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為居家辦公量身打造 LG頂級顯示器榮獲2022 CES創新大獎
【2021年 12 月23日，台北訊】因應廣大專業使用者需求，LG全新打造頂級顯示器LG UltraFine™ Display（型號 32UQ85R）與 LG DualUp Monitor（型號 28MQ780）將於2022 年 1 月 4 日在 CES 2022 LG 線上產品發表會首次亮相。兩款新品具備時尚外型與頂級效能，也因擁有絕佳細膩畫質、強大效能、個人化設定與易用性等多項優勢，無庸置疑地獲得 CES 2022 創新大獎。消費者無論在居家或辦公室工作，還是針對影像及效能有強烈需求的創作者與程式設計，皆能大幅提昇工作效率，達到事半功倍。
獻給專家的專業級配備
LG UltraFine Display 的專業級規格，滿足對高階影像有極大需求的美術、視覺設計、影音編輯和直播實況主等。32 吋 4K UHD (3,840 x 2,160) Nano IPS Black 面板對比度高達 2,000：1，DCI-P3 色域達 98%，在任何照明環境和各種視角下，都能逼真呈現深邃黑色與絢麗色彩。此顯示器是首款搭載 LG Nano IPS Black 面板的產品，真實展現不同黑色的深淺差異，提高圖像色彩精細度，為創作者精準顯現理想的視覺效果。
為維持色彩精準度，以符合現今創作者需求，LG UltraFine Display 附有可拆式自動校準感應器。搭配 LG 研發的直覺式操作軟體，用戶能輕鬆設定排程，將校準的重要任務交給顯示器自動完成，工作更省時省力。
雙螢幕帶來前所未有的極致效率與絕佳舒適使用體驗
LG DualUp Monitor是一款搭載業界獨創16：18 比例及多功能處理能力的Nano IPS顯示面板，無論是內容創作或是程式編碼，皆能完美解決各種使用需求。創新的Square Double QHD (2,560 x 2,880)可視面積媲美兩台21.5吋顯示器相同的螢幕空間，加上垂直分割檢視功能，讓使用者一目了然，掌握每一個細節。而LG DualUp Monitor設計可調式LG Ergo 支架，支架牢固穩放在不同形式的桌面，不但節省空間，同時大幅提升使用者舒適度。而其增加雙倍顯示器高度，減少使用者脖子左右動作，降低肩頸痠痛。
LG電子企業解決方案事業部資深副總裁暨 IT 業務負責人 Seo Young-jae 表示：「LG 2022 年頂級顯示器新品全面提升畫質、功能及實用性，全方位滿足商務專業與家用需求。獲得CES 創新獎的產品正是肯定我們持續創新突破，致力為消費者打造多樣化的旗艦顯示器產品的最佳範例。」
如欲進一步瞭解 LG 全新頂級顯示器，歡迎鎖定 1 月 4 日 08:00 (PST) 登場的LG CES 2022線上產品發表會。
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