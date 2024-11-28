【2024年11月28日，台北訊】美國微生物學會的一項研究指出，洗衣機每平方公分含有21,000個菌落1，足足比馬桶座的細菌含量多了2,700多倍2，你家的洗衣機有定期清潔保養嗎？未定期清潔或更換耗材的家電不僅會降低使用效率，甚至對健康帶來隱患。LG 尊榮產品保養服務瞄準「看不見」的家電清潔需求，提供洗衣機、乾衣機、空氣清淨機、空調、除濕機3等家電的清潔保養，線上預約後即有專業技師到府服務，還可免費為機器健檢。

台灣 LG 電子董事長鄭淵寬表示：「 LG 是最早開始提供原廠清潔保養服務的家電品牌，今年使用率對比去年同期更成長了 97%4。LG 不僅致力研發最高品質的智慧家電，也十分重視消費者的售後體驗，提供家電購買、安裝到清潔保養一條龍的服務，創造最完善的健康家庭解決方案，為日常生活增添美好。」

LG 尊榮產品保養服務：https://www.lg.com/tw/support/announcement/TWNTC20211220151921/

眼不見為「淨」？ 洗衣機滾筒、空氣清淨機濾網暗藏細菌髒汙

自行清潔難度高！清洗力度有限 家電還恐「減壽」

家電構造複雜，除機身表面可看見的「乾淨」外，機器內部的清潔往往是民眾容易忽略的細節。以洗衣機為例，未徹底乾燥的筒槽及殘留的洗劑、棉絮等，可能讓衣物越洗越髒，甚至產生異味或引起皮膚過敏反應；長期使用的空氣清淨機濾網如果未定期清理或更換，細菌、塵蟎過敏原容易滋生，且可能因積塵過多而使過濾效能下降，汙染物甚至會被重新釋放到空氣中，造成二次汙染。而這些隱藏於內部的汙垢和過敏原，在不拆開機器的情況下難以完全清除，自行清潔時若誤用不當的方式或工具還可能損傷家電內部結構，看似省下專人拆洗的費用，但清洗效果卻有限，還可能縮短機器的使用壽命。

LG 尊榮產品保養服務領先業界 原廠清潔最安心

專業技師 X 最高標準 從裡到外清除惱人髒汙！

LG 不僅在智慧家電具領導地位，亦是業界首先推出原廠清潔保養服務的家電品牌，從機器健檢、專業工具刷洗擦拭到細部清潔，皆由 LG 原廠的專業技師到府操作，以原廠最高標準拆卸、復原機器，協助檢測和排除潛在問題，避免小毛病累積成大問題。吸力除塵、高壓清洗、紫外線殺菌等繁瑣步驟可確保家電的每個部件都經過深層清潔和適當養護，解決自行清潔力度不足或可能損壞機器的風險；此外，LG 尊榮產品保養服務全面使用原廠耗材與零件，讓家電維持最佳性能，服務更有保障。多數消費者在使用後的意見回饋中表現出高度滿意，願意自發性地分享給親朋好友，統計後也發現，洗衣機與空氣清淨機是消費者最常申請此項服務的家電品類。

LG 尊榮產品保養服務可於 LG 官方線上商城及各合作通路5預約，消費者亦可致電 LG 客服中心0800-898-899申請 (行動電話請改撥02-2162-1196)，專人會於三個工作日內6聯繫安排服務時間；除了專業技師到府保養、清潔前後機器健檢等服務內容，服務後30天還享有清洗保證，系統化的流程讓家電養護不再惱人，不必換機也能煥然一新，全方位照顧你的生活家電！

1 數據參考美國微生物學會2022年發表之文章：https://asm.org/Articles/2022/November/Microbial-Inhabitants-Cleaning-Appliances。

2 馬桶座每平方公分含有7.75個菌落，數據參考自美國微生物學會期刊《應用及環境微生物學》2021年刊登之文章。

3 實際可預約尊榮保養服務之家電型號、地區，依 LG 官方網站之公告為準。

4 根據內部統計，2023年1-8月申請數1,990件，2024年同期之申請數成長至3,929件。

5 合作通路包含：486團購網、蝦皮-好補 LG 耗材專賣、億電通 Edti (官網/蝦皮賣場)，除前述通路外，其餘 LG 尊榮清潔保養服務皆非原廠提供。

6 LG 客服中心服務時間為星期一至星期五的8:30至20:00，專人聯繫之三個工作日不含假日及國定假日。

LG 原廠專業技師以吸力除塵、高壓清洗、紫外線殺菌等步驟確保家電經過深層清潔和適當養護

從機器健檢、專業工具擦拭刷洗到細部清潔，皆由 LG 原廠的專業技師到府操作

服務皆由 LG 專業技師到府操作，以原廠最高標準拆卸、復原機器、檢測清潔和排除潛在問題

LG 提供家電購買、安裝到清潔保養一條龍的服務，創造最完善的健康家庭解決方案