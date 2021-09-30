【無線吸塵器推薦】5大挑選方法，教你挑到評價好的無線吸塵器

吸塵器已是許多家庭必備的家電，然而將其細分還可分為傳統臥式吸塵器及無線吸塵器等種類，但該如何挑選才能挑到適合自己的吸塵器呢？而無線吸塵器的評價如何、為何大家都推薦？今天我們就要帶你來看看無線吸塵器與傳統吸塵器之比較，以及挑選無線吸塵器的推薦5方法，讓你挑到評價佳又合適的吸塵器推薦商品！











為何推薦無線吸塵器？傳統VS無線吸塵器比較





無線吸塵器真的那麼好用嗎？為什麼大家都推薦？在無線吸塵器出現以前，大家打掃都是用掃把、傳統臥式吸塵器等方法，然而掃把集塵效果差，打掃效率差；臥式吸塵器移動性不佳、重量也重，兩者都有各自的優缺點，而無線吸塵器即是解決這些缺點，集結兩者優點的高評價產品。下面我們就來看看3種打掃方式的特點比較。







無線吸塵器 臥式吸塵器 掃把 電線/移動性 無/高 有/低 無/高 重量 中 重 輕 集塵效果 高 高 低 打掃效率 高 中 低 使用時間 依電池重量 插電即可持續使用 手持打掃可持續使用







由此可知，無線吸塵器的使用範圍不受電線限制，且集塵效果佳、打掃效率高，因此成為評價最高、最推薦的打掃方式！









無線吸塵器推薦挑選5方法













1. 挑選集塵方式



無論是無線吸塵器還是臥式吸塵器，集塵方式都可分為兩種：集塵袋式、氣旋分離式。



那麼無線吸塵器該如何挑選？下面我們整理出了5大選擇方式，幫助你挑到最適合自己的高評價無線吸塵器推薦產品。無論是無線吸塵器還是臥式吸塵器，集塵方式都可分為兩種：集塵袋式、氣旋分離式。

集塵袋式 氣旋分離式 運作方式 將吸入的灰塵集中於一次性的集塵袋中，當袋子滿載時即可直接更換 利用氣旋將灰塵甩入集塵盒中，集塵盒滿載時可直接倒入垃圾桶 優點 清理時將集塵袋整包拆除丟棄即可，可避免直接接觸到灰塵 吸力較強且不受集塵量影響，並且無需另外購買集塵袋 缺點 集塵袋滿載時吸力會減弱，且為一次性耗材，需另外購買，成本高且較不環保 集塵盒容量較小，打掃時間較長時，需較常清理集塵盒



2. 確認運作分貝



有些人會有吸塵器運作聲音越大，吸力就越大的迷思，但這其實是錯誤的。吸塵器運作時的分貝大小與吸力不一定成正比，因此在挑選吸塵器時，建議以實際使用情況及需求為主，若家中有幼童或寵物，則更推薦挑選分貝小、低噪音的機種。



而想了解吸塵器吸力怎麼看，推薦你參考這篇：



3. 檢視清潔效果



而與其注重吸塵器的功率、吸力大小等數字，檢視實際的清潔效果才是最重要的。選擇適合自己家中地板環境，甚至有吸塵+濕拖二合一功能的無線吸塵器，才能達到更全面的清潔，讓地板更潔淨晶亮。



4. 使用是否便利



有些人會有吸塵器運作聲音越大，吸力就越大的迷思，但這其實是錯誤的。吸塵器運作時的分貝大小與吸力不一定成正比，因此在挑選吸塵器時，建議以實際使用情況及需求為主，若家中有幼童或寵物，則更推薦挑選分貝小、低噪音的機種。而想了解吸塵器吸力怎麼看，推薦你參考這篇： 【吸塵器吸力比較】吸塵器吸力怎麼看？吸塵器吸力單位大解析 而與其注重吸塵器的功率、吸力大小等數字，檢視實際的清潔效果才是最重要的。選擇適合自己家中地板環境，甚至有吸塵+濕拖二合一功能的無線吸塵器，才能達到更全面的清潔，讓地板更潔淨晶亮。

吸塵器的重量、收納及使用的順暢度，也是挑選時的條件之一。選擇自己拿得順手、收納方便，並且使用時滑順不卡，甚至可順利清潔到牆角、桌底等一般臥式吸塵器較難深入的死角之機種，才是最推薦的。



5. 注意品牌保固





最後，則是注意是否有品牌保證及保固時間。切勿貪圖價格便宜，就選擇來路不明的品牌，以免吸塵器零件壞損時無從維修，只能再重新選購，又多花一筆冤枉錢。







無線吸塵器推薦｜LG高評價無線吸塵器2系列

















購買家電時總是擔心誤踩雷區，買到不好用的產品又佔用家中的收納空間嗎？別擔心，今天我們就來推薦你2大LG的高評價無線吸塵器系列產品，如果你也在尋找好用的無線吸塵器，那就千萬不要錯過！

A9K系列 A9P系列 特色 ✅ 集塵盒壓縮功能，增加2.4倍集塵空間



✅ 薄型化地板吸頭，可更深入家具底部清潔



✅ 內建Wi-Fi、LED面板，透過連結APP可隨時了解吸塵器使用情況 ✅ 智慧雙旋濕拖吸頭，吸塵+濕拖一次完成



✅ 可更換雙電池設計，續航力高達80分鐘



✅ 智慧變頻馬達10年保固、全機／電池2年保固，安心有保障













