LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機



【2022 年 ２ 月 24日，台北訊】LG旗下頂級投影機系列CineBeam 4K再升級，推出全新LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機，全面提升家庭劇院體驗，展現先進科技技術，不但能依據現場光源自動調整影像亮度，更可靈活運用居家空間，在距離牆面僅21.7公分的極短距離內，呈現100吋的清晰出色影像，為觀影者創造身歷其境的觀賞體驗。即日起正式上市，購買資訊請洽經銷通路。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG持續以領先的影像科技，打造符合各式生活情境及需求的影音體驗。消費者日益重視居家視聽享受，在追求大尺寸、高畫質的視聽設備下，讓投影機成為另一最佳使用選擇，LG CineBeam 4K超短焦家庭劇院投影機，除了提供優異4K高畫質、絕佳亮度表現與完美的音質外，藉由內建的WebOS智慧電視平台，隨時享受知名串流影音平台之熱門影集、電影等。如同電影院般視覺感官震撼，為消費者創造美好生活。」









全新LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機體積輕巧、安裝簡單又方便，讓消費者能隨心所欲投射在牆面或是專用投影幕上，不但適用於室內空間，更可在傍晚後的庭院來場別具特色的露天電影院，無時無刻都能體驗大螢幕所帶來的沉浸式影音娛樂享受。LG HU715Q表面採用丹麥紡織公司Kvadrat製造的頂級布料，簡單典雅的外觀設計，完美融入各式居家風格。









LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機具備4K UHD超高解析度與3,840 x 2,160鮮明立體像素，而其透過先進的4K雷射科技，可提供2,000,000：1的對比度，完美呈現深沉的黑暗和明亮，展現精確的畫面細節。同時支援4、9、15點的調整校正功能，讓消費者能夠輕鬆且精準的調整螢幕水平及垂直高度，不用擔心找不到合適的位置擺放投影機讓影像失真，而是提供更加彈性且自由的使用環境。此外，HU715Q的光源使用時間均達20,000 小時，耐用度更是傳統投影機光源的四倍。









全新的LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機採用多種先進的影像技術，提供最佳觀影體驗：

亮度優化器 II：

專屬LG CineBeam的影像技術，內建環境光感感知器能夠自動識別現場光線條件並調整適合肉眼觀看的亮度模式。



動態色調對應技術：

使用具意義的訊號範圍，逐影格分析每一幀影像，透過自動調整雷射輸出，讓影像更具深度，以支援卓越的HDR性能，無論室內的擺設或光線，都能獲得令人驚嘆的真實、生動的畫面。



電影製作人模式：

通過模擬電影導演的畫面表現設定，保留影像原始的長寬比、幀率和成色，呈現如同電影院播放時的真實氛圍與成像。



LG webOS 6.0：

提供更直覺的操作方式，透過LG的 webOS 智慧電視平台，輕鬆享受串流影音服務，包括 Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV等觀賞電影、影集等內容。



LG CineBeam HU715Q 4K UHD超短焦家庭劇院投影機限定：

內建四組低音單體喇叭及優化2.2聲道，增強音響效果。此外，消費者還能外接兩個無線藍芽喇叭(註一)，享受更身歷其境的環繞音效。

註一：目前僅可與LG藍芽喇叭裝置連線。