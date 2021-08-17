LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代 全新升級上市

【2021 年 08 月 17 日，台北訊】近年來空汙問題嚴重，工業、交通等廢氣排放產生PM2.5及其他有毒懸浮微粒，對人類的健康構成極大威脅，口罩成為保護自身健康的第一道防線，然而長時間配戴口罩產生的悶熱不適、呼吸不順，或口鼻呼氣導致眼鏡起霧、視線模糊，甚至口罩不夠貼合臉部，進而讓空氣中病毒、細菌等有害物質趁虛而入，無法做到全面性的完善防護。台灣LG身為空氣對策解決專家，體察消費者的需求，去年首度上市LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，內建HEPA13全方位防護濾網，除了過濾空汙更能提供消費者純淨的空氣品質，開創全新的空氣淨化體驗，獲得廣大好評。今年，LG推出LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代，搭載全自動智慧風扇，自動偵測呼吸速率，調整風量，提供最自在的呼吸享受，讓好空氣「戴」著走；體積變小，重量變輕，機身僅有94公克，擁有更舒適的配戴體驗；同時增加了全新的VoiceON 語音清晰功能，讓消費者配戴口罩說話不再含糊不清！ LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代系列共質感白 / 潮流黑兩色，建議售價 NT$6,990 ，即日起於LG官方線上商城、百貨、實體店面及各大通路陸續販售。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG身為空氣對策解決專家，一直以來以領先業界的創新技術，長年深耕於空氣清淨產品的研發，推出了360° 空氣清淨機單雙層、寵物功能增加版空氣清淨機，以及方便攜帶的Mini隨身淨空氣清淨機等多種高品質產品。從大坪數的室內場域，到小範圍的車用空間，甚或飼養寵物的家庭，全方位滿足消費者不同的健康訴求。去年上市LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，獲得消費者支持與好評，LG秉持精進的研究創新精神，今年推出嶄新第二代商品，期待能帶給消費者更優質、更卓越的個人專屬空氣淨化體驗，讓好空氣輕鬆隨行。」

穿戴式個人空氣清淨機 純淨空氣、舒適體驗全面升級

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代採用符合人體工學的無縫貼合設計及醫療級矽膠面罩，能給予密實防護和舒暢的呼吸體驗，讓臉部保持乾爽通風，再熱的天氣也不擔心；內部採用 HEPA 13 全方位防護濾網及可替換式襯墊，能有效阻隔飛沫傳播並過濾 99.97% 以上小至0.3微米懸浮微粒，提供配戴者純淨空氣。此外，LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代與第一代都可替換濾網、襯墊耗材，矽膠面罩可水洗或以酒精擦拭，隨時保持機器潔淨，使用時也能安心無虞。





全自動變頻風扇 暢快呼吸更輕鬆

考量到使用環境變化，LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代搭載雙變頻清淨風扇及全自動智慧風速調整，省去手動調節風量等額外操作，能隨時依據配戴者的呼吸速率及吸氣量，自動調節風速，降低吸氣阻力的同時也解決配戴口罩時的悶熱與黏膩，維持清爽的呼吸及舒暢的節奏。

語音更清晰 防護更嚴密

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代搭載VoiceON隱藏式語音裝置，輕鬆開啟裝置開關，內建的麥克風與喇叭便會自動識別並投射聲音，配戴者無須拿下口罩，也能清楚傳遞溝通訊息，防護全面完善！





便攜又輕巧 輕鬆零負擔

口罩配戴一整天下來，長時間的壓迫容易造成耳後及臉部不適。與第一代相比，LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代的設計大幅減少了體積及重量，配戴起來更輕巧舒適，大大減輕了耳朵及臉部的沉重負擔。





續航再升級 好空氣整日不中斷

LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代大幅改善並提升電池續航力，長達八小時的超長續航，無論是在外奔波的業務、外送員、通勤族或是在辦公室的上班族等也能全程不斷電安心配戴，確保一整天的空氣好品質。





穿出個人自信風格！ 配件也能成為時尚單品

既然口罩不能離身，那就讓它成為穿搭的一部分！除了標準白色以外，LG PuriCare™口罩型空氣清淨機第二代同步推出全新配色潮流黑，輕鬆融入各種穿搭，為配戴者的品味大大加分！

廣受各界好評！ 全新第二代重磅登場