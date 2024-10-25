【活動期間】2024年10月27日（四）起至 2024年12月31日（三）23:59 止

【參加資格與方式】

步驟一：拍攝自己於 STARLUX 星宇航空飛機上配戴 LG TONE Free T90S 真無線藍牙耳機(下稱T90S)，且畫面中同步出現T90S充電盒連線至機上娛樂設備。

步驟二：於個人社群平台FB或IG發文或發限時動態。

步驟三：於發文或限時動態訊息標記品牌。FB 發佈內容者請@LG Global(TW) @STARLUXAirlines／IG發佈內容者請@lgtaiwan @starluxairlines

步驟四：發文或限時動態訊息 #沒藍牙也行 #真無線耳機 #LG

步驟五：發文24小時後請截圖私訊 LG FB 或 IG 的小編聯繫寄送資訊，即會提供台幣500元全家禮物卡乙張。

凡擁有 LG TONE Free T90S 的星宇航空貴賓完成以上五步驟者，即可獲得本活動的參加資格。

【活動獎項】完成以上活動五步驟即可獲得獎品為新台幣500元全家禮物卡乙張。請截圖提供給 LG FB 及 IG 小編，並確認小編回復收到，並完成填寫個人資料同意書及中獎資料簽收單。

【活動辦法】

a. 本活動僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區者參加。

b. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

c. 參加者應遵守活動辦法，參加者分享之內容(包括文字、影片、照片等)均應為參加者本人所有並屬原創，不得冒用或盜用任何第三人之資料，對第三人之智慧財產權或其他權利不得有侵害或有侵害之虞之情形，如有任何爭議、糾紛或導致第三人受有損害，概由參加者自行負擔一切責任，與 LG 無關，且如因此造成 LG 受有任何損害，該參加者亦應負完全之賠償責任，且 LG 有權取消其抽獎或領獎資格。參加者同意永久授權分享之內容刊登於 LG 官網、LG 社群平台、LG 網路宣傳 (Banner、LINE、Facebook、Instagram、關鍵字等 LG 官方網路宣傳)，且 LG 有潤飾編輯參加者分享內容之權利。

d. 參加者於本活動貼文留言區留言的內容，請勿包含粗俗不雅、辱罵、違反公序良俗、錯誤的內容。

e. 參加本活動使用之 IG 帳號限參加者本人所有，且一位參加者最多僅能以一個IG 帳號參加本活動，每人僅有一次參加資格，且單一地址僅限一人參加，且每人僅限中獎一次。如經確認參加者 IG 帳號非本人所有，或參加者 IG 帳號為小帳、分身帳號或假帳號，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料，或有兩位以上參加者獎品寄送地址相同等情況，LG 有權取消該等參加者之活動及領獎資格。

f. 參與本活動：本人發文或限時動態24小時後即可截圖私訊小編 (須能證明已完成連續刊登24小時)，最遲不得晚於五天提供。若得獎者未於期限內私訊小編，或提供資料錯誤、缺漏，導致獎品無法送達，則視為放棄得獎資格，獎品不另補發，得獎者亦不遞補。

g. 為參加本活動及供 LG 舉辦本活動之目的，參加者同意 LG 蒐集、處理及利用以下個人資料：FB及IG 用戶名、本名、電話、領獎的中華民國郵政地址。

h. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定︒

i. 得獎者如有 LG 認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG 有權取消其活動參加資格和得獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。

j. 以任何駭客或其它 LG 認定不當或非法行為破壞活動規則者，得獎無效，LG 並對有關參加者或得獎者保留法律追訴權。

k. 本活動之獎品以實物為準，如遇獎品缺貨或其他不可抗力之事由，LG 保留更換獎品之權利，不另行告知。

l. 本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品；LG 保留更換獎品之權利。

m. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣1,000 - 20,000元（含 20,000元），中獎人須申報當年所得， LG 將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳 10% 之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳 20% 之稅金），若中獎人未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

n. 本活動如有任何爭議事項，LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），活動相關內容如有變動將直接公告於本活動貼文留言處，依 LG 公告內容為準。

【活動獎品配送注意事項】

o. 獎品配送需填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取獎品資格