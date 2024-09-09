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LG於IFA 2024發表創新「LG AI HOME」 展示未來生活願景
無縫連結顧客與空間體驗 「LG AI Home」打造舒適便利的智慧居家生活
【2024年9月9日，台北訊】LG電子 (LG) 於IFA 2024發表未來生活願景，以「體驗、情感智慧 (Affectionate Intelligence, AI) 家庭」為主題，展示滿足各類需求的全系列AI Home解決方案。
LG AI Home (Affectionate Intelligence Home) 的核心是LG ThinQ ON，這是一款先進的AI家庭控制中樞，旨在提供根據個人喜好制定的舒適及便利。ThinQ ON能無縫整合LG最新的AI家電，構成了LG AI Home解決方案 (AI Home Solution) 的核心。該系統由LG的情感智慧 (Affectionate Intelligence) 所驅動，這是一種富有同理心與關懷的AI技術，隨著AI Home 解決方案逐漸了解使用者的日常習慣、偏好與行為，它可以創造個人化的空間體驗，提供無與倫比的顧客價值，並使日常生活更加便利。
在IFA 2024的LG攤位中，參觀者首先看到的是AI Home大門，這是一面沉浸式的LED多媒體牆，以視覺化的方式展現LG的AI如何在AI Home中運作，進而提升顧客的生活方式。
參觀者一旦進入AI Home 大門，就可透過ThinQ ON控制中樞體驗LG頂尖的生成式AI技術。ThinQ ON能夠理解自然語言，讓使用者能透過對話式語音控制各種家電、物聯網 (IoT) 設備和服務。LG的AI控制中樞實現了真正個人化的AI Home生活方式，從生活管理到協助孩子獲得良好的睡眠，無所不包。
為每個世代、每個家庭和寵物量身打造的智慧個人化AI Home生活方式
「The Second Youth Home」區域展現了LG致力於改善高齡者生活的承諾，透過減輕家務負擔並豐富休閒活動來提升生活品質。該空間展示在ThinQ ON的支持下，如何以對話式語音辨識和家電的無縫整合來簡化家務管理，例如洗衣機以「機能服行程 (Activewear course)」洗滌完成後，會自動設定乾衣機相對應行程的智慧行程配對功能。AI控制中樞亦能提供語音簡報，讓使用者了解周遭動態，透過協助預約計程車，甚至預估抵達目的地的時間等任務來減輕使用者壓力。
在「Affectionate Home」區域展示了專為幫助家庭照顧而設計的AI解決方案，特別是針對孩童與寵物。能夠自主運作的AI家庭控制中樞 (Self-Driving AI Home Hub) 可以控制AI家電和物聯網感測器，根據孩童的需求調整設備設定和環境條件，例如能在就寢時間啟動睡眠模式，調暗燈光並增加星光效果，幫助孩子們入睡。此外，該控制中樞還可使用生成式AI將孩童的塗鴉轉化成故事，促進學習。
為了更輕鬆地照顧寵物，LG的AI Home解決方案能管理連網家電和設備，保持空氣清新和地板清潔。空氣品質感測器 (Air-quality sensors) 能智慧控制 LG PuriCare™ 360°空氣清淨機，而溫度和濕度感測器則管理DUALCOOL™ 空調，根據當下環境條件自動調整模式和風量。掃地機器人會在寵物離開後自動清潔地板，確保生活環境更加舒適。此外，情感之家區域還推出了一款專為貓咪及其主人設計的全新家電—創新的LG AeroCat 將貓窩和空氣清淨機結合，為貓咪提供舒適的休息地點，也為主人營造更清新的空氣。
在「Delightful Home」區域，ThinQ ON打造了更便利的烹飪體驗，透過與參觀者互動，提供個人化的食譜推薦和營養分析。參觀者還可以欣賞現場烹飪示範，如「AI烹飪脫口秀 (AI Talking Cooking Show)」，品嚐內建相機的LG AI微波爐所烹調的美味佳餚，並體驗InstaView™ 與MoodUP™ 冰箱如何提升廚房氛圍。
「Smart Green Home」展區是一個自給自足的居住空間，配備高效能家電，包括先進的Therma V™ R290 單體式空氣對水熱泵 (Monobloc air-to-water heat pump) 和最先進的暖通空調 (HVAC) 系統。LG AI即時優化家庭能源使用，根據使用者的生活方式與日常習慣，同時考量電價波動，調整設備設定與排程。ThinQ ON亦透過智慧管理所有連網設備的耗電量，協助降低家庭能源成本。
與LG AI一起創新AI Home生態系與關鍵技術
在「Affectionate Intelligence」區域，LG展示以ThinQ ON為核心的LG情感智慧，並強調其可擴充性。透過LG自有的生成式AI技術與先進的安全解決方案，ThinQ ON成為多元物聯網生態系的控制中樞，由一系列LG物聯網感測器與設備強化，包括動作與光線感測器、溫度與濕度感測器以及智慧按鈕，為AI驅動的個人化家庭服務提供即時空間資訊。
該展區亦突顯了LG開放式AI生態系統如何整合第三方服務，以豐富使用者體驗，並展示物聯網感測器的多功能性，這些感測器甚至能將非AI家電 (non-AI appliances) 連接到AI Home系統。該展覽強調了LG AI解決方案的可擴展性，讓參觀者能親身感受到LG正在打造的智慧及可互動的生活環境。
更重要的是，LG 情感智慧展區展示了 ThinQ ON 如何作為家庭的控制中樞，與LG ThinQ UP、ThinQ應用程式，以及各種服務與解決方案的完美合作，創造出極具個人化的體驗，並促進AI Home生態系統的持續成長。
最後，「AI to the Core」展區突顯了LG AI核心技術的頂尖創新，包括AI DD™ 和AI DUAL Inverter™。LG最新的AI解決方案結合領先業界的核心科技，提供更精確的控制、提高能源效率，並增強個人化體驗。
LG電子生活家電與空氣解決方案公司總裁Lyu Jae-cheol表示：「我們在IFA 2024展出的情感智慧家庭解決方案 (Affectionate Intelligence Home Solution)，將讓顧客體驗到『零家務家庭 (Zero Labor Home)』的便利，享受無須處理日常家務瑣事的生活。我們將持續以情感智慧解決方案和最先進的核心技術引領AI Home時代。」
AI Home大門以視覺化展現LG的AI如何運作，進而提升顧客的生活方式
LG以情感智慧解決方案和最先進的核心技術引領AI Home時代，讓顧客體驗「零家務家庭 (Zero Labor Home)」的便利
LG AI to the Core展區突顯了LG AI核心技術的頂尖創新
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