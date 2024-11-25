【2024年11月25日，台北訊】LG 電子 ( LG ) 宣布其董事會核准的一系列組織調整及高層人事任命。此次重組旨在提升組織間的協同效應 ( Synergy ) 並創新業務組合，加速推動公司的中長期策略「未來願景2030 ( Future Vision 2030)」。

此次重組核心在於重新整合 LG 的業務營運單位，以極大化現有業務潛力、強化平台式服務營運及加速 B2B 領域的佈局，並在具潛力的領域中確保新的成長動能。這些變革旨在透過策略性選擇與資源集中來提升效率，進而在業務間創造更大的協同效應並增強未來競爭力。

為推動此次轉型，LG 任命了具備卓越專業知識的優秀人才，強調透過建立高績效組織來增強公司的長期競爭力。

業務結構的重要變革

LG 將成立一個新公司，以強化暖通空調 ( HVAC ) 業務的成長，此為 LG 加速 B2B 策略的重要一環，而海外銷售與行銷公司將成為海外 B2B 業務的控制中心。此外，以顯示器為基礎的業務 (包括電視、顯示器和商用顯示器) 將被整合，以促進協同效應並擴展平台式服務業務。新的成長動能將策略性地被重新配置到具有更大業務相關性的公司，確保更穩定的支援並在各業務領域間創造協同效應。

四個公司將在其名稱中將加入「解決方案 ( Solution )」，以反映 LG 正在轉型為智慧生活解決方案提供者，在家庭 ( Homes )、商業空間 ( Commercial Spaces )、移動 ( Mobility ) 和虛擬平台 ( Virtual Platforms ) 等多元環境中連接並提升顧客體驗。

公司的重組

LG 將旗下四個公司重組為「家電解決方案公司 ( Home Appliance Solutions Company , HS )」、「媒體娛樂解決方案公司 ( Media Entertainment Solutions Company , MS )」、「車輛解決方案公司 ( Vehicle Solutions Company , VS )」以及「生態解決方案公司 ( Eco Solutions Company , ES )」。這次重組重新定義了它們在 LG 內部的角色和定位。

生活家電與空氣解決方案公司 ( H&A ) 將更名為「家電解決方案公司 ( HS )」，以呼應其「零家務家庭，創造高品質時光 ( Zero Labor Home , Makes Quality Time )」的願景。為支持這一願景，LG 將負責 LG ThinQ 規劃、開發及營運的平台業務中心併入家電解決方案公司 ( HS ) 之下。這項策略性調整旨在將家電解決方案公司打造成為在家庭、商業空間和車輛等多元場域中的 AI 解決方案領導者，有效滿足顧客在傳統家庭環境以外的需求。此外，家電解決方案公司也將納入原商用解決方案公司 ( BS ) 的機器人業務部 ( Robot Business Division )，將核心機器人技術整合到其家用機器人解決方案中。Lyu Jae-cheol 將繼續帶領家電解決方案公司。

家庭娛樂公司 ( HE ) 將更名為「媒體娛樂解決方案公司 ( MS )」，以符合其成為媒體與娛樂平台強者的目標。它將整合原商用解決方案公司 ( BS ) 的資訊顯示業務、資訊科技業務與其本身的電視業務，在硬體與平台營運上創造協同效應。Park Hyoung-sei 將繼續帶領媒體娛樂解決方案公司 ( MS ) ，推動其朝向媒體與娛樂平台的轉型。

媒體娛樂解決方案公司將透過擴大 webOS 的應用範圍來加速平台式服務業務的擴展，將其主要應用由智慧電視擴展到顯示器、商用顯示器和車載資訊娛樂系統 ( In-vehicle Infotainment Systems )。webOS 將發展成為室內外通用的整合內容與服務平台，透過協同效應和改善業務結構來提升競爭力。

車用零組件解決方案公司 ( VS ) 將更名為「車輛解決方案公司 ( VS )」，以明確其致力於在整體汽車生態系統中提供創新解決方案的承諾。Eun Seok-hyun 將繼續領導該公司。

新成立的「生態解決方案公司 ( ES )」將原本隸屬於 H&A 公司的暖通空調 ( HVAC ) 業務獨立，暖通空調為 LG B2B 業務成長的重要貢獻者，現將作為生態解決方案公司旗下的獨立實體運作。現任空氣解決方案業務部門的主管 Lee Jae-sung 將帶領生態解決方案公司 ( ES )，確保暖通空調業務的連續性並維持其策略方向。

鑑於暖通空調業務的專案導向性質，以及市場與顧客的特定需求，LG 認為將其作為獨立公司運作將最大化其未來競爭力與成長潛力。隨著生態解決方案公司的成立，LG 目標成為全方位空氣解決方案 ( Comprehensive Air Solutions ) 的全球領導者。

此外，生態解決方案公司 ( ES ) 將接管原屬於商用解決方案公司 ( BS ) 的電動車充電業務，並在潔淨科技領域 ( Clean Tech Sector ) 中發揮推動 B2B成長的關鍵作用，潔淨科技領域被視為 LG 未來的主要成長動能之一。

同時，為了增強海外 B2B 業務的競爭力，LG 將在海外銷售與行銷公司下設立「 B2B 業務能力提升部門 ( B2B Business Capability Enhancement Division )」。

首席策略辦公室 ( Chief Strategy Office , CSO ) 作為 LG 未來策略的控制中心，也將監督 AI 加速發展以應對全球 AI 的發展趨勢。原本負責數位轉型的首席數位辦公室 ( Chief Digital Office ) 將重組為「數位轉型中心 ( DX , Digital Transformation )」，直接歸屬於首席策略辦公室。數位轉型中心將專注於透過生成式 AI 技術推動業務績效，並將由 Cho Jung-bum 領導。

此次高階主管任命著重於選擇在銷售、服務和研發領域具備實績專業能力的多元人才。現任電視海外銷售與行銷團隊負責人的 Jung Pil-won 被任命為中東與非洲地區 ( MEA Region ) 代表，肯定其在海外銷售管理方面的豐富經驗及對中東與非洲市場的深入了解。此外，Kim Jung-ho 、Kim Yoo-seon 、Choi Jung-won 分別領導沙烏地阿拉伯、波蘭和馬來西亞子公司，因其對業務成長有著重大貢獻而晉升為執行主管職位。

所有任命將於 12 月 1 日生效，晉升將於 2025 年 1 月 1 日起生效。

*在 LG 的組織架構中，主要業務營運單位稱為「公司 (Companies)」

LG 此次重組核心在於重新整合 LG 的業務營運單位，以極大化現有業務潛力、強化平台式服務營運及加速 B2B 領域的佈局