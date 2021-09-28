無線吸塵器電池壽命多長？4方法教你延長電池壽命減少更換次數



無線吸塵器電池多久需要更換、壽命有多長？你也常常因為家電的電池壞掉而煩惱嗎？無線吸塵器固然好用，但總會擔心電池不持久，或是每次更換都要花費大筆費用，讓人吃不消。因此今天我們要來告訴你的就是保養無線吸塵器電池的4大方法，幫助你延長無線吸塵器的電池使用壽命，減少維修故障、更換電池的金錢與時間！







無線吸塵器電池更換3前兆 無線吸塵器電池多久需要更換、壽命有多長？你也常常因為家電的電池壞掉而煩惱嗎？無線吸塵器固然好用，但總會擔心電池不持久，或是每次更換都要花費大筆費用，讓人吃不消。因此今天我們要來告訴你的就是保養無線吸塵器電池的4大方法，幫助你延長無線吸塵器的電池使用壽命，減少維修故障、更換電池的金錢與時間！

你家的無線吸塵器是否出現過以下狀況：





✅ 隨著使用時間久了，電池蓄電量好像越來越少，總是一下就沒電

✅ 閒置了幾個月想拿出來用，卻發現已無法正常開啟電源

✅ 吸塵器本體沒有任何損壞，卻無法正常使用





這時就很有可能是無線吸塵器電池耗損、壽命將盡的徵兆，建議你盡快更換電池，以保持吸塵器的正常運作。







無線吸塵器電池保養4「不」報你知





所以說，可以把電池比喻成無線吸塵器的「心臟」，也就是其動力來源，因此更需要好好保養，以免其快速耗損，造成無線吸塵器的短命。下面我們就整理了4個保養無線吸塵器電池的方法，遵從這4「不」法則，正確使用吸塵器，才能延長其使用壽命。









1. 不過度充電





大部分的人在為家電充電時，總是習慣將插頭插上就去做其它的事，等下次經過，甚至是隔天才想起可能已經充飽電，才將插頭拔掉，但這個不經意的習慣，卻是造成無線吸塵器電池壽命逐漸減短的主要原因。由於吸塵器在充電時是屬於高壓的狀態，而若讓電池長時間處在這樣高壓狀態，就容易傷害電池、減短其壽命。





2. 不過度放電





而另一個大家經常犯的錯誤就是，沒有使用就不會特別為吸塵器充電。這個聽起來沒有什麼問題的習慣，卻是造成無線吸塵器電池損壞的致命行為。不論是長時間閒置沒有使用、沒有充電；還是總是用到完全沒電、自動關機才充電，都會使電池過度放電，長期下來就容易使電池壽命快速減短。





3. 不過度高溫





鋰離子電池在過度高溫／低溫的環境下較容易損壞、變質，因此建議將無線吸塵器的電池保存在無陽光直射、溫度適當的陰涼處。另外，當吸塵器剛使用完畢時，機體與電池都還屬於發熱狀態，建議可先放置一陣子，讓其冷卻後再進行充電。





4. 不粗魯對待





最後也是最基本的，就是無論對無線吸塵器本體還是其電池，都應該要小心輕放，避免重摔或大力撞擊，以減少外力衝擊造成的不必要損壞。







LG 無線吸塵器電池3大特色





然而，想延長無線吸塵器電池的壽命，還有一個有效方法，那就是使用可更換式電池輪替使用，以減少長時間閒置或是過度充電的情形。因此，LG的無線吸塵器電池即採用可替換式設計，並結合以下3大優勢：









1. 2顆電池輪流替換，打掃不中斷





採用可更換式設計，並提供2顆電池，且單顆充滿電，最長使用時間皆為60分鐘，2顆輪替使用可達到120分鐘的電池續航力，讓你能「無縫接軌」，打掃中途無需等待電池充電，快速完成清掃作業。





2. 收納底座設計，同時充電不費時





附有收納底座設計，可同時為2顆電池充電，使用更方便、省時。





3. 鋰離電池效能好，壽命更持久





選用鋰離子電池，不僅效能較好，再搭配正確使用習慣，能使無線吸塵器的電池壽命更長久。

不想再一天到晚查詢更換、維修電池的方法了嗎？除了謹記上述的「4不原則」外，選擇可替換電池的無線吸塵器機種，並按照正確的方式更換，也是延長電池使用壽命的方式之一。而若想了解更多無線吸塵器電池的疑難雜症解答，歡迎參考LG的線上支援資訊，或是到LG官網查看更多變頻無線吸塵器的詳細介紹喔！





