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LG分享「AI webOS」生態系統擴展策略與未來藍圖
LG透過「AI webOS」智慧平台推動策略性成長 創造卓越顧客價值與獨特用戶體驗
【2024年9月30日，台北訊】LG電子（LG）上週於韓國仁川舉辦了2024年webOS高峰會，分享其擴展「AI webOS」生態系統的策略願景與未來計劃，並闡述其平台業務的成長藍圖。以「以AI賦能webOS（Empowering webOS with AI）」為主題的第二屆webOS高峰會，吸引來自24個國家的140家合作公司參與，其中包括內容開發商、創作者與供應商，共計約300名與會者。同時，該活動也代表webOS重要里程碑： webOS於LG智慧顯示器應用邁入十週年。
LG正逐步從消費性電子產品製造商，轉型為智慧生活解決方案公司。而AI webOS 在 LG 轉型為智慧生活解決方案公司（Smart Life Solution Company）的過程中，扮演著關鍵角色。為此，LG投資了超過1兆韓元（約7.4億美元），旨在大幅提升webOS平台及其相關業務的實力。
為實現其願景並進一步增強產品的獨特價值，LG不斷擴充AI webOS平台上的內容和服務。該平台目前已為全球超過180個國家的LG顯示器用戶提供卓越的使用體驗，並擁有超過4,000款應用程式，涵蓋娛樂、居家健身、教育及遊戲等多個領域。
今年LG透過增加多元化的新服務和創新體驗，進一步穩固了AI webOS作為先進遊戲平台的領先地位。該平台目前透過GeForce NOW和Amazon Luna等熱門雲端遊戲服務提供約4,500款遊戲。為了進一步提升在電視上的遊戲體驗，LG與MediaTek和Razer攜手合作，採用了全新的藍牙超低延遲（Bluetooth Ultra-Low Latency, BT ULL）技術，將使用藍牙遊戲控制器時的輸入延遲縮減至幾乎無法察覺的1毫秒。這項技術在2024年webOS高峰會上展示，顯著提升了雲端遊戲的整體體驗，讓用戶享受更精確的控制，並沉浸於更身歷其境的遊戲過程。
LG也積極延攬業界頂尖人才，以進一步提升其在內容和服務方面的競爭力。公司近期舉辦了一場全球黑客松活動，旨在發掘適用於AI webOS的創新遊戲與AI驅動的內容，並與成均館大學（Sungkyunkwan University）和紐約大學（New York University）等頂尖學府合作遊戲開發。
同時，LG推出了webOS Pay，使得用戶在AI webOS平台上購買內容和服務更加快捷便利。這項易於使用的支付服務為LG智慧平台上的無縫個人化購物經驗做出了貢獻。
過去十年間，LG售出了高達2.2億台智慧顯示器，並透過與多家在地或全球企業的授權合作，持續強化其webOS平台業務。LG於2021年首次將webOS授權開放給其他電視製造商使用，至今已有超過400個品牌採用這個多功能平台。LG目前正著手進一步擴展webOS生態系統，延伸至車載資訊娛樂系統、電子看版、智慧顯示器、遊戲顯示器及投影機等多個領域。
此外，webOS平台也大幅增強LG廣告業務方面的競爭力。預計在2024年，透過webOS平台所創造的廣告與服務收入將突破1兆韓元，這相較於2021年增長了四倍。
LG Channels是此卓越表現的關鍵之一。LG Channels是一個免費且提供廣告服務的串流平台，目前已在29個國家推出，提供超過3,800個頻道。LG最近推出了LG Channels Showcase和LG 1兩個新頻道，精選優質的娛樂內容，進一步增強了其免費服務的觀影選項。此外，LG透過提供以AI為基礎的廣告解决方案（AI-based Ad Solutions）進一步提升用户體驗，使内容推薦更加符合用户喜好。
秉持著「情感智慧（Affectionate Intelligence）」的願景，LG致力於打造更加關懷、更富有同理心且更貼心的AI技術，不斷豐富並提升整體顧客體驗。情感智慧的應用讓webOS用戶能夠更便捷的使用，並根據個人品味與生活方式獲得量身客製的內容和服務推薦。透過與創新合作夥伴的緊密合作，以及將最新技術無縫整合，LG持續優化其領先業界的智慧平台。
在2024年webOS高峰會上，除了詳盡的簡報和展示外，還設置了一個體驗區，讓與會者親身體驗LG強大的AI技術如何創造webOS平台上的顧客創新體驗。AI Concierge 是LG平台上提供的眾多智慧功能之一，它透過語音辨識、搜索歷史紀錄和使用者數據來提供個人化的應用程式與影音推薦。由於能夠辨識不同用戶的聲音，AI webOS能夠直接將每位LG智慧顯示器用戶帶到其個人化的主畫面，無需再手動選擇個人資料切換。
LG家庭娛樂公司總裁（President of the LG Home Entertainment Company）Park Hyoung-sei表示：「我們的webOS平台業務在與重要夥伴緊密合作之下，持續蓬勃發展，並致力滿足顧客多元化的需求。我們慶祝webOS創新十週年的同時，藉由AI賦能更加豐富webOS用戶的日常生活，LG正加速轉型為業界領先的媒體與娛樂平台公司。」
LG不斷擴充AI webOS平台上的內容和服務，目前已為全球超過180個國家的LG用戶提供卓越的使用體驗
本次webOS高峰會還設置了體驗區，讓與會者親身體驗LG強大的AI技術
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