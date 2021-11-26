【2021年 11 月26日，台北訊】 LG電子 (LG) 今日宣布自2021年12月1日起，將由現任首席策略長 William Cho 兼任首席執行長一職。William Cho於2019 年接任策略長之前，曾擔任LG 北美區總裁，六年任內促成 LG 業務育成中心 (Business Incubation Center) 的誕生，並藉由內部創育和結盟新創，開拓新業務機會。





William Cho畢業於韓國釜山大學並擁有首爾延世大學商學碩士學位。在1987 年，William Cho加入 Goldstar且在 LG 德國辦公室服務四年，爾後擔任 LG 加拿大、澳洲與美國地區總裁，經歷豐富。

而其他重大人事異動包含目前擔任未來科技中心 (Future Technology Center) 負責人Kim Byoung-hoon 博士，將晉升為執行副總裁並將同時擔任首席技術長及新成立的資通訊技術負責人一職。

已於 LG 服務 31 年的資深副總裁Jang Ik-hwan，因成功拓展IT業務版圖，幫助 LG 在筆記型電腦和顯示器領域快速成長，表現傲視群倫，Jang Ik-hwan將晉升為執行副總裁並接掌企業解決方案事業部。另指派資深副總裁 Eun Seok-hyun 擔任車用零組件解決方案事業部的第三任總裁，在此之前Eun Seok-hyun負責帶領事業部旗下智慧業務部門。

展望未來持續推動營運成長，全新領導團隊將加速改變並專注追求顧客價值成長，而每個事業部也將肩負更大責任。為此，LG 將顧客滿意度管理中心 (Customer Satisfaction Management Center) 重組組織為顧客價值創新辦公室 (Customer Value Innovation Office)，由首席策略長負責監督。此全新單位將積極回應顧客意見，藉此有效將反饋轉化為產品規劃、研發與銷售的基礎。此外，生活家電事業部與家庭娛樂事業部旗下的顧客體驗創新部門 (Customer Experience Innovation Department)，則升級為顧客體驗創新處 (Customer Experience Innovation Division)。

LG 致力發掘潛在成長機會並促進未來創新發展，因此將原隸屬於首席策略長室的併購部門升級為併購處，進一步整合集團資源。同樣地，為精準掌握未來趨勢與顧客需求，LG Life Soft Research (LSR) 部門層級躍升為 Life Soft Research Lab，以便在設計管理中心 (Design Management Center) 內發揮更大影響力。另外，為加速數位轉型以增進顧客體驗，LG 將 AI 大數據部門升級為 AI 大數據處，由新設的首席數據長室 (Chief Data Office，CDO) 負責統籌規劃。

所有人事任命將於 2021 年 12 月 1 日生效，升遷則於 2022 年 1 月 1 日生效。





