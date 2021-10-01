掃地、拖地機器人推薦！5招挑到價格實惠、網友推薦的掃地機器人

每天下班回家吃飯、洗澡、休息都來不及了，哪還有時間打掃？這個大多數上班族的共鳴，讓掃地、拖地機器人成為大家都推薦的必備小家電。而今天我們要來告訴你的就是掃地、拖地機器人推薦的挑選5原則以及其使用注意事項，幫助你挑到適合自己的機種。跟著我們看下去，告訴你有哪些價格實惠的掃地機器人推薦吧！











掃地機器人5優點︱不容錯過的推薦好物





掃地、拖地機器人的出現，可說是許多上班族的福音，且除了其自動化的優勢外，詳細地來說，它還有以下5大優點：





● 無須自行動手，省下打掃時間

● 比起聘請家政服務，更自在且省錢

● 可輕鬆深入床底、沙發下等難清理的死角

● 協助吸掃螨蟲、跳蚤、飛蟲等難纏小蟲

● 相較傳統吸塵器噪音較小，打掃過程更安靜舒適





因此成為多數人家中不可或缺的智慧小家電。







掃地機器人推薦5挑選原則︱價格要注意





那麼要如何才能買到合適的掃地、拖地機器人呢？下面我們列出了5大挑選原則，跟著這些標準選，幫你買到價格合理、CP值高的推薦掃地機器人！









1. 機身形狀、高度





挑選掃地機器人的第一步，就是先看產品的機身外觀。選擇機身高度可深入家中家具（如：沙發、床、櫃子等）底下清掃的機種，才能有效發揮掃地機器人的優勢。另外，掃地機器人的形狀也是挑選重點之一，若選擇圓形款式，就可能面臨無法順利清潔到牆角的窘境，因此建議可以挑選方形或D型外觀的機種。





2. 功能需求





在掃地機器人的內建功能部分，則有以下選擇：





● 路線規劃／隨機清掃

● 障礙偵測

● 脫困能力

● 吸地、拖地兼具

● 監控拍攝





而其中，最推薦挑選的為路線規劃功能。選擇能辨識四周環境、自動規劃清掃路線的機種，才能更有效清潔，減少遺落或重複打掃同個區域的狀況發生。其餘功能則可視自己的需求來加以取捨挑選。





3. 產品清潔力





再來則是確認產品的清潔能力，可根據掃地機器人的吸口大小、吸力及滾刷來判斷。



● 吸口大小：掃地機器人的吸口越大，一次能清潔的面積就越大。

● 吸力：而吸力越大，清潔效果越好，但相對地運轉音量可能也會較大。

● 滾刷：選擇有可將垃圾、灰塵集中的滾刷／邊刷設計，清潔效果可較純吸式好。

4. 電池續航力





而掃地機器人的續航力則主要取決於電池的容量大小，以及是否有自動回充續掃的功能。其次，掃地機器人的集塵容量也會影響續航力，因此挑選電池及集塵容量皆足夠的機種，才能一次且更迅速地完成清掃工作。





5. 產品價格預算





最後則是掃地機器人的價格評估。選擇價格符合自己預算的產品固然重要，但更要注意的是，勿因為便宜就貿然選擇來路不明的品牌，不僅產品品質無保障，且後續的故障維修或零件更換也可能也會讓你求助無門，或是花費大把費用而得不償失。因此建議還是挑選有品質保證、價格合理，且有完善售後服務的產品才最有保障。







掃地、拖地機器人推薦3注意事項





但即便購買了掃地、拖地機器人，也不代表就可以單純坐等它幫你打掃家裡，什麼事都不用做，還是得遵從以下3大使用注意事項，才能掃地機器人幫你更順利、有效率的打掃環境喔！











● 使用前將地面障礙物、雜物清除，以利掃地機器人前進。

● 定期清潔掃地機器人的集塵盒，避免髒汙堆積，影響清潔效果。

● 若有拖地功能，每次使用完畢須將水箱的水清空並陰乾，抹布也須確實清洗乾淨。

掃地、拖地機器人推薦︱價格實在 機能便利





你也在尋找推薦的掃地／拖地機器人嗎？那就不妨參考看看LG這款CordZero™ WiFi濕拖清潔機器人-三眼。擁有以下4大特色且價格合理，成為你居家清潔幫手的最佳選擇。









1. 乾吸+濕拖2大功能兼具，搭配多種路線規劃模式設計，居家清掃工作一次完成。

2. 方形8.9cm薄機身+加長型側邊邊刷，搭配防毛髮糾結刷頭，清潔力更提升。

3. 機身上下皆配有鏡頭偵測，加強清潔。

4. 搭配LG Smart ThinQ技術，可遠端監控及操作，出門在外也可輕鬆完成打掃。





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