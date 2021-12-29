We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2022 CES LG推出全新廚房料理神器 搭載LG ThinQ智能食譜服務 全面進化烹調體驗
【2021年 12 月29日，台北訊】LG電子 ( 以下簡稱LG ) 發表最新廚房家電「LG InstaView®雙爐式烤箱InstaView® Double Oven Range」以及「嵌入式微波烤箱InstaView® Over-the-Range Microwave Oven」，即將為消費者帶來前所未有的輕鬆自煮生活。全新頂級家電搭載品牌核心烹調科技，率先無縫整合最新LG ThinQ™ 智能食譜服務(LG ThinQ Recipe service)，打造美味居家生活。1雙爐式烤箱採用LG InstaView科技，只需輕敲玻璃兩下，系統便會瞬間照亮內部，無須開門就能看見內部食材，減少熱氣流失。兩款新品預計在1/5-1/8登場的2022 CES發表，為現今居家生活提供全方位廚電解決方案。
全新雙爐式烤箱運用ProBake® 對流技術，導熱速度更快更全面，免預熱即可烹調出熟度均勻的美味料理。ProBake具備精準溫度與氣流控制，有效縮短烹調時間，其中氣炸 (Air Fry) 與舒肥 (Air Sous Vide) 模式是美味的關鍵元素。氣炸模式可烹調出媲美傳統油炸般，酥脆美味的少油料理；而舒肥模式則可煮出軟嫩多汁的佳餚，讓人欲罷不能。在UltraHeat™ Power Burner技術的支援下，美味料理無須久等，稍候片刻即可上桌。
另一款廚房家電新品為LG嵌入式微波烤箱，搭載獨創蒸煮科技，讓食材更多汁、更健康，且口感更升級。此款頂級微波烤箱內建可拉式ExtendaVent™，可有效吸附廚房油煙與殘留異味。其內部EasyClean設計可輕鬆維持整潔，採用先進塗層，不僅能防止食物與油漬殘留造成的黏膩汙垢，更可用濕布輕鬆擦拭2；此外，LG WideView™的不鏽鋼與強化玻璃窗則是LG極簡設計的完美體現。
LG ThinQ智能食譜服務為2022全新功能，整合LG及其合作夥伴所有的智慧廚房服務與烹調內容，提供更便捷的全方位用戶體驗。透過ThinQ應用程式即可開啟LG ThinQ智能食譜服務，賦予無縫便利的使用體驗，讓所有人都能在其中搜尋、計畫、採買，並有上百種新手入門食譜可供參考，包含創意料理達人精選與LG專屬大廚策畫的LG原創系列，示範如何將LG廚房家電的功能發揮淋漓盡致。 LG ThinQ智能食譜服務由SideChef提供技術支援，具備超過一萬種一鍵式付費食譜，打造極致居家料理體驗，只要透過Walmart或Amazon Fresh的應用程式就能將食譜或一週菜單加入日常採買清單，輕鬆完成訂購。3
LG ThinQ智能食譜是品牌與波士頓AI新創公司Foodspace Technology聯手打造而成，同時整合LG獨創的隨掃即煮 (Scan to Cook) 功能，針對特定冷凍食品只要掃描即可傳送料理步驟，省時又省力。
LG AI 客服解決方案Proactive Customer Care也可透過操作簡單的ThinQ應用程式存取。Proactive Customer Care使用人工智慧與深度學習技術來分析產品效能資料，可傳送警示與維護技巧給客戶，確保LG烤箱的運作效能保持最佳狀態。4
2022 搭載LG ThinQ智能食譜服務的LG InstaView廚房家電系列將自1月5日起在2022 CES虛擬展位登場。
1 LG ThinQ Recipe應用程式相容於搭載隨掃即煮 (Scan to Cook) 功能之機種。服務與功能因型號或地區而異。
2 EasyClean 僅支援瓦斯機種。
3 服務與功能因型號或地區而異。
4 Proactive Customer Care服務可用與否因型號或地區而異。
- 上一步
為居家辦公量身打造 LG頂級顯示器榮獲2022 CES創新大獎 23/12/2021
- 下一步
LG DualCool 雙迴轉變頻空調 買就送 28/01/2022
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/ces-2022-kitchen-appliance-innovation.html isCopied
paste