIL-STD掉落測試，展現出非凡的耐用性，並連同前後機身金屬外框及康寧第五代大猩猩強化玻璃完整包覆機身，大幅提升手機整體防護，讓消費者在操作上更安心無虞。

●IP68防水防塵等級 適應變化莫測環境

LG V30+具備IP68防水防塵功能(水下1.5公尺，30分鐘)，消費者在使用手機時無須時刻擔心外在環境影響，即便臨時遇上傾盆大雨或滑落水中，仍可放心使用。

●人工智慧辨識解鎖 提升個人隱私安全性

LG V30+讓消費者的個人隱私安全全面提升，可以針對不同情況自由選擇使用。包含指紋解鎖、臉部辨識解鎖、聲音辨識解鎖以及Knock Code等四種方式為手機進行解鎖。消費者可以依造自身喜好或使用習慣，選擇解鎖方式，快速方便更簡單。

●安全散熱設計 手機壽命再延長

LG V30+運用專利熱導管散熱技術及冷卻墊，能夠快速排熱，有效解決手機過熱狀況，更延長手機使用壽命，使用起來更無後顧之憂。

●嶄新UX6.0介面 完美整合OLED FullVision全視野螢幕

LG V30+也搭載全新的UX6.0，經過優化後提供OLED FullVision螢幕更流暢的顯示效果，讓消費者能夠更直觀的感受18:9 OLED FullVision全視野螢幕帶來的震撼視覺，並提供消費者順暢的使用者體驗以及全新進化功能。

LG V30+擁有絕佳的耐用性及安全性，提供消費者順暢的使用者體驗。

LG V30+絕美影音旗艦 限時預購

活動名稱：LG V30+絕美影音旗艦 限時預購

活動時間：12/15(五)12:00~12/22(五)23:59

活動通路：YAHOO奇摩購物中心、PChome購物中心、momo購物網

活動內容： 凡至YAHOO奇摩購物中心、PChome購物中心、momo購物網預購LG V30+，即可分別獲贈以下預購好禮，盡享旗艦級完美優惠，贈品詳情以通路公告為基準，數量有限，送完為止：

YAHOO奇摩購物中心：無線充電盤、手機背蓋、螢幕保護貼。

PChome購物中心：無線充電盤及行動電源。

momo購物網：無線充電盤及藍牙喇叭。

詳情請見預購網址：

YAHOO奇摩購物中心：https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=7465819&sw=65f2917914d20e7f

PChome購物中心：http://mall.pchome.com.tw/prod/QAANA1-A9008LTIE

momo購物網：http://www.momoshop.com.tw/goods/i_code=5282600

LG V30+上市優惠方案

●上市優惠：消費者凡購買LG V30+，即可享有預購禮或上市禮，以及保固期限過後貼心手機免費健檢與免費更換原廠電池乙次，詳細活動辦法將擇期於LG官網及FB台灣LG Mobile官方粉絲團另行公告。

LG V30+在台推出異想紫、魅影藍兩色，建議售價NT$24,900元，

12/22起於各大經銷通路開賣。

【LG V30+規格表】

機種 LG V30+ 建議售價 NT$ 24,900元 顏色 異想紫/魅影藍 尺寸 151.7 x 75.4 x 7.3mm 重量 158g 顯示器 6吋18:9 QuadHD+ OLED FullVision 螢幕（2880 x 1440 pixel） 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 835 作業系統 Android 7.1.2 Nougat 儲存空間 RAM: 4GB/ROM:128GB 擴充槽:miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 相機功能 主相機：1600萬畫素一般鏡頭(71度,F1.6)、1300萬畫素廣角鏡頭(120度,F1.9) 前相機：500萬畫素廣角鏡頭(90度) 電池 Typ. 3,300 mAh原廠鋰電池(不可替換) 功能特色 Cine Video專業電影模式/IP68防水防塵/Hi-Fi Quad DAC/Floating bar浮動功能選單/Always-on Display/ UX 6.0/ MIL-STD 810G軍規

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。