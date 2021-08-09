【2021 年 8 月 9 日，台北訊】近日全台灣連日豪大雨造成淹水災害，導致消費者家中的家電、 3C 等受到嚴重損害，台灣 LG 電子宣布，即日起至 8 月 31 日止，將協助全台註一受災民眾之LG家電因淹水造成故障，提供免費檢測及工資全免服務，另享零件 8 折優惠；而現場經工程師判定遭受淹水損害以至無法修復之家電，將提供 LG 官方線上商城專屬優惠折扣碼，消費者於 LG 官方線上商城購買家電即享新台幣 3,000 元折扣註二。



台灣 LG 電子秉持一貫服務精神，善盡企業責任，以實際行動落實社會關懷，整合線上下系統，提供消費者完善便利的服務，協助淹水受災民眾減輕負擔，恢復日常生活。民眾可透過免付費服務專線 0800-898-899 直接與 LG 客服聯繫，更多詳情請上LG官網查詢https://www.lg.com/tw。



註一：檢測活動不包含金馬地區及其他離島。

註一：LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機、口罩型空氣清淨機、配件及耗材，不適用此次 LG 官方線上商城專屬優惠折扣碼。



【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及製造領域的全球創新領導品牌，在全球擁有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 名。2020 年全球營收達 560 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、車用零件解決方案公司與企業解決方案公司。LG 電子為電視、冰箱、空調、洗衣機、行動裝置等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。