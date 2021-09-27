LG 宣布收購以色列車載資安公司CYBELLUM

【2021年 09 月27日，台北訊】LG電子(LG)董事會最新通過收購全球頂尖車載資安公司 Cybellum決議。該公司目前市值1.4 億美元，收購後LG將取得約64%股權。透過策略佈局， LG 將強化車載資安能力並加速努力成為「未來移動(Future Mobility)」的創新合作夥伴。

更多股權將於近期收購，屆時也將確認最終估值與總投資金額。除了初期投資外，LG亦簽署未來股權簡單投資協議(SAFE)，將於第四季交易完成時向Cybellum 進行額外的2,000萬美元投資。

Cybellum 於2016 年在以色列特拉維夫創立，為世界頂尖的車載資安公司，總員工數約50人，其與多家汽車大廠和供應商合作，業務版圖遍及全球。除了以色列之外，在日本、德國及北美亦有營運據點。收購完成後，Cybellum仍為獨立法人與品牌，在追求進步的同時也維持對客戶與合作夥伴的承諾，以嚴謹標準打造深獲客戶信任的車載資安解決方案。

面對與日俱增、型態多元的資安威脅，加上全球汽車產業朝向車聯網趨勢發展，進而提高對符合國際標準的車載網絡系統需求。隨著汽車系統逐步有組織地發展到與各種元件串聯，而其之間具有複雜的相互關係，促使車載資安更為重要。Cybellum的收購案不但有助於LG在車載資安上快速成長，同時鞏固汽車零件業務的成長；透過優化軟體安全性，能讓LG在零組件設計、研發與營運等關鍵領域上創造更高的價值。

Cybellum的Cyber Digital Twins平台是保護汽車免於受到網絡威脅的最先進解決方法之一。其不需要存取原始程式碼即能建立完整的汽車軟體元件模型，並自動揭露所有潛在的資安風險。平台能即時收集資安威脅風險的情報，並在檢查漏洞同時執行全面的風險評估，有效提供建議的解決方案。

LG在以色列以及資安領域上的首次收購案，大大突顯了資訊安全的重要性，未來LG將持續透過策略性收購、結盟與合作來強化業務上的優勢，並著重在車用零組件業務發展。2018年8月，LG收購奧地利車用照明大廠ZKW集團。2021年7月，LG 與全球第三大車用零組件供應商麥格納 (Magna International) 成立合資公司 LG Magna e-Powertrain，強化雙方競爭優勢與未來成長潛力。

Cybellum 執行長 Slava Bronfman 表示：「我們非常榮幸能夠與 LG 成為合作夥伴，也相信此次的合作能為我們的股東們帶來豐厚回報。Cybellum一直努力研發並提供業界最完整的資訊安全解決方案，此次與LG的深化合作將幫助我們加速實現公司的願景，並在短期內帶來明顯的業務成長」

LG 電子車用零組件解決方案事業部總裁 Dr. Kim Jin-yong 表示：「軟體在汽車產業中擁有無庸置疑的重要性，對於高效資安解決方案的需求也應運而生。藉由此次收購，LG 將進一步鞏固資安實力，以萬全準備迎接車聯網時代來臨。」

LG 車用零組件解決方案事業部成立於 2013 年，2020 年營收達 51.8 億美元，較 2019 年成長 6.1%。藉由投資車載資安產業，LG未來更致力提升車用資訊娛樂系統、電動車動力系統與車用照明三大核心車用零件業務的競爭力。