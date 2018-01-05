LG 2018 CES大展 發表全新顯示器與Gram筆電 LG全新顯示器搭載Nano IPS奈米顯示技術與Thunderbolt3傳輸能力 LG Gram筆記型電腦再進化 續航力提升威力更強大

【2018年01月05日，台北訊】LG於2018 CES大展發表全新顯示器與LG Gram筆記型電腦。LG升級的熱門顯示器系列，搭載 Nano IPS技術，將色彩再現能力推向嶄新層次。為因應顧客需求，LG加入支援 HDR600 認證的機種，峰值亮度的動態範圍加倍，以及 Thunderbolt 3 傳輸功能新選擇。LG gram筆記型電腦，搭載卓越行動力，強大效能再升級，並帶來多種便利功能，自2014年首度推出此款極致輕量的筆記型電腦系列後，LG便持續以兼具超高行動力與絕佳效能的產品帶給消費者驚喜；2018年 LG gram筆記型電腦乘勝追擊發表全新力作，以強化行動力與耐用性，搭配升級處理器與全方位功能，再度締造行動運算巔峰，LG gram系列為追求增進工作、學習效率或期望盡情享受媒體內容的使用者們，提供一個卓越的工作站環境。

LG顯示器新增Nano IPS 與Thunderbolt 3技術 帶來無與倫比的高效細緻體驗

LG全新32吋UHD 4K顯示器 (機型32UK950) 為首款支援 LG先進Nano IPS技術的機種。Nano IPS技術將奈米粒子應用至LED螢幕，藉此吸收多餘的光波長，大幅強化螢幕色彩飽和度與純度，帶來更精準的畫質，提供栩栩如生的視覺體驗。該款LG顯示器可涵蓋98% DCI-P3色域，與用於好萊塢電影拍攝的顯示器不相上下，LG 32UK950支援 HDR 600，適合追求卓越色彩再現的專業型消費者，使用者將能享受其HDR高動態範圍顯示技術的峰值亮度。

LG 32UK950搭載首款 Thunderbolt 3顯示連接埠，可透過4K菊鏈式串接兩台4K顯示器。LG顯示器只需透過一條 Thunderbolt 3傳輸線即可連接 Macbook Pro等Thunderbolt 3筆記型電腦，無須充電器或不美觀的 USB傳輸線。螢幕隨附的 Thunderbolt 3傳輸線可傳輸 4K內容與音效，同時提供充足的電量為 60W的筆記型電腦充電，簡化各種工作空間。完美經典弧形底座與驚豔的四邊無邊框設計，讓畫面延伸至螢幕邊緣，成就出該款無與倫比的LG顯示器。

LG 34 吋 UltraWide液晶顯示器 (機型：34WK95U) 預估也將成為今年CES的熱門話題，搭載5K解析度 (5120 x 2160 像素)的廣泛精準色彩及超越真實的觀影視角。LG首款 21:9 5K UltraWide液晶顯示器提供寬闊的實際使用面積，以及鮮豔搶眼的色調。極致的5K視覺體驗將鎖定如影片剪輯人員、攝影師以及軟體與應用程式開發人員等需執行廣泛多工任務的使用者。

34WK95U機型支援 Nano IPS技術、絕佳的色彩再現能力以及HDR600。此外，34WK95U機型搭載 Thunderbolt 3連接埠，可透過單一傳輸線以60Hz傳輸5K解析度圖像。Thunderbolt 3介面適合追求強大筆記型電腦效能的使用者，無須另外的變壓器即可享有快速的影片、音訊與資料傳輸體驗。LG顯示器令人驚豔的優雅造型，即使處於關機狀態，其四邊無邊框螢幕設計與完美的弧形底座更為原有的精緻影像畫質加分。

LG IT事業部總監 Chang Ik-hwan表示：「大多數消費者每月平均坐在螢幕前的時間有數百小時，儘管我們對效能的要求日漸趨高，產品被升級的機會卻是少之又少。LG透過最新的高階顯示器，讓大家知道LG對於提供最佳螢幕解析度，以及提供桌上或工作空間最佳使用者體驗的明確努力。」

業界最輕便LG Gram筆記型電腦 超薄機身兼具高續電效能

LG Gram系列全新機種，穩坐目前業界最輕便的筆記型電腦寶座1，其超薄機身搭載高效能的 72Wh電池，能在不插電的情況下延長工作時間，單次充電即可續電長達一整天2；而輕巧的設計，使 LG gram外型縮小，卻擁有更寬廣的螢幕畫面。14吋 14Z980機型與傳統 13吋筆記型電腦體積相同，但能以極窄邊框來呈現更寬闊的畫面。

全新 LG gram搭載第8代Intel® CoreTM i7與 i5處理器與SSD固態硬碟儲存裝置，效率加倍，速度更是大幅提升。開機時間不到10秒，可提升使用者高達40%工作效率。與其他小型筆電藉由降低內部空間來減輕重量或縮小尺寸不同，LG gram系列提供第2個SSD硬碟插槽，可增加內部儲存空間，供大容量的影片檔案使用。

全新LG gram通過美國國防部訂定的「MIL-STD 810G」軍規防護標準中的7項測試，包含撞擊、壓力與溫度測驗，即使處於最嚴峻的環境中，仍歷久耐用。採用航太級奈米碳鎂合金機身，兼具高強度與輕量，使品質更堅固、耐用度更較傳統鎂金屬製品高出20%。

此外，全新 LG gram系列也提供各種便利功能，在背光鍵盤的支援下，使用者可安心於夜晚使用，同時兼具細緻的環境光功能，藉此凸顯電腦的極簡外型。精密的觸控板透過更流暢且精準的游標系統，加強指尖的操控，位於螢幕頂部的網路攝影機，可優化視訊通話影像，而 DTS Headphone X 則提供多達 11.1多聲道，打造出渾厚的1.5W Hi-Fi環繞音效。升級風扇的靜音程度與散熱效果也更勝以往。

LG IT 事業部主管Chang Ik-hwan表示：「很高興發表全新LG gram筆電，此系列的設計概念能滿足渴望擁有全方位、高效能，以及絕佳行動力兼具的筆電使用者，LG以更強大的筆電產品，提高工作效率與耐用程度，打造出同級最輕薄的筆電，同時保有產品的原創性。2018 Gram 系列筆電兼具多功能、輕巧與更快的處理能力，可滿足所有使用者的需求。」

1 13.3 與 14 吋機種 (機型：13Z980 與 14Z980) 分別僅重 965 與 995 公克，而最大的15.6 吋機種 (機型：15Z950) 重量則為 1,095 公克。

2 根據 2014 MobileMark® 標準，LG gram 13.3、14 及 15.6 吋筆電電池續航力分別達 22.5、21.5 與 19 小時。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。