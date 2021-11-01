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LG公布2021年第三季財報
頂級家電與電視產品強勁需求 帶動第三季營收創史上單季新高
【2021年 11 月01日，台北訊】 LG電子 (LG) 公布最新 2021年第三季財報，合併營收達 18.79 兆韓元（162.3 億美元），較 2020 年同期成長 22%，亦為 LG電子有史以來最高的單季營收。獲利方面，雖部分受到一次性的成本支出影響，但整體表現仍舊亮眼。營業利益為 5,407 億韓元（4.6699億美元），相比 2020 年第三季下滑 49.6%，反映認列的 4,800 億韓元（4.15億美元）準備金。
LG 生活家電暨空氣解決方案事業部 2021 年第三季營收達 7.06 兆韓元（61 億美元），營業利益達 5,054 億韓元（4.3651 億美元）。受惠於美洲與歐洲市場的強勁表現，營收相較 2020 年同期成長 14.7%，更首度突破 7 兆韓元大關。憑藉產品競爭力與高營運效率，LG 有望維持成長動能，但原物料成本上漲仍將使成長速度趨緩。
LG 家庭娛樂事業部第三季營收達 4.18 兆韓元（36.1 億美元），與 2020 年同期相比上升 13.9%。這已是公司連續四季營收突破 4 兆韓元，主要受惠於 OLED與大尺寸電視等頂級產品在北美與歐洲兩大市場的需求穩定成長。不過，由於 LCD 面板等零組件價格持續上揚，第三季營業利益為 2,083 億韓元（1.7991 億美元）較 2020 年同期下滑。
LG 車用零組件解決方案事業部第三季營收達 1.74 兆韓元（15 億美元），與 2020年同期相比上升 4.8%。在2021第三季營業損失 5,376 億韓元（4.6432 億美元），其中包含通用汽車召回 Chevy Bolt EV 電動車所產生的 4,800 億韓元一次性支出。雖然第三季包含電動車在內的整體車市需求增溫，但受半導體原料短缺影響，全球汽車產業遭受重大挑戰。展望第四季，LG 將擴大與汽車 OEM 及其他零組件廠商合作，致力強化穩固全球供應鏈。
LG 企業解決方案事業部受益於商用顯示器、個人電腦與顯示器等產品需求持續攀升，以及 B2B 營運逐步回穩，第三季營收較 2020 年同期成長 13.9%，來到 1.69 兆韓元（14.6 億美元）。然而，受到 LCD 面板、半導體與太陽能矽晶圓等關鍵零組件漲價影響，加上全球物流成本增加，導致第三季出現 123 億韓元（1,062 萬美元）的營業損失。邁入第四季，LG 將積極把握 B2B 市場回溫帶來的商機，同時提高產品競爭力與營運效率。
2021 年第三季匯率說明
LG 電子公布之未經審計季度財務報表係以國際財務報導準則公報 (IFRS) 為基準編制，為期三個月，至 2021 年 9 月 30 日截止。韓元 (KRW) 金額按照相應季度三個月之平均匯率換算為美元 (USD)，為1 美元兌換 1,157.83 韓元。
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