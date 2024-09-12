【2024年9月12日，台北訊】隨著小宅化興起，陽台的面積也越來越迷你，根據內政部統計台北市的陽台面積僅剩2.2坪1，迷你陽台晾衣空間不足，乾衣機已成為現代人必備家電之一！此外，台灣氣候多變，不僅雨季長，更是全年潮濕，且空氣品質不佳問題日益嚴峻，戶外晾衣不僅要擔心衣服曬不乾，空氣中的PM2.5、灰塵、花粉等附著在衣物上也相當讓人困擾。智慧家電領導品牌LG看準大眾對於乾衣的需求越趨多元與頻繁，今年首度將AI技術導入乾衣機，推出LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機，不用再擔心不知道該選什麼乾衣行程，LG透過AI智慧為使用者挑選最佳乾衣方案，讓乾衣變得更加簡單，且搭載6種仿自然晾衣技術，提供衣物極致呵護，無論氣候、空汙、陽台大小都免煩惱，LG乾衣機為你輕鬆打造優雅高效生活。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示：「LG引領業界的AI技術，掌握龐大資料庫讓家電可多樣且精細化地處理使用者需求，此次推出LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機不僅將技術升級，更首次將AI導入乾衣機，期望為使用者提供更美好、更聰明的生活解決方案。」

LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機 20公斤 （冰瓷白）：

https://www.lg.com/tw/clothes-dryers/lg-wr-20dw



「免」動腦！AI智慧自動偵測乾衣

6 motion™ 仿自然晾衣技術輕鬆達成「衣」乾二淨

LG 乾衣技術再進化！LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機的AI智慧乾衣不僅讓你免動腦、乾衣更有效率，獨家6種仿自然晾衣技術也能同時呵護衣料，搭配LCD智慧液晶顯示旋鈕方便操控，「衣」乾二淨再也不是夢想！

智慧升級！AI Dry™智慧偵測：衣物材質百百種，還在猶豫要選擇哪一種乾衣模式？LG的 AI Dry™ 智慧乾衣機可自動偵測衣物的重量、柔軟度，為使用者挑選最適合的乾衣方案，並且搭載紅外線感應器，可準確監控衣物濕度，有效且輕鬆地完成乾衣流程。

護衣升級！6 motion™ 呵護衣料：總是擔心衣物在乾衣的過程中因為拉扯、摩擦變形，或是溫度過高褪色、失去彈性？LG乾衣機導入直驅變頻馬達，獨家具備6 motion™ 仿自然晾衣技術，包含散開、均勻、拋鬆、柔捲、展開、撫平，提供六種彷自然晾衣的動作選擇；且採用60度低溫除濕式乾衣方式，減少衣物變形或縮水的風險，有效保護衣料；選擇過敏防護行程還可有效去除居家塵蟎過敏原2，為全家人的健康把關。

操作升級！LCD智慧液晶旋鈕：複雜的操作按鈕讓人不知如何使用？LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機採用全新LCD智慧液晶旋鈕，每次旋轉都會於螢幕上顯示完整資訊，操作更加直覺簡單，行程資訊一目了然。

「免」妥協！20公斤大容量滿足多樣乾衣需求

美型、節能、耐用一次到位

LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機不僅技術升級，所有細節亦不馬虎，讓使用者乾衣免妥協，盡情享受最佳乾衣體驗！

容量升級：LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機容量全新升級，配備20公斤的超大容量，無論是夏天頻繁換洗的衣物，還是冬天厚重的大衣、棉被，LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機都能輕鬆裝下，大幅減少乾衣次數，更可滿足使用者多樣化的乾衣需求。

極簡美型：LG開創美型家電新趨勢，AI Dry™ 免曬衣乾衣機的外觀簡約美型，即使不放在陽台，也能輕鬆融入居家裝潢；除了全新搭載LCD智慧液晶旋鈕，還使用強化玻璃門與隱藏式門把手，不放過任何細節，以時尚質感款待你的生活。

省電耐用：LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機搭載雙迴轉 HeatPump™ 除濕式乾衣，獲節能標章認證，不僅省電還更有效率；而直驅變頻馬達™則提供平穩安靜的乾衣行程，機器穩定且耐用，馬達還提供十年保固，使用更安心。

靈活安裝：LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機不排廢氣、無需排風管，110V隨插即用，可靈活堆疊不受空間限制的安裝於任何地方。且透過藍芽連線即可串聯洗衣機，堆疊時能直接從下方的洗衣機操控上方乾衣機，一起使用毫不費力，友善全家人；還有 Smart Pairing™ 智慧行程配對，透過LG ThinQ™ APP連線可自動將洗程資訊傳至乾衣機，智慧推薦合適的乾衣行程， 一次完成洗衣與乾衣。

LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機正式上市，即日起至9月30日凡購買LG AI Dry™ 免曬衣乾衣機還送LG生活健康富貴金燦禮盒乙組！即刻購入讓你免曬衣、免動腦、免妥協，享受最全能、最聰明的乾衣新體驗！

1 資料來源自內政部實價登錄：https://lvr.land.moi.gov.tw/

2 過敏防護行程經BAF (英國過敏協會)認證，可有效消除99.9%居家塵蟎過敏原。

LG AI Dry免曬衣乾衣機獨家具備6 motion仿自然晾衣技術，極致呵護衣料並減少衣物變形

LG AI Dry免曬衣乾衣機採用全新LCD智慧液晶旋鈕，每次旋轉都會於螢幕上顯示完整資訊，操作更加直覺簡單

LG AI Dry免曬衣乾衣機配備20公斤的超大容量，大幅減少乾衣次數，滿足使用者多樣化的乾衣需求