【2021年11月22日，台北】以藝術為名，結合領先業界的頂尖科技與技術，以經典永恆的簡約設計，創造頂級家電的雋永風範LG SIGNATURE，首度參與華語電影最受矚目的年度電影盛會「金馬獎」並為唯一得獎卡贊助品牌，同時LG TONE Free FP9 真無線藍牙耳機特別推出第58屆金馬獎指定聯名款，以典雅夜霧黑外盒搭配金馬圖騰，展現華語影壇最高盛典榮耀，並向優秀的電影工作者致敬。









LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機 (TONE-FP9)金馬58指定聯名款建議售價 NT$5,990，即日起在LG官方線上商城及指定電商平台開賣，並推出線上限定活動，即日起至11月28日止，活動期間於LG官方線上商城及電商平台購買限量金馬獎聯名款FP9耳機，即享NT$580元折扣優惠，一同歡慶金馬58盛典。



台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「LG SIGNATURE融合科技與藝術，展現對美感一絲不苟的堅持，提供具備經典永恆獨特美學的高質感精品藝術家電，為消費者帶來極致尊榮的生活體驗，而被譽為『華語電影奧斯卡』的金馬獎，其精神鼓勵電影工作者大膽創作、開創新局，透過影像鏡頭展現獨一無二的視界，將最好的作品呈現給觀眾，LG SIGNATURE與金馬獎傳達相同的精神與理念，今年特別與金馬獎首次跨界合作，為每位優秀的電影工作者致上最高喝采。」









LG SIGNATURE 以藝術為名 打造雋永設計精品家電 首度合作金馬獎獻上榮耀



LG SIGNATURE以藝術為名，極簡美學淬鍊產品本質，洗鍊精緻展現極致工藝技術，結合先進科技帶來的頂尖技術，打造出符合人體工學設計及流線外型的LG SIGNATURE WiFi TWINWash™雙能洗洗衣機、兼具絕美外型及智慧功能的LG SIGNATURE InstaView™ WiFi敲敲看門中門冰箱、提供鍾愛美酒最佳保存技術的LG SIGNATURE InstaView™ WIFI敲敲看智慧溫控冰酒櫃、具備細膩真實畫質的LG SIGNATURE OLED 8K AI語音物聯網電視等無與倫比的經典產品，充份展現極致工藝技術，打造具獨特品味、經典永恆的高質感美學精品藝術家電。LG SIGNATURE致力於提供消費者最好的體驗，與電影人專注劇本細節展現，雕琢刻劃鏡頭，細心捕捉演員每一神情動作，將最好的作品呈現給觀眾的理念不謀而合，因此LG SIGNATURE首次與被譽為「華語電影奧斯卡」的金馬獎合作，成為第58屆金馬獎唯一得獎卡贊助品牌，一同為入圍者獻上祝福與榮耀。





LG 首次攜手金馬獎 推出金馬58聯名款FP9耳機 「得獎者同款」限量開賣、即刻收藏





LG首度與金馬獎合作，推出限量聯名商品「TONE Free FP9真無線藍牙耳機-金馬58指定聯名款」，以兼具質感品味的黑色霧面外盒，搭配以金色線條勾勒出的金馬獎經典標誌圖騰，展現電影界最高殿堂的典雅隆重。LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機-金馬58指定聯名款，與英國知名品牌MERIDIAN合作調音技術，搭載藍牙5.2規格、新增3D環繞音場，進階主動降噪（ANC），大幅提升空間沉浸感，提供極致逼真音質饗宴。Plug & Wireless功能提供連接非藍牙裝置，例如電腦桌機、遊戲機、飛機螢幕等，隨插即用肆意享受聲音震撼效果，陪伴影迷回味每一個精彩電影時光。



LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機-金馬58指定聯名款，為此次金馬獎主辦單位指定致贈給得獎者及評審委員的聯名商品，即日起在LG官方線上商城及電商平台開賣。為歡慶第58屆金馬獎盛典，LG推出金馬58現金折扣優惠，即日起至11月28日止，於LG官方線上商城及電商平台購買限量金馬獎聯名款FP9耳機，即享NT$580元折扣優惠，LG會員及各電商平台再享各通路額外回饋，想擁有「金馬得獎者同款」限量無線藍牙耳機，把握機會入手收藏。







【LG TONE Free FP9真無線藍牙耳機-金馬58指定聯名款優惠活動資訊】

即日起至11/28，凡於活動期間至LG官方線上商城及電商平台購買限量金馬獎聯名款FP9耳機，即享NT$580元折扣優惠。各線上通路購買網址及加碼回饋 (回饋內容以各平台公告為準)：



1. LG官方線上商城：加入LG會員再享2%折扣

活動網址： https://reurl.cc/emgp8b

2. momo購物網：使用momo卡購買，享 8%回饋

活動網址： https://reurl.cc/r120aZ

3. PChome 24h購物：使用PCHOME 指定卡別購買，享3% P幣回饋

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4. UNIMY購物網: https://bit.ly/2Ypn7wa

5. Yahoo 購物: https://bit.ly/3wZETTr

6. 博客來: https://bit.ly/3oyH5xA

7. Friday: https://bit.ly/30xGV1H

8. 蝦皮商城: https://shopee.tw/product/107926537/15501494102/



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