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LG SIGNATURE頂尖科技揉合經典工藝 締造雋永品味
【2021年9月16日，台北】極簡美學淬鍊產品本質，成就無與倫比的高品質，LG SIGNATURE 憑藉著領先業界的頂尖科技與技術，結合經典永恆的簡約設計，打造全系列產品，同時滿足消費者對於現代生活質感與品味的雙重訴求。台灣LG電子今年再度邀請完美女神徐若瑄擔任LG SIGNATURE品牌大使，以自身的獨特魅力，演繹優雅的生活美學，以及「 The Art of Essence 以藝術為名」的品牌精神。影歌雙棲的徐若瑄近年演藝事業更上層樓，以歌手、演員、作詞人、作家、電影監製和戲劇製作人多重身份跨足幕前幕後，去年擔任主演兼監製的電影「孤味」，推出後廣受好評，勇奪2020年票房冠軍，更獲得金馬獎多項肯定。這份無論對家庭還是事業自我要求的態度，讓徐若瑄一直以來認真看待每一個身份和角色，追求極致完美的同時，也為人生寫下精彩不凡的篇章，如同LG SIGNATURE，完美地呈現創新科技與藝術設計的結合，打造出如藝術品般的頂級智慧家電。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「 LG SIGNATURE 以追求不斷創新與進化的品牌態度，透過先進技術與極簡設計的完美融合，呈現出精緻典雅的生活美學。徐若瑄對於事業與生活的堅持和態度，以及對『完美』的極致追求，使其成為LG SIGNATURE品牌大使無庸置疑的不二人選，十分期待未來徐若瑄與LG SIGNATURE共同合作擦出的新火花。」
LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看門中門冰箱 智慧科技 保存極鮮風味
儘管家庭事業兩邊佔據了Vivian大部分的時間，但從小就經常下廚、練就一身好手藝的徐若瑄，平時在家自煮頻率高，不僅十分享受料理的過程，也很享受家人吃到美味料理後給予的讚美，並自其中得到滿滿的成就感。徐若瑄透露自己不敗料理的秘訣，除了熟練的廚藝以外，食材的新鮮程度也非常重要，只要掌握這兩點，簡單的家常菜也能展現出驚人美味！LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱採用直驅變頻溫控技術，搭載FRESHShield™的邊門冷流，提供一道保鮮屏障，保持內部溫度，讓食材長時間維持在最佳狀態，同時鎖住鮮度，是徐若瑄的廚房秘密武器；此外，由於家中有幼齡兒童，徐若瑄也細心地在冰箱內備著各式零食、飲料、以及充足的食材，家人想吃任何料理，隨時都能下廚準備。LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱冰箱邊門的魔術大空間以及透明的玻璃面板，讓徐若瑄能夠輕鬆存放種類繁多的飲料、醬料瓶等，搭配貼心的可調整層架設計，只要降低高度，便能讓家中小朋友操作體驗，輕敲面板、確認內部食材後、再自行拿取，避免持續開關冰箱門，方便省電又安心。
LG SIGNATURE WiFi TWINWash™ 雙能洗洗衣機 高效極淨 享受淨柔的本質
成為媽媽以後，徐若瑄的生活步調變得更加緊湊，也因此開始了對「高效率」的追求與講究。LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗洗衣機身為傑出的效率解決專家，提供上下兩個獨立的洗滌空間，能夠同時清洗兩桶衣物，大幅縮短洗衣時間，輕鬆達到事半功倍的高效率；此外，徐若瑄也點出，疫情影響之下，因考量到衣物易沾染外界病菌，家中大幅增加了衣物的換洗頻率，家事量也因此大增。LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗洗衣機能將大人小孩、外出服和居家服分開洗滌，避免交叉感染，且上下兩機皆俱備高溫殺菌除螨的功能，能夠更深層、進階的清潔衣物。LG SIGNATURE TWINWash™ 雙能洗洗衣機上機更搭載AI智慧洗衣，能分析出最佳洗程，搭配HeatPump™低溫除濕式烘乾，從洗到乾都提供極致呵護，更能保護珍貴的衣物，即使居住在氣候潮濕的台灣與新加坡，徐若瑄和家人也能隨時享受乾爽潔淨的衣物，不用受天氣影響洗衣服的時間點！
LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視 用卓越色彩 傳遞故事與情感
居家防疫期間，徐若瑄最喜歡在忙完家事後，窩在客廳看電視，全家人一起收看今年的東京奧運賽事、緊張地為選手加油打氣；亦或是獨自一人、關燈看起過癮的驚悚片。全新LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視俱備OLED Motion功能，提供流暢的動作和清晰的畫面呈現，在家也能享受如臨現場的刺激氛圍；而徐若瑄對於孩子的視力保護上也是絲毫不馬虎，除了限制電視收看的時長、適度地讓雙眼放鬆休息外，在挑選電視時也會更加注重護眼功能。LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視俱備德國TÜV及美國UL低藍光不閃爍護眼雙認證，大幅降低雙眼負擔，家長能夠更放心地讓小朋友玩遊戲、看卡通；近幾年除了歌手身份外，徐若瑄更多了製片人身份，投身影視工作，也需要更加關注戲劇圈的動向以及研究各種作品。LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視內建Apple TV App、NETFLIX 與 YouTube 等熱門影音應用程式，一手掌握最新影視作品，享受種類豐富多元的影音內容；此外，LG SIGNATURE OLED 8K AI 語音物聯網電視具有最優質的色彩表現與鮮明的對比度，提供震撼力十足的逼真影像，搭配88吋的極致尊榮大螢幕，讓徐若瑄能透過宛如電影院般的觀影體驗，感受影片中的每一處細節處理。
LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃 呈現最完美迷人的熟成時刻
在社群平台上相當活躍的徐若瑄，常透過視訊及直播，與粉絲、圈內朋友們聊天小酌，展現真性情不做作的一面，親和力十足。除此之外，徐若瑄偶爾也會在晚上孩子入睡後，倒上一杯「Mommy Juice」，慰勞自己一天的辛勞，獨自享受短暫的悠閒和寧靜。認真看待生活的徐若瑄也提到，即使是在家的放鬆小酌，也絕對不能少了生活儀式感，使用的酒杯、搭配的冷盤、增添氣氛的香氛蠟燭，小細節也須要十分講究，從中汲取簡單的幸福感。LG SIGNATURE InstaView™ WiFi 敲敲看智慧溫控冰酒櫃搭載精準溫度與濕度控制技術，打造出比擬真實酒窖的珍藏環境，讓徐若瑄隨時都能品嚐到美酒的最佳風味；下方另設有可變溫的智動升降抽屜，無須彎腰取物，冷凍冷藏還可靈活轉換，能儲藏餐酒搭配的起司、火腿、堅果等冷盤食物，夜晚小酌時也不怕嘴饞！
LG SIGNATURE 宛如藝術品般的精緻美型設計
LG SIGNATURE 結合簡約藝術，打造出永恆、優雅的經典，每一處細節都能感受到用心刻畫，每一款產品皆充份展現極致工藝技術。絕美的外型能夠完美融入室內擺設，為居家空間增添高雅、奢華的美感，重新定義生活美學，同時為消費者帶來極致尊榮的使用體驗，創造頂級家電的雋永風範。
更多相關資訊，請參考網站LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature
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