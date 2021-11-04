業界首創！台灣LG打造百萬實景ThinQ智慧家庭直播室

【2021 年 11 月 04 日，台北訊】直播已成為重要的數位互動新模式，其即時性、話題性能與消費者建立更深刻的連結，因此，台灣 LG 電子打造百萬實景ThinQ智慧家庭直播室於今(11/4)正式上線並推出直播節目「大發! LG 直播中」。實景ThinQ智慧家庭直播室位於台灣LG電子辦公室大樓5樓，以「智慧家庭」為概念，進駐可實際運作使用的全系列LG ThinQ智慧家電，節目以「LG生活達人」為主軸策畫豐富有趣內容，除了介紹產品功能外，同時由主持人、品牌代表等演繹產品使用及保養小常識，將實境與需求結合，利用直播與消費者即時互動、直接溝通並提出生活解決對策，為消費者開啟美好的智慧生活。





台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG電子秉持『Life′s Good』的品牌精神，為與消費者建立更緊密的溝通模式，結合直播即時互動特性，在LG AIoT智慧家電物聯網強大技術優勢下，打造業界首創實景ThinQ智慧家庭直播室並推出直播節目，透過營造實境、實際操作，分享產品功能、特色及保養，同時立即回應消費者問題並提供解決方案，提升更全面的品牌服務，創造美好生活。」





LG 業界首創實景 ThinQ 智慧家庭直播室 運用全系列智慧家電 用直播鏡頭打造沉浸式體驗

直播為品牌與消費者搭起最直接的溝通橋樑，台灣LG結合領先業界的AIoT智慧物聯網技術，斥資百萬打造業界首創實景ThinQ智慧家庭直播室，從「智慧家庭」概念出發，進駐完整ThinQ Home智慧生活家電，現場規劃客廳、廚房、起居室、書房、陽台衣物護理間等居家情境。在直播室中，所有的家電都能實際操作及使用，主持人、品牌人員及來賓透過鏡頭帶觀眾進入虛擬沉浸式產品體驗，消費者即時觀看並隨時線上留言提出問題都可得到實際解決辦法，從中找到符合自己及家人合適產品，享受更舒適的生活。

LG 頂尖 AIoT 實力 ThinQ 智慧家庭展現完美智慧生活

打開直播間，正面迎來是別具質感的客廳空間，牆面掛著絕美輕薄外型的83吋LG OLED 4K AI 語音物聯網電視，提供細膩真實畫質、聲歷其境的視聽饗宴，更設置了具UV nano殺菌與PM1.0感測器及負離子空氣淨化的LG DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調和全方位居家空氣淨化的LG PuriCare 360°空氣清淨機HEPA 13版。



從大門玄關依序設計起居室及書房空間，玄關擺放LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥一進門就能將外出衣物放進蒸氣電子衣櫥中除臭殺菌；起居室空間擺放LG CordZeroThinQ A9 T系列All-in-One濕拖無線吸塵器、LG CordZeroThinQ M9銳眼雙旋拖地機器人、CordZeroThinQ WiFi濕拖清潔機器人等環境清潔家電以及LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版、LG PuriCare™ 變頻除濕機等空氣淨化家電，隨時打造家中乾爽環境，保持居家清新健康的舒適空間；書房展出最新LG gram極致輕薄筆電與LG UltraWide™多工電競顯示器，為工作設計或遊戲娛樂而生，帶來更優異激速的使用體驗。



陽台區則規劃由WashTower™AI智控洗乾衣機、堆疊的免曬衣乾衣機與蒸氣滾筒洗衣機、TWINWash™雙能洗衣機及LG WiFi Styler 蒸氣電子衣櫥組成的全方位衣物護理專區，即使潮濕氣候、空汙環境也能高效處理全家人各式衣物護理。廚房展區則擺設了時尚外型的LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱及鏡面質感外觀居家自煮必備的LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐，結合智慧科技打造新鮮美味的安心食光。



LG實景直播室為了讓消費者更清楚產品特色，現場皆採可實際操作規劃，藉由直接示範商品功能，讓消費者更一目了然，透過專屬的LG ThinQ APP及AI 語音滑鼠遙控器，隨時掌控智慧家電，輕鬆實現智慧便利的居家生活。

直播節目「大發 ! LG 直播中」 11/4 正式開播 金鐘女神吳姍儒為首集嘉賓

「大發! LG 直播中」於11/4(四)開播，每個月預計會規畫8個主題，於每周星期二及星期四的晚間七點三十分(註1)，在台灣LG電子官方臉書粉絲團及LG YouTube 頻道直播，分享新商品、新技術、產品保養小學堂等新知，首檔節目特別邀請全方位金鐘女神吳姍儒擔任首集嘉賓，將現場開箱LG百萬實景家電直播室，為消費者展示LG全方位智慧家電魅力、為粉絲解惑，同時分享準人妻的居家生活規畫並與LG專業講師共同揭開居家智慧生活妙招。





實景 ThinQ 智慧家庭直播室與直播節目「大發 ! LG 直播中」

零時差即時互動 OMO 串聯深耕 原廠服務即刻入手

台灣LG百萬實景直播節目「大發! LG 直播中」將成為消費者生活最實用的智慧居家節目，打破實體空間、時間侷限，以OMO（Online Merge Offline）線上線下整合概念，延續消費者服務。消費者透過直播的QR Code及網址，輕鬆連結至LG官方線上商城購買商品，享受原廠出貨及保障。未來LG實景直播室更將計畫提供不同的通路使用，介紹產品使用及保養方式，達到品牌、經銷通路及消費者三方互利互惠概念。

註1：播出時間可能異動，以官方資訊為主。