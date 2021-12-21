LG於2022年CES大展發表空氣清淨機新品 研發Air Valley技術 打造LG PuriCare™ AeroTower

【2021年 12 月21日，台北訊】 LG電子 (LG) 全新打造的LG PuriCare™ AeroTower將於 CES 2022 大展驚豔登場，一機結合空氣清淨機、風扇與暖氣三效功能，搭配時尚美學設計，提供消費者全方位的居家空氣淨化解決方案，滿足對室內空氣的各項需求，為消費者帶來乾淨好空氣，享受舒適愉悅生活。LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機具備暖氣 (Heating)、冷風扇 (Fan) 和擴散 (Diffu-sion) 三種模式，提供更舒適的四季潔淨生活，讓消費者在不同時刻，隨心所欲，自由享受所需的乾淨空氣。在寒冷的氣溫下，只要開啟暖氣模式，最短 10 分鐘內即可將室溫提高 5 度(註釋1)，溫度最高可設定至攝氏 30 度。冷風扇模式，具備10 段風力設定，讓消費者依照個人喜好輕鬆調整，隨時享受舒適涼爽的微風。擴散模式則確保全年室內空氣品質保持在最佳狀態，通過Air Guard 擴散技術向上與向外傳送濾淨後的乾淨空氣，以實現更廣泛且完善的空氣循環。LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用LG 研發的 Air Valley 技術，藉由「康達效應」(Coandă Effect)將過濾後的乾淨空氣沿著空間表面，均勻穩定吹送至室內每個角落。PuriCare™ AeroTower空氣清淨機採用錐形垂直葉片，將運轉噪音降至最低 23 分貝；圓柱形的流線機身展現時尚設計美學，提供消費者米白與銀色兩種高雅的配色(註釋3)選擇，完美融入各式風格的室內設計。LG PuriCare™ AeroTower空氣清淨機通過國際權威測試機構認證，例如經 IBR 實驗室測試能有效改善室內空氣品質。多重 True HEPA 濾網可過濾高達99.97%、小至 0.3 微米的各種懸浮微粒(註釋4)；此外，結合 LG UVnano™ 紫外線殺菌技術，有效減少吸附於風扇的細菌(註釋5)，讓防護功效更全面。除了強大功能與時尚造型，全新空氣對策解決方案同時提供消費者更便利的使用體驗，消費者透過清晰LCD面板或LG ThinQ™ 手機應用程式快速查看空氣品質數據，而LG ThinQ™應用程式支援 Android 與 iOS 作業系統，提供裝置即時監測與遠端設定等功能。LG 生活家電暨空氣解決方案事業部總裁 Lyu Jae-cheol 表示：「專為現今的居家生活量身打造的全新 PuriCare™ AeroTower空氣清淨機，無論是享受涼風、暖風或是淨化需求，消費者都能透過PuriCare™ AeroTower空氣清淨機一機完美實現。」CES 2022 將於 2022 年 1 月 5 日(PST)揭開序幕，屆時歡迎造訪 LG CES 2022線上展覽平台 一睹PuriCare™ AeroTower空氣清淨機風采。註解：1 .於 19 平方公尺的 LG 環境測試中心進行內部測試。依據 LG 針對韓國市場販售機型所進行的內部測試結果。結果可能因實際使用環境而有所不同。2 .以直向模式 (Direct Mode) 在 10 公尺範圍測得的最大氣流量。3 .顏色供應情況視市場而定。4 .由 SGS IBR 實驗室根據 IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 與 ULPA 過濾器標準所得出的測試結果。5 .由德國萊茵 (TÜV Rheinland) 測試，在第一段 (Level 1) 風扇速度下，將帶有細菌的測試組以 LG UV LED照射一小時後，在較低速的風扇上分別比較各菌落數量（金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、克雷伯式肺炎菌）。結果可能因產品實際使用條件而有所不同。