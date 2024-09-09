【2024年9月9日，台北訊】LG電子 (LG) 於IFA 2024發表未來生活願景，以「體驗、情感智慧 (Affectionate Intelligence, AI) 家庭」為主題，展示滿足各類需求的全系列AI Home解決方案。

LG AI Home (Affectionate Intelligence Home) 的核心是LG ThinQ ON，這是一款先進的AI家庭控制中樞，旨在提供根據個人喜好制定的舒適及便利。ThinQ ON能無縫整合LG最新的AI家電，構成了LG AI Home解決方案 (AI Home Solution) 的核心。該系統由LG的情感智慧 (Affectionate Intelligence) 所驅動，這是一種富有同理心與關懷的AI技術，隨著AI Home 解決方案逐漸了解使用者的日常習慣、偏好與行為，它可以創造個人化的空間體驗，提供無與倫比的顧客價值，並使日常生活更加便利。

在IFA 2024的LG攤位中，參觀者首先看到的是AI Home大門，這是一面沉浸式的LED多媒體牆，以視覺化的方式展現LG的AI如何在AI Home中運作，進而提升顧客的生活方式。

參觀者一旦進入AI Home 大門，就可透過ThinQ ON控制中樞體驗LG頂尖的生成式AI技術。ThinQ ON能夠理解自然語言，讓使用者能透過對話式語音控制各種家電、物聯網 (IoT) 設備和服務。LG的AI控制中樞實現了真正個人化的AI Home生活方式，從生活管理到協助孩子獲得良好的睡眠，無所不包。

為每個世代、每個家庭和寵物量身打造的智慧個人化AI Home生活方式

「The Second Youth Home」區域展現了LG致力於改善高齡者生活的承諾，透過減輕家務負擔並豐富休閒活動來提升生活品質。該空間展示在ThinQ ON的支持下，如何以對話式語音辨識和家電的無縫整合來簡化家務管理，例如洗衣機以「機能服行程 (Activewear course)」洗滌完成後，會自動設定乾衣機相對應行程的智慧行程配對功能。AI控制中樞亦能提供語音簡報，讓使用者了解周遭動態，透過協助預約計程車，甚至預估抵達目的地的時間等任務來減輕使用者壓力。

在「Affectionate Home」區域展示了專為幫助家庭照顧而設計的AI解決方案，特別是針對孩童與寵物。能夠自主運作的AI家庭控制中樞 (Self-Driving AI Home Hub) 可以控制AI家電和物聯網感測器，根據孩童的需求調整設備設定和環境條件，例如能在就寢時間啟動睡眠模式，調暗燈光並增加星光效果，幫助孩子們入睡。此外，該控制中樞還可使用生成式AI將孩童的塗鴉轉化成故事，促進學習。

為了更輕鬆地照顧寵物，LG的AI Home解決方案能管理連網家電和設備，保持空氣清新和地板清潔。空氣品質感測器 (Air-quality sensors) 能智慧控制 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機，而溫度和濕度感測器則管理DUALCOOL™ 空調，根據當下環境條件自動調整模式和風量。掃地機器人會在寵物離開後自動清潔地板，確保生活環境更加舒適。此外，情感之家區域還推出了一款專為貓咪及其主人設計的全新家電—創新的LG AeroCat 將貓窩和空氣清淨機結合，為貓咪提供舒適的休息地點，也為主人營造更清新的空氣。

在「Delightful Home」區域，ThinQ ON打造了更便利的烹飪體驗，透過與參觀者互動，提供個人化的食譜推薦和營養分析。參觀者還可以欣賞現場烹飪示範，如「AI烹飪脫口秀 (AI Talking Cooking Show)」，品嚐內建相機的LG AI微波爐所烹調的美味佳餚，並體驗InstaView™ 與MoodUP™ 冰箱如何提升廚房氛圍。

「Smart Green Home」展區是一個自給自足的居住空間，配備高效能家電，包括先進的Therma V™ R290 單體式空氣對水熱泵 (Monobloc air-to-water heat pump) 和最先進的暖通空調 (HVAC) 系統。LG AI即時優化家庭能源使用，根據使用者的生活方式與日常習慣，同時考量電價波動，調整設備設定與排程。ThinQ ON亦透過智慧管理所有連網設備的耗電量，協助降低家庭能源成本。

與LG AI一起創新AI Home生態系與關鍵技術

在「Affectionate Intelligence」區域，LG展示以ThinQ ON為核心的LG情感智慧，並強調其可擴充性。透過LG自有的生成式AI技術與先進的安全解決方案，ThinQ ON成為多元物聯網生態系的控制中樞，由一系列LG物聯網感測器與設備強化，包括動作與光線感測器、溫度與濕度感測器以及智慧按鈕，為AI驅動的個人化家庭服務提供即時空間資訊。

該展區亦突顯了LG開放式AI生態系統如何整合第三方服務，以豐富使用者體驗，並展示物聯網感測器的多功能性，這些感測器甚至能將非AI家電 (non-AI appliances) 連接到AI Home系統。該展覽強調了LG AI解決方案的可擴展性，讓參觀者能親身感受到LG正在打造的智慧及可互動的生活環境。

更重要的是，LG 情感智慧展區展示了 ThinQ ON 如何作為家庭的控制中樞，與LG ThinQ UP、ThinQ應用程式，以及各種服務與解決方案的完美合作，創造出極具個人化的體驗，並促進AI Home生態系統的持續成長。

最後，「AI to the Core」展區突顯了LG AI核心技術的頂尖創新，包括AI DD™ 和AI DUAL Inverter™。LG最新的AI解決方案結合領先業界的核心科技，提供更精確的控制、提高能源效率，並增強個人化體驗。

LG電子生活家電與空氣解決方案公司總裁Lyu Jae-cheol表示：「我們在IFA 2024展出的情感智慧家庭解決方案 (Affectionate Intelligence Home Solution)，將讓顧客體驗到『零家務家庭 (Zero Labor Home)』的便利，享受無須處理日常家務瑣事的生活。我們將持續以情感智慧解決方案和最先進的核心技術引領AI Home時代。」

AI Home大門以視覺化展現LG的AI如何運作，進而提升顧客的生活方式

LG以情感智慧解決方案和最先進的核心技術引領AI Home時代，讓顧客體驗「零家務家庭 (Zero Labor Home)」的便利

LG AI to the Core展區突顯了LG AI核心技術的頂尖創新