2022 CES LG推出全新廚房料理神器 搭載LG ThinQ智能食譜服務 全面進化烹調體驗

【2021年 12 月29日，台北訊】LG電子 ( 以下簡稱LG ) 發表最新廚房家電「LG InstaView®雙爐式烤箱InstaView® Double Oven Range」以及「嵌入式微波烤箱InstaView® Over-the-Range Microwave Oven」，即將為消費者帶來前所未有的輕鬆自煮生活。全新頂級家電搭載品牌核心烹調科技，率先無縫整合最新LG ThinQ™ 智能食譜服務(LG ThinQ Recipe service)，打造美味居家生活。1雙爐式烤箱採用LG InstaView科技，只需輕敲玻璃兩下，系統便會瞬間照亮內部，無須開門就能看見內部食材，減少熱氣流失。兩款新品預計在1/5-1/8登場的2022 CES發表，為現今居家生活提供全方位廚電解決方案。









全新雙爐式烤箱運用ProBake® 對流技術，導熱速度更快更全面，免預熱即可烹調出熟度均勻的美味料理。ProBake具備精準溫度與氣流控制，有效縮短烹調時間，其中氣炸 (Air Fry) 與舒肥 (Air Sous Vide) 模式是美味的關鍵元素。氣炸模式可烹調出媲美傳統油炸般，酥脆美味的少油料理；而舒肥模式則可煮出軟嫩多汁的佳餚，讓人欲罷不能。在UltraHeat™ Power Burner技術的支援下，美味料理無須久等，稍候片刻即可上桌。





另一款廚房家電新品為LG嵌入式微波烤箱，搭載獨創蒸煮科技，讓食材更多汁、更健康，且口感更升級。此款頂級微波烤箱內建可拉式ExtendaVent™，可有效吸附廚房油煙與殘留異味。其內部EasyClean設計可輕鬆維持整潔，採用先進塗層，不僅能防止食物與油漬殘留造成的黏膩汙垢，更可用濕布輕鬆擦拭2；此外，LG WideView™的不鏽鋼與強化玻璃窗則是LG極簡設計的完美體現。









LG ThinQ智能食譜服務為2022全新功能，整合LG及其合作夥伴所有的智慧廚房服務與烹調內容，提供更便捷的全方位用戶體驗。透過ThinQ應用程式即可開啟LG ThinQ智能食譜服務，賦予無縫便利的使用體驗，讓所有人都能在其中搜尋、計畫、採買，並有上百種新手入門食譜可供參考，包含創意料理達人精選與LG專屬大廚策畫的LG原創系列，示範如何將LG廚房家電的功能發揮淋漓盡致。 LG ThinQ智能食譜服務由SideChef提供技術支援，具備超過一萬種一鍵式付費食譜，打造極致居家料理體驗，只要透過Walmart或Amazon Fresh的應用程式就能將食譜或一週菜單加入日常採買清單，輕鬆完成訂購。3









LG ThinQ智能食譜是品牌與波士頓AI新創公司Foodspace Technology聯手打造而成，同時整合LG獨創的隨掃即煮 (Scan to Cook) 功能，針對特定冷凍食品只要掃描即可傳送料理步驟，省時又省力。

LG AI 客服解決方案Proactive Customer Care也可透過操作簡單的ThinQ應用程式存取。Proactive Customer Care使用人工智慧與深度學習技術來分析產品效能資料，可傳送警示與維護技巧給客戶，確保LG烤箱的運作效能保持最佳狀態。4

2022 搭載LG ThinQ智能食譜服務的LG InstaView廚房家電系列將自1月5日起在2022 CES虛擬展位登場。

1 LG ThinQ Recipe應用程式相容於搭載隨掃即煮 (Scan to Cook) 功能之機種。服務與功能因型號或地區而異。

2 EasyClean 僅支援瓦斯機種。

3 服務與功能因型號或地區而異。

4 Proactive Customer Care服務可用與否因型號或地區而異。