【2024年10月23日，台北訊】全球品牌顧問公司 Interbrand 近期發布 《2024全球最佳品牌》 報告，LG 電子 (LG) 透過創新品牌策略於全球市場上取得顯著成果，成功躋身2024全球百大品牌之列。

Interbrand 對於 《2024全球最佳品牌》 的評估，是基於公司財務表現 (Company’s Financial Performance)、品牌影響力 (Role of Brand) 及品牌優勢 (Brand Strength) 的綜合分析。作為業界的先驅，Interbrand 的 ISO 認證評估標準廣泛被視為品牌與行銷領域最可靠的方法之一。LG 的品牌價值大幅提升，反映出其業務及品牌競爭力相較於去年有顯著進步。LG 在品牌影響力和品牌優勢兩項指標中皆獲取高分，品牌價值比去年同期增長了38.7%，LG 獲得全球排名第97位，品牌價值約為65億美元。

Interbrand 認為，LG 這次能夠躋身百大品牌之列，主要歸因於 LG 作為智慧生活解決方案公司的清晰願景，以及透過不斷探索新機會所實現的持續成長。此外，LG 也調整其品牌策略，透過線上及線下相互串連的整合操作，以確保能夠在不同地區和世代中，持續與顧客互動，進而引起共鳴。

去年7月，LG 宣布轉型為 「智慧生活解決方案公司」 的新願景，旨在提升顧客於生活中的各種體驗，涵蓋居家、辦公空間、車用和虛擬領域等方面。自轉型以來，LG 的品牌價值大幅上升，從2022年約31億美元，成長至2024年約65億美元，達成倍數成長。

Interbrand 也高度肯定 LG 的 「品牌重塑」 計劃，該計劃致力於將 LG 打造成為一個年輕且充滿活力的品牌，並吸引了來自不同世代與地區的顧客共鳴。為實現此願景，LG 統一了全球品牌訊息，並以 「Life’ s Good」 為品牌承諾，確保整個組織皆能掌握這一理念，並將其融入在每一個顧客體驗當中，這包括重新定義其品牌定位和視覺呈現。

「Life’s Good」 凝聚了品牌使命的精髓，即透過產品、服務和溝通，幫助每個人享受生活中的美好時刻。在數位世界中，LG 以各項產品為靈感，為 「Life’s Good」 品牌標語設計新字體，並將其作為品牌資產，更廣泛地應用在產品包裝上。LG 的品牌識別彷彿被賦予生命，在數位平台上以各種有趣的方式，向顧客微笑打招呼或隨著背景音樂移動，為顧客帶來多元豐富的體驗。透過多樣化的數位表現方式，LG 強化了與顧客的情感連結。

台灣 LG 亦積極實踐 「Life's Good」 的品牌精神，除了優化整體行銷策略更貼近年輕世代，也透過數位轉型強化線上線下的顧客互動體驗。同時，以 「情感智慧 (Affectionate Intelligence)」 為核心，透過 LG ThinQ 打造智慧家電生態圈，實現更貼心、更具同理心的使用者體驗。

在企業社會責任方面，透過長年與喜憨兒基金會合作的 「送愛到部落」 ，以及逢甲大學建築專業學院 「逢甲建築小書屋」 等計畫關懷偏鄉，並響應全球 「Optimism Your Feed」 活動，再延伸社 「焦」 測驗及線下講座，增進大眾對心理健康平衡的重視，每一步都強化了 「Life's Good」 的品牌傳遞。

LG 電子執行長 William Cho 表示： 「LG 正從領先的家電及消費性電子產品公司，轉型為智慧生活解決方案公司。我們以長期秉持的品牌承諾 『Life's Good』 為基礎，將其作為轉型的核心考量之一，啟動了品牌重塑計劃。在這個轉型的里程碑中，我們很榮幸再次被評選為全球百大品牌之一，這不僅證明了我們強大的品牌影響力，也展現了我們的成長潛力。」

LG 統一全球品牌訊息，並以 「Life’ s Good」 為品牌承諾，受到 Interbrand 的高度肯定



Interbrand 認為，LG 躋身百大品牌之列主要歸因於 LG 作為智慧生活解決方案公司的清晰願景，並透過不斷探索新機會實現持續成長



台灣 LG 積極實踐 「Life's Good」 的品牌精神，在企業社會責任方面，長年與喜憨兒基金會合作「送愛到部落」計畫

台灣 LG 今年更投入逢甲大學建築專業學院 「逢甲建築小書屋」 計畫關懷偏鄉，強化 「Life's Good」 品牌精神傳遞