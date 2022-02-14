LG StanbyME 閨蜜機 打造個人專屬娛樂新視界

【2022年２月14日，台北訊】 因應多元的生活型態，無論是工作、生活或是娛樂幾乎離不開手機或是其他行動裝置，而其螢幕小、不易操作或是只能以單一角度或位置使用，容易造成手痠、眼睛疲勞甚或是全身肌肉痠痛等。為提供舒適的使用體驗，LG推出StanbyME閨蜜機，其為無線可移式27吋IPS觸控螢幕，設計多角度的高度、幅度及螢幕橫直式旋轉調整、內建可充式電池、多款人氣影音串流App、支援手機雙系統投放等，不但可隨時自由移動，觀看角度也可任意調整，不管是站著、躺著、坐著，都能滿足消費者的各種觀看需求，如同好閨蜜一般，陪伴生活的每個時刻。LG StanbyME閨蜜機於全台最大群眾募資平台「嘖嘖」開放第一波早鳥預購，不僅不到1個月內賣出超過1,000台，更突破2,000萬元銷售佳績。在熱烈迴響及消費者踴躍詢問下，LG官方線上商城將於2月15日起推出第二波官方獨家100台限量預購，活動期間輸入情人節活動指定序號「LG1314」享現折千元折扣等優惠。

台灣LG電子董事長宋益煥：「LG持續為消費者打造符合各式生活型態的產品，我們觀察到消費者習慣使用行動裝置作為日常觀看影音、工作學習等工具，但裝置卻無法因應需求作出相對應的調整，提供完善的使用體驗。LG推出StanbyME閨蜜機具備27吋觸控大螢幕、多角度調整、可移動、介面簡單好操作及支援手機雙系統投放功能，符合多元使用需求，增加觀看舒適度及便利性，讓消費者盡情享受不受限制的影音體驗，打造個人專屬娛樂視界。」







隨心所欲享受沉浸式影音體驗！

突破螢幕使用想像， 追劇、工作、娛樂、運動樣樣都在行





消費者習慣以行動裝置作為影音觀看、工作學習、社群及網頁瀏覽等硬體設備，不過若躺在床上或沙發上使用，需要用手拿著或是腳架等設備固定單一位置，甚至很難調整到舒適的角度，觀看時容易手痠、肩頸痠痛，或是因為螢幕過小而產生眼睛疲勞等。LG StanbyME 閨蜜機具備可移動、真無線、多角度調整與螢幕旋轉橫直式、觸控螢幕及iOS及Android雙系統無線投放等功能，讓喜歡追劇的消費者、透過螢幕學習或工作的上班學生族、實踐居家運動計畫還是外出露營，享受露天電影院樂趣，都能透過LG StanbyME閨蜜機滿足多樣化使用需求，為消費者量身打造專屬的沉浸式娛樂體驗。









27吋IPS 觸控螢幕、獨家AI音質及內建人氣串流影音平台 打造沉浸式影音娛樂體驗：





LG StanbyME閨蜜機具備27吋高規格的IPS螢幕、支援HDR10 Pro 高動態對比以及第四代α7 AI影音處理晶片，畫面更細膩，呈現影像細節。此外，搭載LG 獨家 AI 音質技術混合兩聲道的聲音，模擬極具臨場感的環繞音效，帶消費者沉浸於影音中。而絕佳的音質表現，在未使用螢幕的狀況下，可作為藍芽喇叭使用。







LG StanbyME閨蜜機的觸控式螢幕，靈敏度高，介面簡單好操作，不用特別花時間學習使用，一機啟動，即刻上手，例如使用LG StanbyME閨蜜機在廚房觀看食譜或線上料理教學，大螢幕能清楚掌握每一重點外，同時，忙碌的雙手也能輕鬆觸控滑動螢幕，可隨時暫停、倒轉、搜尋等。

StanbyME閨蜜機內建多款人氣串流影音平台，例如YouTube、Netflix 、Disney+、U+ Idol Live或美劇大宗Amazon Prime等，除了可透過觸控螢幕點選操作外，也能使用遙控器上的專屬按鍵，一鍵連入觀看；此外，若天冷不想將手離開溫暖的毛毯還是距離螢幕太遠無法操作轉換頻道等，可透過專屬遙控器進行操作。









從此不再受「線」的真無線設計及多角度調整與可移動特性 走到哪 看到哪：





LG StanbyME閨蜜機內建可充式電池，單次充電續航力3小時，消費者可以將閨蜜機移動至家中任何地方使用，甚至是戶外空間，走到哪看到哪，影音體驗不中斷，打造不受「線」制的使用體驗。



LG StanbyME閨蜜機可調整50°傾斜及20公分的視角幅度、高度到絕佳觀看角度；而螢幕可依照使用需求，180°垂直翻轉、130°水平旋轉調整螢幕成直式或橫式；五輪式底座設計，移動順暢，隨心所欲享受影音娛樂。









日前LG官方舉辦體驗會，消費者親自使用後，非常喜歡閨蜜機的五輪式底座及電池設計，因具備高度機動性且可搭配任何場所及使用情境，成為購買最大主因，例如若想追劇或是來場燃脂居家運動等，不用屈就單一地點或是與家人分配觀看電視時間，恣意移動，開心使用，輕鬆打造專屬的個人視聽空間。

支援手機雙系統投放 時刻連結分享 傳遞溫馨每一刻：





消費者常藉由個人行動裝置蒐集資料、儲存照片、影片等，若需要像家人分享旅遊圖影片，或是開會臨時需要的資料在裝置裡，無法立即取得，還需透過通訊軟體、MAIL等繁雜方式將內容輸出，不但消耗時間更沒有辦法即時享受分享之樂趣，LG StanbyME閨蜜機支援手機iOS及Android雙系統無線投放、NFC、USB及HDMI 2.0裝置等螢幕分享功能，消費者輕鬆透過更大的螢幕呈現行動裝置的內容。此外，工作視訊或遠端教學，也能投放到27吋的StanbyME閨蜜機使用，降低眼睛疲勞，增加學習及工作效率，









LG ThinQ ® 智慧家庭連網服務 輕

鬆連結產品， 打造舒適便捷智慧新生活





LG StanbyME閨蜜機搭載LG ThinQ®智慧家庭連網服務，輕鬆串聯家中LG家電產品，能透過StanbyME來查看或開關家中其它LG家電產品，也能藉由手機上的ThinQ® App操控閨蜜機。

首波預購熱銷突破 1,000台

好評亮相，新世代不可或缺的好閨蜜



