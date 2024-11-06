【2024年11月6日，台北訊】雙11檔期，百貨公司、各大電商的優惠百花齊放，LG 官方線上商城即日起至11月15日推出「HIGH 購雙11」活動，提供超過「11」種的智慧家電選擇，挑戰全通路最齊全的產品陣容，指定商品享「尾數111」的特殊優惠價1，購買 LG OLED C4 極緻系列最高折40,000元、長年熱銷的 WashTower™ AI 智控洗乾衣機則現省19,000元；另外，凡購買全館指定商品滿35,000元，領券後還可再享限量9折，讓你享受「1」年「1」度的超 HIGH 優惠！

「 HIGH 購雙11」活動網頁： https://pse.is/6n5qqg

雙11限時優惠 尾數111專屬價 最高激省4萬元！

LG 官方線上商城產品最齊全 智慧生活一次「購」

2024年倒數2個月，LG 官方線上商城強推「HIGH 購雙11」，推出尾數111元雙十一促銷活動價，包含年度新品 LG OLED C4、超夯 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機、冰箱、乾吸濕拖無線吸塵器及空氣清淨機等多款必備智慧家電皆享有專屬優惠價，打造更健康的生活品質，隨時享受舒適美好生活！

雙11購娛樂— LG 77吋 OLED evo AI 4K 語音物聯網 C4 極緻系列( OLED77C4PTA )： LG 77吋 OLED evo AI 4K 語音物聯網 C4 極緻系列搭載 α9 第七代 AI 影音處理晶片，AI 表現效能及影像運算大幅升級，同時配備全新的 webOS 24，保證5年的系統升級。雙11享98,111元專屬價，入手現省40,000元，不傷荷包也能讓視覺體驗再進化！

雙11購優雅— LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機 雪霧白 ( WD-S1916BE )：

官方商城限定雪霧白獨家色，美型大容量洗乾衣機一體成型設計，全觸控中央控制面板，輕鬆操作上下機。內建 AI 功能，自動選擇最適合的洗乾衣行程，有效減少衣物受損，質感外型及智慧操作介面，讓衣物清潔變得從容優雅！雙11享89,111元專屬價，入手現省20,000元！

雙11購保鮮— LG 智慧變頻雙門冰箱 星辰銀 315L ( GN-L312SV )：LG 官方商城獨家機種，配備 LG 獨家智慧變頻精準控溫+ DoorCooling+™ 四方吹冷流技術，打造快速均冷，延長食物新鮮爽口時間，雙11活動期間享19,911元專屬價，還可申請3,000元一級節能補助與1,200元的貨物稅退還2，輕型容量小宅必備，多重優惠，省上加省！

雙11購整潔— LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器( A9K-SOLO )：官方商城獨家上市機種，吸力提升至220W，集塵壓縮™ 功能可輕鬆刮除水洗氣旋上纏繞的毛髮，壓縮毛屑將集塵容量大幅提升至 2.4 倍，是寵物家庭的首選，活動期間享雙11專屬價8,411元，不到萬元就可輕鬆守護家中的乾淨整潔！

超 HIGH 優惠購了沒？

LG 官方商城每日搶限量9折券，消費滿額再折扣

LG 官方線上商城「HIGH 購雙11」活動期間，全館指定商品享尾數111優惠價外，活動期間，每天還可搶限量10張的9折優惠券3，消費滿35,000元即可使用。此外，自 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，結帳後可享最高17% LINE POINTS4 回饋；自 Shopback 頁面進入則可享最高10% 無上限的現金回饋。所有優惠皆可與新會員95折優惠搭配使用，超 HIGH 優惠不容錯過！

1 實際優惠商品與價格以 LG 官網公告為準。

2 即日起至12月31日或補助經費用罄將提前截止受理補助，實際辦法依中央或各地方政府公告之內容為主。

3 詳細活動資訊和規範以 LG 台灣官網公告為主。

4 LINE POINTS 回饋上限為1,700點。

LG 77吋 OLED evo C4 極緻系列雙11現省4萬！98,111元專屬價即可入手

LG WashTower 官方商城獨家限定雪霧白( WD-S1916BE )，美型大容量，雙11現省2萬！89,111元就能入手

LG 官方商城獨家雙門冰箱( GN-L312SV )享19,911元專屬價，還可申請3,000元的一級節能補助與1,200元的貨物稅退還

LG 官方商城獨家上市的 CordZero A9 K+系列吸塵器( A9K-SOLO )，雙11專屬價只要8,411元