吸拖吸塵器好用嗎？4大吸拖吸塵器類型比較+吸拖吸塵器推薦

吸拖吸塵器好用嗎？你是否有過這樣的經驗：每次打掃家裡，總是要先掃地／吸地一遍，再拖一遍，整個清理完像老了10歲一樣，腰都快挺不直......這時你就需要一臺吸地+拖地一次搞定的吸拖吸塵器。跟著我們看下去，告訴你吸拖吸塵器與傳統吸塵器的比較，並推薦你好用的吸拖吸塵器，幫你節省打掃時間，達到「速淨」目的！











吸拖吸塵器好用嗎？與傳統吸塵器差異說明





吸拖吸塵器顧名思義就是可以達到吸塵，又可以一併拖地的二合一機型。而除了多功能外，其與傳統吸塵器+拖把的打掃方式還有以下差異：





吸拖吸塵器 傳統吸塵器+拖把 功能 一機即可到吸塵+濕拖 吸塵+濕拖需分開進行 打掃效率 高且乾淨 低且費力 器具清潔 簡單清理集塵器、水箱， 以及濕拖布即可 吸塵器及拖把分開清潔， 且拖把清洗過程費力







吸拖吸塵器4大類型比較





而在分類上，可以根據吸拖吸塵器的供電方式和集塵方式再細分為4類種類型，下面我們就來一一比較。





供電方式 集塵方式 充電式 插電式 集塵袋 旋風分離式 類型說明 無線 有線 使用專用袋收集灰塵、毛髮等髒污 運用氣旋科技分離微塵顆粒，並直接甩入集塵盒 清掃空間 小空間

(受電量所限) 大範圍 大範圍 小空間

(集塵盒容量小) 優點 不受插座位置和電線長度所限，適用方便 不受電量所限，使用時間較長 清理時直接將集塵袋丟棄即可，可避免手部直接碰到髒污 無須另外購買耗材

(集塵袋) 缺點 無法無限時間使用，需更換電池或充電 運行範圍受電線長度及插座所限 集塵袋滿了會影響吸力，需勤奮更換，耗材成本高 集塵盒容量通常較小，需較常清理，以免影響吸塵效果









吸拖吸塵器如何清潔？常見3大問題





那麼吸拖吸塵器使用上有哪些限制、該如何清潔？相信在看了以上的比較後，你也可以清楚了解到吸拖吸塵器的方便，而接下來我們就要接著介紹大家對吸拖吸塵器的3個常見疑問，幫你搶先解惑，使用更上手！









Q1：吸拖吸塵器的水箱要加什麼水（自來水／過濾水）？可以加清潔劑嗎？

吸拖吸塵器的水箱一般加入自來水即可使用。而清潔劑因為多半含有各種成分，其黏稠度、腐蝕性等都可能影響吸拖吸塵器的功能，因此較不建議使用。





Q2：吸拖吸塵器多久需清潔一次？該如何清潔？

水箱及濕拖抹布建議每次使用完畢就即刻清理，以避免汙垢累積、產生異味。而清潔方式簡單快速，只要在使用完畢後，將水箱中剩下的水倒出，並確實陰乾即可；抹布則視髒汙程度適度清洗。





Q3：吸拖吸塵器的水箱出水口是否容易堵塞？

LG的吸拖吸塵器在正常使用的狀況下，不必擔心水箱會無故堵塞，而若真的不幸發生無法出水的情況，則可透過LG的售後服務與維修來協助排除問題。







吸拖吸塵器推薦︱吸塵、濕拖、無線3優勢合一





每天光掃地、拖地就花了你大把時間，恨不得想擺脫無限重複的家事地獄嗎？那麼LG這款 A9K-ULTRA3就非常適合你！











● 擁有雙旋濕拖吸頭，提供「單獨濕拖」、「同時吸塵+濕拖」2種模式，幫你節省打掃時間。



● 輕壓集塵排空設計，不僅增加集塵空間，也能幫你刮除吸附於濾網上的灰塵，只要輕輕一壓，傾倒髒汙輕鬆搞定。



● 內裝智慧變頻馬達，使吸塵效果強勁持久，且擁有10年保固，品質安心。



● 可替換鋰電池設計，並附雙電池以供替換，使用便利。且最長使用時間高達120分鐘，足夠完成所有打掃工作。



● 內建WiFi遠端操控功能，搭配LG ThinQ APP即可隨時了解產品使用次數、時數，以及產品本身狀態，簡單一手掌握產品資訊。





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