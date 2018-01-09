LG 打造 DEEPTHINQ 模式 推動 AI 產品與服務 獨創深度學習平台 強化產品研發

【2018年01月09日，台北訊】 LG 藉由專屬 AI 研發工具的推出，打造獨家深度學習人工智慧科技，並將其運用至所有事業部，全力加速搭載最新技術的產品上市時程。

LG為加速 AI 技術研究而在韓國創立的人工智慧實驗室，於去年成功開發出 DeepThinQ 1.0。此平台可將 AI 輕鬆整合至更多元的產品中，讓 LG 產品開發人員可將深度學習技術應用到未來的產品上。為呼應近期發表的 AI 品牌 ThinQ 之開放策略，從行動裝置到家電用品等，所有以 DeepThinQ 技術打造的 LG 產品，皆會透過連結最頂尖的 AI 平台與一系列技術和解決方案，帶給使用者全方位的體驗。

DeepThinQ 1.0 搭載如語音、影片、感應器辨識以及空間與人體偵測等 AI 功能，皆是透過蒐集LG消費者歷年來使用習慣的數據所研發而成，LG 秉持開放與多元的精神孕育了 DeepThinQ 1.0，支援各種作業系統如 Android、Linux 與 webOS。

而隨著 LG ThinQ 的問世，也賦予「生活與學習」嶄新意義。以 DeepThinQ 平台為基礎開發的產品採用雲端伺服器進行自我學習，時間越久，智慧程度越高。此學習功能為 DeepThinQ 科技的核心，不僅讓 LG 的 AI 產品了解外界環境，也能掌握消費者的行為模式。舉例來說，LG ThinQ 空調可逐漸學習消費者的生活模式，將室內溫度自動降到居住者偏好的溫度。而應用在車上，LG 的車內監控技術可學習駕駛人的臉部表情與姿勢，並能辨識駕駛人的疲勞狀態，最後 ThinQ 將可透過學習駕駛人使用頻率最高的習慣，來自動調整車內音樂、燈光或氣溫。

DeepThinQ 已在改變某些專為商用與家用產品而設計的使用方式。在韓國仁川國際機場啟用的機場導覽機器人便具備精密的環境噪音偵測功能，可改善語音辨識能力，以便有效了解旅客需求。LG 的清潔機器人則可感應桌椅和寵物的差異，進而依此導航。

LG 電子技術長 IP Park 博士表示：「DeepThinQ 體現了我們的開放式理念，透過開放平台、開放合作夥伴與開放聯結的策略，提供消費者最強大的 AI 解決方案，ThinQ 將徹底改變消費者的產品使用習慣，因為 ThinQ 產品能取代以往模式，主動學習消費者的行為，以提供智能服務。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有118個營運中心遍及全球，員工數超過 75,000人。2016年營收達479億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、數位看版及商用顯示器等產品。LG以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG承諾將以曾獲獎項加持的LG 4K OLED TVs與ULTRA HD TVs及webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。