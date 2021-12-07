台灣LG電子連續九年攜手喜憨兒基金會 為全台逾50所偏鄉小學 提供超過14,000個營養餐盒

【2021年12月7日，台北】台灣 LG 電子深耕台灣20年，以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益精神，每年透過實際行動回饋台灣土地，善盡企業社會責任。自2013年起，已連續九年與喜憨兒基金會合作「送愛到部落」計畫並捐贈超過200萬元，不僅為全台逾50所偏鄉小學孩童提供超過上萬份營養餐盒，更支持喜憨兒基金會中和庇護工場心智障礙者就業需要之訓練。台灣 LG每年也會規劃喜憨兒基金會一日志工服務，邀請員工透過公益實踐回饋社會，日前台灣LG電子董事長宋益煥率領員工們造訪喜憨兒基金會「古亭工坊-古亭星球」，陪伴憨兒們並一同製作餅乾，從中了解工坊實際運作狀況並傳遞溫暖關懷。而台灣LG更是今年首家參與餅乾教室的企業，讓鮮少有機會與人群互動的憨兒們非常開心。













台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣 LG 電子在台深耕20年，實踐『Life’s Good with HOPE希望．傳愛』精神，九年來透過支持喜憨兒基金會『送愛到部落」計畫及志工服務，以行動傳遞希望及正能量，給予最大的支持，也希望影響更多人投入偏鄉孩童及弱勢團體關懷。」

台灣 LG 與喜憨兒基金會合作 陪伴憨兒製作餐盒 為偏鄉孩童提供美味及營養

自2013年起，台灣 LG 電子持續以捐款方式參與支持喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，由憨兒們親手製作營養餐盒並親送全台超過50所偏鄉部落小學，每一份營養餐盒中的蛋糕、點心都是憨兒們從原料開始一步步手工烘焙製作完成，雖然憨兒需要比一般孩子較長的時間學習及練習製作技術，但仍樂於付出助人，讓很多偏鄉學童從憨兒手上接過餐盒時，受其精神感動，期許自己未來有能力之時也能成為助人之人。喜憨兒基金會公益行銷部胡玉芳總監表示：「 台灣 LG 電子每年協助逾300位學童，9年來已為全台近3,000位孩子，提供超過14,000個營養餐盒，今年餐盒計畫將送予台中、高雄及屏東區域偏鄉學童。感謝台灣 LG 電子夥伴長期以來的支持與協助，每年更特地安排時間造訪喜憨兒基金會，與憨兒們互動製作餅乾，感受憨兒們認真及努力，也陪伴他們進步與茁壯，其真誠的鼓勵及互動，讓憨兒們增加自信，更以愛心溫暖拉近與社會的距離。」









連續九年一日志工暖心陪伴與憨兒們共同手作烘焙餅乾 傳遞希望讓愛延續

台灣LG電子於喜憨兒基金會「餅乾教室」的一日志工活動今年邁入第九年，日前造訪古亭工坊，由憨兒們擔任小助教，憨兒們雖然緊張，但仍熟記著動作流程， 從介紹材料、揉麵糰、擀麵、壓模到烘烤，細心教導 LG 志工們製作餅乾。不少第一次參與活動的 LG 志工表示看似簡單的餅乾烘焙其實一點都不容易，每個步驟及手勢都是影響成品的關鍵，這對於學習不易的憨兒們，更是需要長時間反覆練習每個步驟才得以熟練。過程中經過憨兒的協助調整麵粉比例加上搓揉指導後，讓麵團變得扎實，憨兒們更與大家一同發揮創意，製作各種有趣的造型餅乾，與志工們合作無間，現場溫馨熱絡。









台灣LG電子是今年首家參訪古亭工坊的企業，基金會安排兩位憨兒解說員為志工導覽古亭工坊-古亭星球，他們經過數月彩排練習，雖上場時略顯得羞澀靦腆，但隨著 LG 員工溫暖的加油打氣，憨兒們漸漸有自信分享工坊各區及平日學習的點滴。其中一位個性熱情的憨兒，大方分享平日手繪的電影變形金剛中的圖騰，還有模擬電影主角的手繪原稿，作品維妙維肖「睛」艷現場眾人。而另一位怯場緊張的憨兒，再受到志工及社工們的引導鼓勵，開始有自信並侃侃而談說明工坊的運作實務。LG志工團中不少首次參與活動的員工，皆感動表示透過餅乾教室一日志工活動，更進一步認識憨兒，憨兒們為了展現最好的一面，花了很長時間努力練習準備，對他們而言是一大挑戰，他們說：「看著他們專注神情及認真態度，帶著我們導覽工坊，激勵了大家要更加努力過生活，突破自我、勇敢迎接挑戰。」





時值歲末，台灣 LG 電子堅守每年承諾，造訪喜憨兒基金會，關懷基金會及憨兒的發展狀況，未來也承諾將繼續與喜憨兒基金會攜手一起溫暖傳愛，為憨兒們出一份心力，支持台灣的弱勢社福團體並傳散關愛至偏鄉學童，讓愛無限延續。



