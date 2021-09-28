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ThinQ Home智慧生活宅 體驗LG智慧家庭魅力
【2021年 09 月 28 日，台北訊】LG電子秉持「Life′s Good」的品牌精神，致力於提供消費者舒適便捷生活，以ThinQ Home智慧串聯科技融入居家，創新科技引領生活家電市場，實現全方位美好生活。為讓更多消費者實際感受智慧家庭的魅力，台灣LG和德築建設攜手於宜蘭以與水共融的生活島屋為名的「Ha House秋」打造「LG ThinQ Home智慧生活宅」，將全系列LG WiFi智慧家電全部設置在民宿內，消費者可一次體驗操作LG智慧家電之便利性，更能同時享受民宿綠意盎然自然美景。即日起於LG官網報名，就有機會免費入住暢享智慧生活之樂趣。開放消費者入住體驗前，為感謝新冠肺炎(COVID-19)疫情嚴峻期間，站在第一線抗疫的英雄們堅守崗位、守護台灣民眾健康與生活，在疫情趨緩之際，首邀他們入住體驗「LG ThinQ Home智慧生活宅」，釋放積累許久的壓力。
台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG致力於為消費者創造舒適便利生活，以強大的研發實力及創新技術，提供消費者最完整的AIoT智慧物聯網家電商品。為擴大消費者體驗，於宜蘭民宿『Ha House秋』進駐全系列WiFi智慧家電，打造『LG ThinQ Home智慧生活宅』營造真實環境，讓消費者於真實生活情境中使用。而LG秉持著回饋社會、關懷在地的理念，首先邀請在疫情期間第一線的抗疫英雄們入住，期盼LG智慧家電與宜蘭民宿優美的自然景致，能為其釋放緊繃已久的壓力，與家人、朋友們享受生活、共創美好回憶。」
LG ThinQ Home智慧生活宅 隨心所欲開啟愜意的居家時刻
LG於宜蘭的「Ha House秋」打造的「LG ThinQ Home智慧生活宅」，在室外庭院，能於生態池體驗SUP樂趣、恣意在大草坪奔跑或倚躺著沐浴陽光，讓自然環境療癒疲憊心靈。進入室內，消費者可完整體驗LG全方位ThinQ智慧聯網家電，不管是入屋前或是舒服躺在沙發上，只需使用ThinQ App、AI語音滑鼠遙控器或是智慧音箱，隨時監控啟動家電，享受高效便利生活。
- ThinQ App、AI語音滑鼠遙控器輕鬆啟動全系列LG家電 真實使用情境 享受智慧生活
在入屋前透過ThinQ App開啟各層DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調、啟動LG PuriCare 360°空氣清淨機及PuriCare™ WiFi變頻除濕機，一踏進屋內就能享受沁涼溫度及清新空氣。
無論是在客廳或是房間都能以LG OLED AI 4K物聯網電視觀賞任何影音頻道，極致畫質為消費者帶來身歷其境感官體驗，當看得入迷時，想到外出髒汙的衣服還在WiFi TWINWash雙能洗清洗或是家人朋友不慎潑灑飲料、污漬等弄髒地板等，只要透過AI語音滑鼠遙控器或是智慧音箱，開啟語音指令，即能啟動CordZero™ WiFi濕拖清潔機器人清潔地面、從容地查詢洗乾衣機狀態。此外，民宿內也有WiFi styler蒸氣電子衣櫥隨時為衣物進行除菌、除臭及除溼。還有InstaView™WiFi敲敲看門中門冰箱、智慧變頻蒸烘烤微波爐、LG CordZero ThinQ A9 K系列濕拖無線吸塵器。真實生活情境讓消費者體驗LG智慧聯網家電，享受健康舒適的幸福生活。
- 從家的溫度給予力量 LG ThinQ Home智慧宅為防疫英雄創造驚豔的家居體驗
在疫情嚴峻期間，感謝最前線的防疫人員不辭辛勞，守護全民健康，因此LG於9月邀約防疫英雄們入住「LG ThinQ Home智慧生活宅」，他們開心表示一踏進民宿被山林、稻田與泉水包圍，心情感到愉悅放鬆，在入住期間，實際使用LG ThinQ智慧聯網家電，對於全系列家電的便利性、高效率，符合生活需求非常驚艷。他們分享例如孩子們在外戲水浸濕衣物，使用隨洗隨烘的WiFi TWINWash雙能洗，上下同時分開一起洗大人、小孩或是貼身衣物，還能用ThinQ App隨時查看洗程狀況，不用來來回回到洗衣機前察看進度。晚上難得放鬆和親友齊聚話家常，透過InstaView™WiFi敲敲看門中門冰箱方便易取食材，使用冰球餟飲小酒或是自動製冰、冰塊功能，立刻製作清涼飲料。WiFi styler蒸氣電子衣櫥為衣物除菌、除臭很方便，加上鏡面外觀，放在玄關還可當穿衣鏡，美觀又實用。
體驗零距離的智慧居家生活 參加線上徵選即有機會獲得2天1夜免費入住
「LG ThinQ Home智慧生活宅」，真實展現美好居家樣貌。即日起消費者至LG官網填寫報名表並提供撰寫之旅遊日誌文參與線上徵選，就有機會獲得免費住宿機會，將盡享與自然共居的自在，更充分體會智慧家電創造出的絕對生活便利。更多詳情請上LG活動網站https://lg-thinqhome.tw/ 。
LG在台20周年 精彩募集你與LG的動人時刻 千元購物金、全新智慧家電大手筆送給你
LG以「Life′s Good」的品牌承諾，為消費者創造美好生活，在20周年之際，希望能回饋眾多支持LG的消費者，只要消費者是LG商品使用超過11年頭號鐵粉或是潛力優質的粉絲，即日起只要分享LG為家為你帶來美好生活的圖文，即可獲得專屬好禮LG官方線上商城千元購物金、優質家電輕鬆換購，還有機會免費獲得LG全新智慧家電、入住「LG ThinQ Home x HA House秋智慧宅」。更多詳情請上LG活動網站及LG 官網活動頁面。
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