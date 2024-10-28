【2024年10月28日，台北訊】 LG 電子 (LG) 公布 2024 年第三季度綜合營收達 22.18兆韓元 (163.37億美元)，營業獲利達 7,519 億韓元 (5.54 億美元)。此為第三季度歷來最高營收，營業獲利則位列史上第四高。

第三季度受到多重外部因素的影響，包括市場需求復甦持續放緩，以及全球地緣政治衝突持續不斷。這些挑戰導致全球運輸成本上升，進而增加了成本。

儘管面臨這些挑戰，LG 依然連續四個季度實現年營收增長，這歸功於公司持續改善其業務組合，包括：轉變業務方法和模式，並擴展 B2B 業務。這些努力使 LG 能抵消部分無法避免的上漲成本，並保持強勁的營業獲利，凸顯公司依然擁有強大的基本競爭力。

展望未來，LG 計畫透過擴大家電租賃服務 (Subscriptions)、直接面對消費者銷售 (D2C)，以及主力產品銷售 (Volume Zone Product Sales)，進一步加速業務轉型。此外，LG 也致力於推動 B2B 領域的穩定成長，並擴展平台內容和服務業務。

LG 生活家電與空氣解決方案事業部 在第三季度的營收為 8.34 兆韓元 (61.42 億美元)，營業獲利達 5,272 億韓元 (3.88 億美元)。營收與去年同期相比增長 11.7%，營業獲利增長 5.5%。儘管外部環境充滿挑戰，LG 的家電業務表現仍優於同業，再次展現 LG 頂尖的競爭力。雖然全球家電需求復甦減緩，但在家電租賃服務和 B2B 暖通空調 (HVAC) 業務的快速成長帶動下，營收仍然持續成長。雖然下半年物流成本的急劇上升對營業獲利造成顯著影響，但受惠於營收增長和卓越的製造競爭力，公司仍達成優於去年同期的成果。第四季度，隨著主要國家的經濟領先指標有所改善，以及利率調降趨勢來看，市場情況預期將逐漸好轉。LG 計畫透過多元化的家電產品組合和定價策略，以滿足新興市場的需求增長；同時擴大租賃服務和 D2C 銷售等新型業務，繼續維持營收成長。公司將在季節性行銷費用增加的情況下，持續專注於高效營運以確保獲利能力。

LG 家庭娛樂事業部 第三季度營收為 3.75 兆韓元 (27.62 億美元)，營業獲利為 494 億韓元 (3,637 萬美元)。受到OLED 智慧顯示器在關鍵市場－歐洲的出貨量增加所帶動，營收較去年同期增長 5.2%。雖然 LCD 面板價格大幅上漲導致成本負擔顯著增加，但基於 webOS 平台的內容與服務業務持續增長，得以將整體獲利影響降至最低。

預計第四季度智慧顯示器市場將較去年同期略有增長，主要來自入門款產品。LG 計畫靈活應對電視市場需求的變化，同時透過擴大 webOS 合作夥伴關係來擴大用戶群，加速業務成長。

LG 車用零組件解決方案事業部 第三季度營收達 2.61 兆韓元 (19.22 億美元)，營業獲利為 11 億韓元 (81 萬美元)。營收較去年同期有所增長，但由於電動車 (EV) 需求放緩，較上一季度略有下滑。受到軟體定義汽車 (SDV) 技術研發支出增加，以及為量產訂單進行前期投資的影響，營業獲利也有所減少。

展望第四季度市場，雖然預期較去年同期和前一季度維持成長趨勢，然而受到電動車需求停滯影響，成長速度可能放緩。LG 計畫專注在基於既有接單量的銷售成長，並強化其主要產品在市場中的地位，這些產品包括車載通訊系統 (Telematics)、影音導航系統 (AVN) 及馬達。此外，LG 將繼續致力於提升營運效率，並追求獲利成長。

LG 商用解決方案事業部 第三季度營收達 1.40 兆韓元 (10.31 億美元)，營業虧損為 769 億韓元 (5,663 萬美元)。由於電競螢幕和 LED 電子看板等戰略產品的銷售增加，以及成功取得大規模PC產品的 B2B 訂單，使得營收較去年同期成長。然而，受到 LCD 面板價格上漲、物流成本增加、市場競爭加劇，以及在新事業培育方面的投資增加等因素影響，導致營業虧損有所擴大。

在第四季度，包括電競螢幕和 LED 電子看板在內的戰略產品線需求預計較去年同期將有雙位數成長。此外，隨著 AI 電腦的需求日漸增加，預期將帶動高階筆電的需求。因此，公司計畫擴大戰略產品的銷售，並透過提升營運效率來改善獲利能力。

根據上月董事會決議，LG 已決定終止電池組業務 (Battery Pack Business)。因此，自第三季度財報起，相關營收和營業獲利將在財務報表中列為終止業務，這也將導致過去的營收和營業獲利數據進行相應調整。