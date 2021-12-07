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台灣LG電子連續九年攜手喜憨兒基金會 為全台逾50所偏鄉小學 提供超過14,000個營養餐盒
【2021年12月7日，台北】台灣 LG 電子深耕台灣20年，以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益精神，每年透過實際行動回饋台灣土地，善盡企業社會責任。自2013年起，已連續九年與喜憨兒基金會合作「送愛到部落」計畫並捐贈超過200萬元，不僅為全台逾50所偏鄉小學孩童提供超過上萬份營養餐盒，更支持喜憨兒基金會中和庇護工場心智障礙者就業需要之訓練。台灣 LG每年也會規劃喜憨兒基金會一日志工服務，邀請員工透過公益實踐回饋社會，日前台灣LG電子董事長宋益煥率領員工們造訪喜憨兒基金會「古亭工坊-古亭星球」，陪伴憨兒們並一同製作餅乾，從中了解工坊實際運作狀況並傳遞溫暖關懷。而台灣LG更是今年首家參與餅乾教室的企業，讓鮮少有機會與人群互動的憨兒們非常開心。
台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「台灣 LG 電子在台深耕20年，實踐『Life’s Good with HOPE希望．傳愛』精神，九年來透過支持喜憨兒基金會『送愛到部落」計畫及志工服務，以行動傳遞希望及正能量，給予最大的支持，也希望影響更多人投入偏鄉孩童及弱勢團體關懷。」
台灣LG與喜憨兒基金會合作陪伴憨兒製作餐盒為偏鄉孩童提供美味及營養
自2013年起，台灣 LG 電子持續以捐款方式參與支持喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，由憨兒們親手製作營養餐盒並親送全台超過50所偏鄉部落小學，每一份營養餐盒中的蛋糕、點心都是憨兒們從原料開始一步步手工烘焙製作完成，雖然憨兒需要比一般孩子較長的時間學習及練習製作技術，但仍樂於付出助人，讓很多偏鄉學童從憨兒手上接過餐盒時，受其精神感動，期許自己未來有能力之時也能成為助人之人。喜憨兒基金會公益行銷部胡玉芳總監表示：「 台灣 LG 電子每年協助逾300位學童，9年來已為全台近3,000位孩子，提供超過14,000個營養餐盒，今年餐盒計畫將送予台中、高雄及屏東區域偏鄉學童。感謝台灣 LG 電子夥伴長期以來的支持與協助，每年更特地安排時間造訪喜憨兒基金會，與憨兒們互動製作餅乾，感受憨兒們認真及努力，也陪伴他們進步與茁壯，其真誠的鼓勵及互動，讓憨兒們增加自信，更以愛心溫暖拉近與社會的距離。」
連續九年一日志工暖心陪伴與憨兒們共同手作烘焙餅乾傳遞希望讓愛延續
台灣LG電子於喜憨兒基金會「餅乾教室」的一日志工活動今年邁入第九年，日前造訪古亭工坊，由憨兒們擔任小助教，憨兒們雖然緊張，但仍熟記著動作流程， 從介紹材料、揉麵糰、擀麵、壓模到烘烤，細心教導 LG 志工們製作餅乾。不少第一次參與活動的 LG 志工表示看似簡單的餅乾烘焙其實一點都不容易，每個步驟及手勢都是影響成品的關鍵，這對於學習不易的憨兒們，更是需要長時間反覆練習每個步驟才得以熟練。過程中經過憨兒的協助調整麵粉比例加上搓揉指導後，讓麵團變得扎實，憨兒們更與大家一同發揮創意，製作各種有趣的造型餅乾，與志工們合作無間，現場溫馨熱絡。
台灣LG電子是今年首家參訪古亭工坊的企業，基金會安排兩位憨兒解說員為志工導覽古亭工坊-古亭星球，他們經過數月彩排練習，雖上場時略顯得羞澀靦腆，但隨著 LG 員工溫暖的加油打氣，憨兒們漸漸有自信分享工坊各區及平日學習的點滴。其中一位個性熱情的憨兒，大方分享平日手繪的電影變形金剛中的圖騰，還有模擬電影主角的手繪原稿，作品維妙維肖「睛」艷現場眾人。而另一位怯場緊張的憨兒，再受到志工及社工們的引導鼓勵，開始有自信並侃侃而談說明工坊的運作實務。LG志工團中不少首次參與活動的員工，皆感動表示透過餅乾教室一日志工活動，更進一步認識憨兒，憨兒們為了展現最好的一面，花了很長時間努力練習準備，對他們而言是一大挑戰，他們說：「看著他們專注神情及認真態度，帶著我們導覽工坊，激勵了大家要更加努力過生活，突破自我、勇敢迎接挑戰。」
時值歲末，台灣 LG 電子堅守每年承諾，造訪喜憨兒基金會，關懷基金會及憨兒的發展狀況，未來也承諾將繼續與喜憨兒基金會攜手一起溫暖傳愛，為憨兒們出一份心力，支持台灣的弱勢社福團體並傳散關愛至偏鄉學童，讓愛無限延續。
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LG 電子宣布執行長上任及全新領導團隊<br>積極布局2022年並拓展未來發展 26/11/2021
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