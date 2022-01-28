LG DualCool 雙迴轉變頻空調 買就送



活動期間，凡購買指定機型，並於登錄期間上LG官網登錄購買產品資訊，含購買發票圖檔與保證書圖檔缺一不可。經活動小組審核通過後，即可獲得LG NeoChef™智慧變頻微波爐(MS2535GIS/市價5290元)乙台。





● 活動購買時間：2022年2月1日 至 2022年6月30日

● 上網登錄期間：2022年2月1日 至 2022年7月15日



活動機型：

● 一對一變頻空調：LSU63DHP / LSU63DHP2 / LSU63DHPM / LSU71DHP / LSU71DHP2 / LSU71DHPM / LSU83DHP / LSU93DHP / LSU43AHU / LSU43ACU / LSU43AHP / LSU43ACO / LSU63DCO / LSU63DCO2 / LSU71DCO / LSU71DCO2 / LSU83DCO / LSU93DCO / LSU63SHP / LSU63SHP2 / LSU71SHP / LSU71SHP2 / LSU63IHP / LSU71IHP

● 一對多變頻空調：LM2U50 / LM2U70 / LM3U90







注意事項：

1. 台灣樂金電器股份有限公司員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。

2. 贈品不含安裝、拆箱、舊機回收服務，且非電梯大樓僅配送至一樓。

3. 物流人員以電話連絡收件人後進行配送。如可由管理室代收請特別註明；註明管理室代收者直接配送，不另行連絡。

4. 贈品將於審核通路後2個月內配送，恕無法指定配送時間。

5. 贈品不得轉售。

6. 如遇到產品缺貨，仍需於2022年7月15日前上網登錄，否則視為自願放棄申請贈品。

7. 請先致電至活動小組0809-066-669索取虛擬機號用於登錄，待產品到貨時盡速裝機並向活動小組補齊資料，贈品將於審核通路後2個月內配送，恕無法指定配送時間。

8. 台灣樂金電器股份有限公司有最終決定取消或變更、終止或暫停活動及贈品內容並保有修改活動細項的權利，恕不另行通知。產品/贈品因機型而異，請以實機為主不得要求更換顏色、機種或兌換現金。如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋，並得隨時補充公告之。活動如發生任何爭議，概以台灣樂金電器股份有限公司針對爭議事實分析後做出決定為準。

9. 台灣樂金電器股份有限公司不會要求您至ATM匯款或進行其他轉帳設定，提醒您如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899。





