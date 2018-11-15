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LG 2018「Life's Good with HOPE希望。傳愛」 希望起飛最佳希望團隊得獎公告
LG 2018 「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛，五組自徵件中脫穎而出的大學生希望團隊以潛能開發、才藝發展及城市探索為主題，規劃一系列的體驗課程，於暑假期間前進台灣各個偏鄉角落，給予孩童們更多元的未來、陪伴孩童希望起飛。過程中，大學生以鏡頭記錄下與孩子們互動的點滴，並剪輯成精華影片，在「Life's Good with HOPE希望。傳愛」活動官網，進行為期一個月的感動大票，投票已於十月底結束。依評分標準規定，主辦單位根據各組提供影片內容，以網友投票 (35%) 及評審委員 (65%) 分數加總後，最高分之組別即為最佳希望團隊。
最佳希望團隊得獎名單公告如下：
項目
學校
社團
企劃
1
國立中山大學
築夢Dreamer
落英繽紛桃花源 寶藏無盡是此山
國立中山大學築夢Dreamer團隊在網友投票獲得2,817票，同時在評審委員依影片主題性、影片故事性、啟發性與影響力、創意呈現方法等項目評選中，皆為最高分，獲選為LG 2018 希望起飛最佳希望團隊。
另外，為勉勵希望團隊們對於偏鄉孩童關懷與付出，新增「最佳人氣獎」給本次「Life's Good with HOPE希望。傳愛」感動大票選得票數最高的隊伍，最佳人氣獎得獎名單公告如下：
項目
學校
社團
企劃
1
遠東科技大學
夢想家團隊
菁過夢想 寮望家鄉
恭喜得獎組別，台灣 LG 電子將以郵件及電話通知得獎組別，後續相關資訊如下：
- 依活動辦法規定，主辦單位將於活動網站公布得獎名單，並以郵件及電話通知得獎事宜，並在近期寄出獎項。
- 詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」官網，如有任何問題請洽詢：
聯絡人林小姐，電話 (02)2775-2612#629、信箱fran.lin@prestigepr.com.tw，謝謝
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LG OLED TV 會員使用滿意度調查 得獎者公告 22/11/2018
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