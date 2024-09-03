【2024年9月3日，台北訊】LG電子長期在台深耕，致力實踐「Life’s Good」品牌精神，不僅以人為本持續提供創新、科技與美型兼具的家電用品，更將此理念延續到永續議題及偏鄉關懷，除了持續社會參與、付出人文關懷外，同時推動環境永續，邁向ESG永續經營，善盡企業社會責任，實現LG 「Better Life for All」的永續願景。

除了延續過往關注偏鄉教育議題，台灣LG電子今年首度與逢甲大學建築專業學院攜手合作，加入「逢甲建築小書屋」興建計畫，除了提供智慧家電完善書屋硬體，日前更籌組志工團前往花蓮新城協助修繕為偏鄉學童所設立的小書屋，為偏鄉學童提供實質性的幫助，提升課後學習環境品質。

台灣LG電子董事長鄭淵寬強調：「『Life’s Good』不只是口號，更是LG的品牌精神，從2009年開始LG就持續關注偏鄉教育議題，透過與第三方單位或公益機構合作，致力將溫暖和希望傳遞到台灣各角落，此次與逢甲大學建築專業學院的合作，更將幫助近百位偏鄉學童，未來LG也會繼續以行動為社會帶來正向影響。我們相信從個人到企業，只要持續累積，就能發揮強大力量，讓生活更加美好，實現『Better Life for All』的願景。」

播下「Life’s Good」新種子！

LG投身「逢甲建築小書屋」 董事長號召員工一起「建築」美好生活

「逢甲建築小書屋」是由逢甲建築專業學院發起的計畫，聚焦於偏鄉學童的教育和文化發展，偏鄉在人力、設備等資源都相對不足，在缺乏充足資源的環境下，不論是孩子們的生活、課餘間的學習，甚至是對未來的想像，都可能因此受限，因此盼透過偏鄉小書屋的設立，匯集多方資源，陪伴學童們成長。今年，LG首度與逢甲建築專業學院合作，將捐贈並安裝價值近百萬的電視、冰箱、洗衣機、除濕機等智慧家電於花蓮、南投及台東三處的小書屋，讓小書屋成為如家一般舒適的美好空間，使偏鄉學童能夠無憂無慮地學習、玩耍，並可從日常生活中感受LG創新科技帶來的便利與輕鬆。

本次台灣LG電子董事長鄭淵寬親自帶領LG志工團前往花蓮新城，與逢甲大學建築專業學院師生、當地社區共同修繕花蓮練習曲小書屋。由於台灣氣候潮濕，除了室內的粉刷外，LG志工亦在戶外休憩平台結構加上金屬防銹保護漆，並發揮創意，在小書屋外牆彩繪具在地特色和對練習曲學童具紀念意義的圖像，透過認真投入志工工作，與練習曲小書屋學童交流互動，進一步了解學童需求，將企業的影響力延伸至社區的每一個角落，不僅提供物質上的支持，更從精神上給予陪伴和鼓勵，與偏鄉學童和社區居民一同「建築」美好生活，將「Life’s Good」的品牌精神傳遞到社區的每一個角落。逢甲大學副校長黎淑婷表示：「感謝LG對『逢甲小書屋計畫』注入的支持和關懷，藉由本次的合作，我們也看到了企業力量對社區的深遠影響。期待小書屋未來能和 LG持續緊密合作，讓更多偏鄉孩子受惠，共同為他們創造充滿希望的美好未來。」

LG透過與「逢甲大學建築專業學院」的全新合作，拓展在台灣的永續發展及偏鄉關懷面向，凸顯出LG關注社會福祉、致力於創造美好生活的精神；此外，小書屋的主體結構皆使用環保材料搭建，並善用在地材料，降低建築成本的同時，亦減少材料運輸過程中的碳排放，與LG的永續理念不謀而合。

見證「Life’s Good」豐碩成果！

美好生活多角化 實現「Better Life for All」願景

LG不僅持續推出創新產品以滿足大眾對美好生活的追求，也透過多項具體行動深化「Life’s Good」的品牌精神，這些努力都展現了LG致力創造美好生活的決心。

「接力傳遞」美好生活：LG與喜憨兒社會福利基金會攜手「送愛到部落」的計畫已邁入第12年，累計捐贈超過1.7萬個憨兒手作的美味餐盒，不僅傳遞憨兒們努力不懈的生活態度，也為偏鄉學童補充營養，期望持續將美好生活傳遞到全台各個角落。

「分享交流」美好生活： LG於今年起推動全球社群活動「Optimism Your Feed」，與全球知名創作者協作一系列原創內容，希望改變社群演算法對生活的負面影響；LG台灣則透過線上的社「焦」測驗及線下講座，邀請專家與大眾面對面交流，希望增進保持心理健康平衡的重要意識，幫助民眾重新找回美好生活的主控權。

「共同實踐」美好生活：LG致力將「Life’s Good」精神融入產品設計，近期新上市的CineBeam Q 小銀河4K微型投影機，在產品設計上克服傳統投影機長久以來的弱點，集4K畫質、輕巧、美型於一身；小銀河日前更與XBOOM 360˚攜手打造別出心裁的劇院體驗會，除了讓消費者親身體驗超乎想像的聲光體驗，更提供美好生活的靈感。

此外，LG電子更將「Life’s Good」融入整個生產鏈中，從使用再生塑膠和再生 PET瓶取代一次性塑膠，到優化產品包裝採用環保循環材料等，展現出LG對永續發展的高度重視。不僅體現LG「Better Life for All」的核心理念，更朝2030年全球營運零碳排目標邁進重要的一步。LG相信，唯有將創新與永續緊密結合，才能真正實現「Life's Good」的品牌承諾，為全球消費者創造更美好的生活。

台灣LG電子日前籌組志工團，前往花蓮新城協助修繕為偏鄉學童所設立的小書屋

台灣LG電子捐贈價值近百萬的智慧家電予花蓮、南投及台東三處的小書屋

因應台灣潮濕的氣候，LG志工在戶外休憩平台加上金屬防銹保護漆

LG志工在小書屋外牆彩繪具在地特色和紀念意義的圖像

逢甲建築小書屋的主體結構皆使用環保材料搭建，與LG的永續理念不謀而合

LG將「Life’s Good」融入產品設計，近期更打造創新的CineBeam Q 小銀河4K微型投影機劇院體驗會



LG CineBeam Q 小銀河4K微型投影機無與倫比的影像品質帶給消費者美好生活的靈感

