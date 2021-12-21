We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG於2022年CES大展發表空氣清淨機新品 研發Air Valley技術 打造LG PuriCare™ AeroTower
CORPORATE 12/21/2021
【2021年 12 月21日，台北訊】 LG電子 (LG) 全新打造的LG PuriCare™ AeroTower將於 CES 2022 大展驚豔登場，一機結合空氣清淨機、風扇與暖氣三效功能，搭配時尚美學設計，提供消費者全方位的居家空氣淨化解決方案，滿足對室內空氣的各項需求，為消費者帶來乾淨好空氣，享受舒適愉悅生活。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機具備暖氣 (Heating)、冷風扇 (Fan) 和擴散 (Diffu-sion) 三種模式，提供更舒適的四季潔淨生活，讓消費者在不同時刻，隨心所欲，自由享受所需的乾淨空氣。在寒冷的氣溫下，只要開啟暖氣模式，最短 10 分鐘內即可將室溫提高 5 度(註釋1)，溫度最高可設定至攝氏 30 度。冷風扇模式，具備10 段風力設定，讓消費者依照個人喜好輕鬆調整，隨時享受舒適涼爽的微風。擴散模式則確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態，通過Air Guard 擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，以實現更廣泛且完善的空氣循環。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落。PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用錐形垂直葉片，將運轉噪音降至最低 23 分貝；圓柱形的流線機身展現時尚設計美學，提供消費者米白與銀色兩種高雅的配色(註釋3)選擇，完美融入各式風格的室內設計。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機通過國際權威測試機構認證，例如經 IBR 實驗室測試能有效改善室內空氣品質。多重 True HEPA 濾網可過濾高達99.97%、小至 0.3 微米的各種懸浮微粒(註釋4)；此外，結合 LG UVnano™ 紫外線殺菌技術，有效減少吸附於風扇的細菌(註釋5)，讓防護功效更全面。
除了強大功能與時尚造型，全新空氣對策解決方案同時提供消費者更便利的使用體驗，消費者透過清晰LCD面板或LG ThinQ™ 手機應用程式快速查看空氣品質數據，而LG ThinQ™應用程式支援 Android 與 iOS 作業系統，提供裝置即時監測與遠端設定等功能。
LG 生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「專為現今的居家生活量身打造的全新 PuriCare™ AeroTower空氣清淨機，無論是享受涼風、暖風或是淨化需求，消費者都能透過PuriCare™ AeroTower空氣清淨機一機完美實現。」
CES 2022 將於 2022 年 1 月 5 日(PST)揭開序幕，屆時歡迎造訪 LG CES 2022線上展覽平台 一睹PuriCare™ AeroTower空氣清淨機風采。
註解：
1 .於 19 平方公尺的 LG 環境測試中心進行內部測試。依據 LG 針對韓國市場販售機型所進行的內部測試結果。結果可能因實際使用環境而有所不同。
2 .以直向模式 (Direct Mode) 在 10 公尺範圍測得的最大氣流量。
3 .顏色供應情況視市場而定。
4 .由 SGS IBR 實驗室根據 IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 與 ULPA 過濾器標準所得出的測試結果。
5 .由德國萊茵 (TÜV Rheinland) 測試，在第一段 (Level 1) 風扇速度下，將帶有細菌的測試組以 LG UV LED照射一小時後，在較低速的風扇上分別比較各菌落數量（金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、克雷伯式肺炎菌）。結果可能因產品實際使用條件而有所不同。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機具備暖氣 (Heating)、冷風扇 (Fan) 和擴散 (Diffu-sion) 三種模式，提供更舒適的四季潔淨生活，讓消費者在不同時刻，隨心所欲，自由享受所需的乾淨空氣。在寒冷的氣溫下，只要開啟暖氣模式，最短 10 分鐘內即可將室溫提高 5 度(註釋1)，溫度最高可設定至攝氏 30 度。冷風扇模式，具備10 段風力設定，讓消費者依照個人喜好輕鬆調整，隨時享受舒適涼爽的微風。擴散模式則確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態，通過Air Guard 擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，以實現更廣泛且完善的空氣循環。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落。PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用錐形垂直葉片，將運轉噪音降至最低 23 分貝；圓柱形的流線機身展現時尚設計美學，提供消費者米白與銀色兩種高雅的配色(註釋3)選擇，完美融入各式風格的室內設計。
LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機通過國際權威測試機構認證，例如經 IBR 實驗室測試能有效改善室內空氣品質。多重 True HEPA 濾網可過濾高達99.97%、小至 0.3 微米的各種懸浮微粒(註釋4)；此外，結合 LG UVnano™ 紫外線殺菌技術，有效減少吸附於風扇的細菌(註釋5)，讓防護功效更全面。
除了強大功能與時尚造型，全新空氣對策解決方案同時提供消費者更便利的使用體驗，消費者透過清晰LCD面板或LG ThinQ™ 手機應用程式快速查看空氣品質數據，而LG ThinQ™應用程式支援 Android 與 iOS 作業系統，提供裝置即時監測與遠端設定等功能。
LG 生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「專為現今的居家生活量身打造的全新 PuriCare™ AeroTower空氣清淨機，無論是享受涼風、暖風或是淨化需求，消費者都能透過PuriCare™ AeroTower空氣清淨機一機完美實現。」
CES 2022 將於 2022 年 1 月 5 日(PST)揭開序幕，屆時歡迎造訪 LG CES 2022線上展覽平台 一睹PuriCare™ AeroTower空氣清淨機風采。
註解：
1 .於 19 平方公尺的 LG 環境測試中心進行內部測試。依據 LG 針對韓國市場販售機型所進行的內部測試結果。結果可能因實際使用環境而有所不同。
2 .以直向模式 (Direct Mode) 在 10 公尺範圍測得的最大氣流量。
3 .顏色供應情況視市場而定。
4 .由 SGS IBR 實驗室根據 IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 與 ULPA 過濾器標準所得出的測試結果。
5 .由德國萊茵 (TÜV Rheinland) 測試，在第一段 (Level 1) 風扇速度下，將帶有細菌的測試組以 LG UV LED照射一小時後，在較低速的風扇上分別比較各菌落數量（金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、克雷伯式肺炎菌）。結果可能因產品實際使用條件而有所不同。
- 上一步
- 下一步
為居家辦公量身打造 LG頂級顯示器榮獲2022 CES創新大獎 23/12/2021
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-ces-2022-puricare-aerotower.html isCopied
paste