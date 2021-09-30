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【無線吸塵器推薦】5大挑選方法，教你挑到評價好的無線吸塵器
BLOG 09/30/2021
吸塵器已是許多家庭必備的家電，然而將其細分還可分為傳統臥式吸塵器及無線吸塵器等種類，但該如何挑選才能挑到適合自己的吸塵器呢？而無線吸塵器的評價如何、為何大家都推薦？今天我們就要帶你來看看無線吸塵器與傳統吸塵器之比較，以及挑選無線吸塵器的推薦5方法，讓你挑到評價佳又合適的吸塵器推薦商品！
為何推薦無線吸塵器？傳統VS無線吸塵器比較
無線吸塵器真的那麼好用嗎？為什麼大家都推薦？在無線吸塵器出現以前，大家打掃都是用掃把、傳統臥式吸塵器等方法，然而掃把集塵效果差，打掃效率差；臥式吸塵器移動性不佳、重量也重，兩者都有各自的優缺點，而無線吸塵器即是解決這些缺點，集結兩者優點的高評價產品。下面我們就來看看3種打掃方式的特點比較。
|無線吸塵器
|臥式吸塵器
|掃把
|電線/移動性
|無/高
|有/低
|無/高
|重量
|中
|重
|輕
|集塵效果
|高
|高
|低
|打掃效率
|高
|中
|低
|使用時間
|依電池重量
|插電即可持續使用
|手持打掃可持續使用
由此可知，無線吸塵器的使用範圍不受電線限制，且集塵效果佳、打掃效率高，因此成為評價最高、最推薦的打掃方式！
無線吸塵器推薦挑選5方法
那麼無線吸塵器該如何挑選？下面我們整理出了5大選擇方式，幫助你挑到最適合自己的高評價無線吸塵器推薦產品。
1. 挑選集塵方式
無論是無線吸塵器還是臥式吸塵器，集塵方式都可分為兩種：集塵袋式、氣旋分離式。
1. 挑選集塵方式
無論是無線吸塵器還是臥式吸塵器，集塵方式都可分為兩種：集塵袋式、氣旋分離式。
|集塵袋式
|氣旋分離式
|運作方式
|將吸入的灰塵集中於一次性的集塵袋中，當袋子滿載時即可直接更換
利用氣旋將灰塵甩入集塵盒中，集塵盒滿載時可直接倒入垃圾桶
|優點
清理時將集塵袋整包拆除丟棄即可，可避免直接接觸到灰塵
吸力較強且不受集塵量影響，並且無需另外購買集塵袋
|缺點
集塵袋滿載時吸力會減弱，且為一次性耗材，需另外購買，成本高且較不環保
集塵盒容量較小，打掃時間較長時，需較常清理集塵盒
2. 確認運作分貝
有些人會有吸塵器運作聲音越大，吸力就越大的迷思，但這其實是錯誤的。吸塵器運作時的分貝大小與吸力不一定成正比，因此在挑選吸塵器時，建議以實際使用情況及需求為主，若家中有幼童或寵物，則更推薦挑選分貝小、低噪音的機種。
而想了解吸塵器吸力怎麼看，推薦你參考這篇：【吸塵器吸力比較】吸塵器吸力怎麼看？吸塵器吸力單位大解析。
3. 檢視清潔效果
而與其注重吸塵器的功率、吸力大小等數字，檢視實際的清潔效果才是最重要的。選擇適合自己家中地板環境，甚至有吸塵+濕拖二合一功能的無線吸塵器，才能達到更全面的清潔，讓地板更潔淨晶亮。
4. 使用是否便利
吸塵器的重量、收納及使用的順暢度，也是挑選時的條件之一。選擇自己拿得順手、收納方便，並且使用時滑順不卡，甚至可順利清潔到牆角、桌底等一般臥式吸塵器較難深入的死角之機種，才是最推薦的。
5. 注意品牌保固
5. 注意品牌保固
最後，則是注意是否有品牌保證及保固時間。切勿貪圖價格便宜，就選擇來路不明的品牌，以免吸塵器零件壞損時無從維修，只能再重新選購，又多花一筆冤枉錢。
無線吸塵器推薦｜LG高評價無線吸塵器2系列
無線吸塵器推薦｜LG高評價無線吸塵器2系列
購買家電時總是擔心誤踩雷區，買到不好用的產品又佔用家中的收納空間嗎？別擔心，今天我們就來推薦你2大LG的高評價無線吸塵器系列產品，如果你也在尋找好用的無線吸塵器，那就千萬不要錯過！
A9K系列
A9P系列
|特色
✅ 集塵盒壓縮功能，增加2.4倍集塵空間
✅ 薄型化地板吸頭，可更深入家具底部清潔
✅ 內建Wi-Fi、LED面板，透過連結APP可隨時了解吸塵器使用情況
✅ 智慧雙旋濕拖吸頭，吸塵+濕拖一次完成
✅ 可更換雙電池設計，續航力高達80分鐘
✅ 智慧變頻馬達10年保固、全機／電池2年保固，安心有保障
無論是想要輕鬆深入沙發、床底打掃，還是想要吸塵+濕拖加強清潔效果，甚至是提高續航力或確保產品保固，LG的2大無線吸塵器系列都能滿足你。若你不知道該挑選哪一款，不妨參考看看A9K系列濕拖無線吸塵器旗艦機，無論是地板、沙發、寢具還是毛孩的毛髮，通通都能輕鬆搞定，成為你家事的好夥伴！
而想看更多高評價的無線吸塵器，也歡迎至 LG 小家電頁面查看其它變頻無線吸塵器推薦機種。
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