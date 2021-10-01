掃地機器人好用嗎？拖地、吸塵6大功能，機器人一次搞定

掃地機器人好用嗎？在考慮為家裡增添新的小家電時，常想著要不要買一台吸塵機器人或拖地機為自己分擔家務，但總因為擔心不實用而卻步嗎？今天我們就要來告訴你這個答案，掃地機器人確實好用，但前題是要挑對機種與用對方法，才能幫你減輕打掃負擔，輕鬆維持居家環境的清潔！











掃地、拖地機器人好用嗎？購買前2注意事項





自動吸塵、拖地機好用嗎？有人持正面意見，也有人持反對意見，而其實這都取決於家中的環境是否合適。掃地、拖地機器人最大的優勢就在於只要按幾個鍵，就能讓它幫你完成吸塵以及濕拖地板等工作，但要讓它成為你心目中的好用小家電，首先你必須先確認以下2大事項。





1. 購買的主要目的為何





目前市面上已有掃地／吸塵機器人、拖地機器人以及掃拖合一的機種，每一款的設計重點及所能達到的效果皆不同，如：大多數掃地機器人會選擇著重在脫困功能；而拖地機器人則必須足夠貼合地面才能達到最佳的濕拖效果，相對地就會降低拖地機的越障能力。因此先確認好自己購買的主要需求，才能買到對自己來說最好用的機種。

而若希望兩者兼具，則建議挑選掃拖合一的機種，或是掃地、拖地機器人各購入一臺，以協助你完成完整的地板清潔。





2. 家中的環境是否合適





而家中的環境也是購買前所必須考量的重點。如果家中地板有過多的雜物或是擺設，則建議在使用吸塵機器人前，事先將環境整理一下；而若有地板高低落差較多的區域，則建議挑選有自動感應功能或路線規劃功能，甚至是較強的越障能力等機種，幫助避免機器摔落，打造適合吸塵、拖地機器人運行的環境。

更詳細的掃地機器人挑選技巧可參考這篇：掃地、拖地機器人推薦！5招挑到價格實惠、網友推薦的掃地機器人 。







吸塵機器人常見6功能





而接下來，我們就來介紹一下吸塵機器人常見的6大功能，讓你了解掃地機器人的好用之處。





吸塵 最基本的功能，只要輕按一鍵，就能隨時啟動幫你維持地板清潔品質。 濕拖 除了單吸塵還不夠，加上濕拖功能幫你更徹底清潔，仔細清除地板髒汙。 脫困 感應桌腳、地毯或電線等障礙物，並避開、跨越或改變運行方向。 防跨越 若有樓梯或不想讓吸塵機器人進入打掃的區域，可透過設定或放置感應物品，使吸塵、拖地機器人避開該區域。 路線規劃 設定吸塵、拖地機器人的運行路線及方式，以確保可清掃到每一個需要清潔的角落。 遠端操控 透過WiFi連結遠端開啟或監控掃地、拖地機器人，方便隨時掌握清潔狀況。







上述6大項目為現今多數掃地、拖地機器人常見的內建功能，而實際配有哪些項目，則須視各廠牌、機種而定。







掃地機器人好用嗎？使用3技巧報你知





無論是在節省自己親自動手的打掃時間上，還是機器人的多功能方面，掃地機器人都是方便且好用的。而若想更妥善運用，將掃地機器人的功效發揮到極致，則推薦你以下的3大使用技巧，幫助你更完整清掃居家地板清潔！









1. 定時啟動，作為日常清潔維護

平時的居家環境維護，或是局部區域清潔，可以透過定時開啟掃地機器人，來幫你達到輕鬆維護地板清潔的目的。且定期清掃也能避免累積過多灰塵、髒汙，讓地板隨時保持潔淨。





2. 加強清潔，搭無線吸塵器使用

而若需要來個大掃除，則可選擇搭配無線吸塵器，只要更換不同吸頭，即可網羅地板上、沙發隙縫，甚至寢具等各種細微角落的灰塵，讓掃地、拖地機器人幫你完成地面清掃，而無線吸塵器則可對付其它區域的清潔工作。

3. 重度髒污，出動多臺也不費力





當地板需要重度清潔時，則可以選擇先使用掃地機器人進行自動吸塵+拖地，完成後再接著啟動拖地機器人進行第二次的加強清潔；或是先使用無線吸塵器進行手動清潔，再派出拖地機器人補強，即便進行多次的重複清掃工作，也能讓你輕鬆不費力。







吸塵機器人推薦︱好用掃地+拖地機介紹





那麼好用的掃地、拖地機器人要去哪找？今天我們就來各推薦你一款LG的代表產品，若你也在尋找適合自己的吸塵機器人，那就不要錯過以下介紹！













想要吸塵+濕拖2大功能一次兼具，那就推薦你這款VR6698TWAR，擁有全自動給水裝置，讓你乾吸濕拖一次完成。且具備60分貝低噪音設計，解決多數人認為掃地機器人不好用的主要原因—噪音，加上防毛髮糾結刷頭及可清潔到牆角的方形設計，更加提升掃地機器人的清潔效果！













而若想更加強拖地功效，則可以選擇這款M9MAX拖地機器人。擁有仿手勁加壓智慧雙旋濕拖技術，加上智慧馬達精準控制出水量、44分貝的極靜音量，以及多種清潔模式設計，讓拖地工作加倍潔靜高品質。

若你也在猶豫是否要購入一臺掃地機器人或是拖地機器人，不妨參考今天的介紹，或是到 LG 小家電頁面查看更多好用的掃地／吸塵機器人、拖地機，有更多拖地機器人推薦機種，顛覆你對吸塵機器人的吵雜、無法順利越障的印象！