We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG x STARLUX Airlines 星宇航空 曬出飛行 TONE 快照活動辦法
【活動期間】2024年10月27日（四）起至 2024年12月31日（三）23:59 止
【參加資格與方式】
步驟一：拍攝自己於 STARLUX 星宇航空飛機上配戴 LG TONE Free T90S 真無線藍牙耳機(下稱T90S)，且畫面中同步出現T90S充電盒連線至機上娛樂設備。
步驟二：於個人社群平台FB或IG發文或發限時動態。
步驟三：於發文或限時動態訊息標記品牌。FB 發佈內容者請@LG Global(TW) @STARLUXAirlines／IG發佈內容者請@lgtaiwan @starluxairlines
步驟四：發文或限時動態訊息 #沒藍牙也行 #真無線耳機 #LG
步驟五：發文24小時後請截圖私訊 LG FB 或 IG 的小編聯繫寄送資訊，即會提供台幣500元全家禮物卡乙張。
凡擁有 LG TONE Free T90S 的星宇航空貴賓完成以上五步驟者，即可獲得本活動的參加資格。
【活動獎項】完成以上活動五步驟即可獲得獎品為新台幣500元全家禮物卡乙張。請截圖提供給 LG FB 及 IG 小編，並確認小編回復收到，並完成填寫個人資料同意書及中獎資料簽收單。
【活動辦法】
a. 本活動僅限於設籍於台灣、金門、澎湖、馬祖地區者參加。
b. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。
c. 參加者應遵守活動辦法，參加者分享之內容(包括文字、影片、照片等)均應為參加者本人所有並屬原創，不得冒用或盜用任何第三人之資料，對第三人之智慧財產權或其他權利不得有侵害或有侵害之虞之情形，如有任何爭議、糾紛或導致第三人受有損害，概由參加者自行負擔一切責任，與 LG 無關，且如因此造成 LG 受有任何損害，該參加者亦應負完全之賠償責任，且 LG 有權取消其抽獎或領獎資格。參加者同意永久授權分享之內容刊登於 LG 官網、LG 社群平台、LG 網路宣傳 (Banner、LINE、Facebook、Instagram、關鍵字等 LG 官方網路宣傳)，且 LG 有潤飾編輯參加者分享內容之權利。
d. 參加者於本活動貼文留言區留言的內容，請勿包含粗俗不雅、辱罵、違反公序良俗、錯誤的內容。
e. 參加本活動使用之 IG 帳號限參加者本人所有，且一位參加者最多僅能以一個IG 帳號參加本活動，每人僅有一次參加資格，且單一地址僅限一人參加，且每人僅限中獎一次。如經確認參加者 IG 帳號非本人所有，或參加者 IG 帳號為小帳、分身帳號或假帳號，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料，或有兩位以上參加者獎品寄送地址相同等情況，LG 有權取消該等參加者之活動及領獎資格。
f. 參與本活動：本人發文或限時動態24小時後即可截圖私訊小編 (須能證明已完成連續刊登24小時)，最遲不得晚於五天提供。若得獎者未於期限內私訊小編，或提供資料錯誤、缺漏，導致獎品無法送達，則視為放棄得獎資格，獎品不另補發，得獎者亦不遞補。
g. 為參加本活動及供 LG 舉辦本活動之目的，參加者同意 LG 蒐集、處理及利用以下個人資料：FB及IG 用戶名、本名、電話、領獎的中華民國郵政地址。
h. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定︒
i. 得獎者如有 LG 認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG 有權取消其活動參加資格和得獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。
j. 以任何駭客或其它 LG 認定不當或非法行為破壞活動規則者，得獎無效，LG 並對有關參加者或得獎者保留法律追訴權。
k. 本活動之獎品以實物為準，如遇獎品缺貨或其他不可抗力之事由，LG 保留更換獎品之權利，不另行告知。
l. 本活動之獎品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他獎品；LG 保留更換獎品之權利。
m. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣1,000 - 20,000元（含 20,000元），中獎人須申報當年所得， LG 將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳 10% 之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳 20% 之稅金），若中獎人未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。
n. 本活動如有任何爭議事項，LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），活動相關內容如有變動將直接公告於本活動貼文留言處，依 LG 公告內容為準。
【活動獎品配送注意事項】
o. 獎品配送需填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取獎品資格
- 上一步
LG 獲選《2024全球最佳品牌》｜LG 台灣 23/10/2024
- 下一步
LG 公布2024年第三季度財報｜LG 台灣 28/10/2024
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/starlux-airlines-cooperation-20241025.html isCopied
paste