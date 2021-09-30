吸塵器吸力怎麼看？吸塵器吸力單位及比較3大注意事項解析

吸塵器吸力怎麼看？買吸塵器最注重的就是其清潔效果，而吸塵器的清潔效果好不好，大多數人都會取決於它的「吸力大小」。但吸力大小怎麼比較？W、AW、pa、Kpa又分別是代表什麼的單位？跟著我們看下去，告訴你吸塵器吸力的單位計算，以及比較吸塵器吸力時要注意的3大事項。









吸塵器吸力怎麼看？吸力單位告訴你





在挑選吸塵器時，由於多半無法現場模擬實際的居家環境來測試其吸塵功能，因此大多數人會以其吸力功率或是消耗功率來判斷。然而吸力、吸力功率、消耗功率是什麼？下面我們就來一探究竟。





W AW pa 單位意思 watt，為國際功率單位，代表吸塵器的消耗功率 airwatts之縮寫， 代表吸塵器的吸入功率 氣壓／壓力單位， 1000 pa =1 Kpa 代表意思 功率越大，耗電量越大，但吸力不一定越大 可視為吸塵器持續工作的能力，值越大能力越強 吸塵器吸力的最大值

由此可知，若要從數值來協助判斷，可參考吸塵器規格中的AW及pa值，值越大，代表吸力效果越好。另外，也有部分產品會使用由國際電工委員會所制定的「集塵率（%）」來標示，數值越大，則表示吸塵器能帶走的灰塵量越多。







吸塵器吸力比較︱3大事項要注意





而若要以數值來挑選吸塵器，一般建議可選擇1600 pa以上或120 AW以上的機型，通常吸塵效果會較佳。但一臺吸塵器整體的清潔效果也並非完全取決於吸力大小的數值，還要看機器整體的功能設計及配件搭配。因此，以下我們就來接著介紹挑選吸力佳的吸塵器時應該要注意的3大事項。









1. 吸頭設計是關鍵





由於市面上的吸塵器無論在吸入功率（AW）還是吸力（pa）的規格上都大同小異，皆可達一定的水準，因此此時要注意的就非規格表上的數值大小，而是其吸頭設計了。良好的吸頭設計才能更有助於吸塵器吸力的完整發揮，並且根據欲清潔的環境不同，更換不同設計的吸頭，才能讓清潔更便利、效果更加乘。





2. 集塵系統要注意





而吸塵器的集塵方式也是影響吸力的重點之一。集塵袋式的集塵方法雖可避免手直接觸碰到灰塵或毛髮等髒汙，但當集塵袋越來越滿時，就會使吸塵器的吸力逐漸減弱，成為影響吸塵器清潔效果的最大阻礙。因此，建議可挑選不受機內集塵量所影響的氣旋分離式集塵機種，不僅不需要另外購買集塵袋，且吸力也可維持，不降低吸塵器的清潔效果。





3. 清潔功能再加分





挑選吸塵器時會注重吸力，其實就是在意吸塵器的清潔力是否足夠，因此除了看吸塵器的吸力大小外，若有其它清潔功能，如：濕拖，對於吸塵器的清潔力就可說是更加分了。而相信你我都有過這樣的經驗：明明已經用吸塵器吸過一遍了，但地板上仍像是矇上一層灰一般不夠乾淨。這時你需要的就是濕拖功能來幫你將地板上細微的灰塵清除，以增強吸塵器的清潔力。







吸塵器吸力推薦︱LG 3大優勢





還在困惑該如何挑選吸力適當的吸塵器機型嗎？從上述解說我們可以得知，其實無論是吸入功率還是吸力的數值大小，都並非選擇吸塵器的第一要素，想要選擇吸力佳、清潔效果好的吸塵器，則是要視其功能設計、吸頭配件等整體搭配來決定。而LG的吸塵器系列則有以下3大特色值得你挑選。









1. 金屬氣旋設計，集塵效果更升級





採用金屬雙渦輪氣旋設計，使灰塵、毛髮等髒汙可藉由強力的龍捲風與乾淨的空氣分離，不僅可避免灰塵堵塞過濾系統，也可使吸塵器的吸力在使用時保持水準，吸力不因灰塵量的增多而遞減。





2. 5段過濾系統，釋放空氣更乾淨





你是否曾因吸到吸塵器使用時排出的空氣而感到不適？LG的各系列吸塵器則可為你避免此問題！採用5階段過濾系統，可層層分離大、中、小型灰塵，甚至到微塵、粉塵也可過濾，並在最後釋放出已經過5段濾網的乾淨空氣，讓你在使用吸塵器時不再擔心空氣汙染。





3. 智慧變頻馬達，10年保固夠安心





而要啟動吸塵器、維持大吸力的根本就是吸塵器的馬達，LG使用智慧變頻馬達，不僅可使吸塵效果強勁且持久，還有10年保固，若馬達有任何問題，都可透過LG的售後服務來協助處理，品質安心有保障。

由此可知，吸塵器的吸力比較不能單看數值大小，而是要看吸塵器的整體設計。而若你也在找吸力佳、清潔力強的吸塵器，那就趕緊來LG官網挑選適合你的變頻無線吸塵器吧！