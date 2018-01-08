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LG以 THINQ® 與 α處理器 奠定新世代電視基石 繼推出領先同級的OLED電視以及令人驚豔的SUPER UHD電視後 LG聚焦於面板之後的核心技術
【2018年01月08日，台北訊】 LG 於 2018 CES 發表搭載 ThinQ®人工智慧（Artificial Intelligence, AI）以及先進影像處理器的新款 OLED 與 SUPER UHD TV系列，將家庭娛樂體驗提升至嶄新境界。未來只要透過 LG 自家的開放智慧平台或是第三方 AI 服務，就能讓 ThinQ 執行數百項語音指令。
透過 LG 電視內建的 AI 功能，消費者可直接對遙控器說話，享受語音助理技術帶來的一切便利功能。LG ThinQ 電視更可同時身兼智慧家庭控制中心，透過Wi-Fi或藍牙將電視與其他智慧家電做連結，包含清潔機器人、冷氣、空氣清淨機、智慧照明、智慧音響等裝置。
LG獨步業界的 OLED TV，在最新 α (Alpha) 9 影像處理器的加持下，更將進一步顛覆觀眾對於最佳電視畫質的定義。LG SUPER UHD奈米電視支援 FALD 直下式全陣列區域控光背光技術，讓黑更深沉、色彩顯色更提升，甚至陰影細節也毫不放過，打造出栩栩如生的影像畫面。
用智慧改造現代生活型態
LG的 ThinQ 運用自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）執行智慧語音命令與連結，為旗下最新的 OLED 與 SUPER UHD TV 系列產品提供更優質的互動體驗，而此幕後功臣正是LG自家研發的深度學習技術 DeepThinQ。透過極為流暢的設定過程，觀眾可輕鬆快速地連結遊戲主機與外接音響。只要對著電視遙控器說「我想看這個演員演出的所有電影」或是「我想看瑜伽教學影片」，使用者就能夠搜尋特定內容的資訊、影像，或是影片。
近乎完美的畫質體驗
LG 最新 α 9 影像處理器帶來絕美的飽和色彩、銳利度，以及更具真實感的影像深度，讓畫面更趨真實。背後的核心創新技術為四階段的降噪過程，相較傳統技術投入雙倍的把關防線，此演算法不僅讓降噪成效更突出，更能改善受到人為干擾的影像清晰度，讓圖像渲染處理流暢加倍。
α 9 影像處理器先進的影像處理技術亦改善了色彩表現，呈現以往所不能及的逼真色彩。經升級的色彩校正演算法，參考色彩座標延展至過往的七倍之多，成就更為自然的色彩表現。α 9的設計支援高幀率（High Frame Rate, HFR），以每秒120幀的速度呈現更為流暢清晰的動態影像，完美處理運動及動作片等講究快速動作的影像內容。搭載全新圖像處理器後，LG 2018新款 OLED TV 將能以最高畫質播放任何內容，為觀眾帶來無與倫比的超凡觀影體驗。
FALD直下式全陣列區域控光背光技術與 α 7處理器讓奈米顯示科技再進化
LG於2017年推出 SUPER UHD 奈米電視後表現搶眼，朝著實現 LCD TV 逼真畫質的野心邁進一大步。藉由結合奈米顯示科技、FALD直下式全陣列區域控光背光技術與α 7處理器，LG 2018年 SUPER UHD 奈米電視具備諸多技術優勢，其中包括更顯深的黑色、更升級的圖像渲染、更細緻的陰影細節，以及從任何角度觀看都無懈可擊的色彩精準度。
有別於以往僅於電視面板後側邊緣配置的側光式背光技術，今年推出的 SUPER UHD TV 搭載 FALD直下式全陣列區域控光背光技術，讓顯示器的背光模組更為密集。透過LED燈模組的獨立控管，LG的先進技術得以改善黑色層次與圖像規模，讓陰影細節更細緻並減少漏光問題，實現高超的絕佳畫質。
無與倫比的 4K Cinema HDR 體驗
LG 2018全新 OLED 及 SUPER UHD 系列電視主打 4K Cinema HDR 技術，讓使用者能以頂級家庭劇院的規格享受各種格式的影像內容。除 Dolby VisionTM 的極致觀看體驗、HDR10 與 HLG 等主要 HDR格式以外，LG 2018全新 OLED 及 SUPER UHD TV 更新增支援 Technicolor 的進階 HDR 技術標準。此外，LG專利演算法 Enhanced Dynamic Tone繪圖技術也讓 2018 年的全新 OLED 及 SUPER UHD TV 得以逐畫面流暢處理 HDR 影像。兩款新品系列皆採用 Dolby Atmos 杜比全景聲物件導向式環繞聲技術，以帶給使用者最出色的影音體驗。
LG家庭娛樂事業部總裁 Brian Kwon 表示：「LG持續在家庭娛樂領域尋求創新，本次發表的 ThinQ 加上α 9處理器將能帶來業界無可匹敵的電視觀看體驗。LG致力關心如何改善使用者生活並增加便利性，2018 年的新款電視系列便能將此理想化為真實。」
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-thinq.html isCopied
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