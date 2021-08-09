We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
台灣LG電子宣布 提供全台淹水受災戶LG家電免費檢測服務
因淹水造成家電無法修復 LG官方線上商城提供新台幣3,000元現金折抵優惠
【2021 年 8 月 9 日，台北訊】近日全台灣連日豪大雨造成淹水災害，導致消費者家中的家電、 3C 等受到嚴重損害，台灣 LG 電子宣布，即日起至 8 月 31 日止，將協助全台註一受災民眾之LG家電因淹水造成故障，提供免費檢測及工資全免服務，另享零件 8 折優惠；而現場經工程師判定遭受淹水損害以至無法修復之家電，將提供 LG 官方線上商城專屬優惠折扣碼，消費者於 LG 官方線上商城購買家電即享新台幣 3,000 元折扣註二。
台灣 LG 電子秉持一貫服務精神，善盡企業責任，以實際行動落實社會關懷，整合線上下系統，提供消費者完善便利的服務，協助淹水受災民眾減輕負擔，恢復日常生活。民眾可透過免付費服務專線 0800-898-899 直接與 LG 客服聯繫，更多詳情請上LG官網查詢https://www.lg.com/tw。
註一：檢測活動不包含金馬地區及其他離島。
註一：LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機、口罩型空氣清淨機、配件及耗材，不適用此次 LG 官方線上商城專屬優惠折扣碼。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及製造領域的全球創新領導品牌，在全球擁有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 名。2020 年全球營收達 560 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、車用零件解決方案公司與企業解決方案公司。LG 電子為電視、冰箱、空調、洗衣機、行動裝置等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。
- 上一步
LG 官方線上商城 臉書第二波開幕慶抽獎 得獎名單 09/07/2021
- 下一步
LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代 全新升級上市 17/08/2021
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/free-examination.html isCopied
paste